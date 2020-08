SPESIELL SKOLESTART: Høsten 2020 blir annerledes og uvant for mange. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Skolestart etter corona må bli en læringsdugnad

Corona og lang sommerferie kan føre til at de barna som strever på skolen taper dobbelt. Derfor er det helt avgjørende at Kommune-Norge gjør det motsatte av Arbeiderpartistyrte Oslo og Bergen: De må gi flere elever ekstra oppfølging i lesing, skriving og regning. Skolestart blir viktigere enn noen gang!

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Oslo Høyre

Marte Leirvåg, fraksjonsleder for barnehage, skole og idrett (H) i Bergen.

Fra mars til juni opplevde 636 250 elever i grunnskolen stengte skolegårder og digital hjemmeundervisning. Det er 636 250 ulike barn med ulike forutsetninger og ulike erfaringer. Det er for tidlig å konkludere på hvordan digital undervisning har fungert. Mange dyktige lærere og skoler har strukket seg langt, og det er nok store forskjeller mellom skoler og kommuner.

Vi må imidlertid være ærlig på at mye tyder på at mange elever, ikke bare de som slet fra før, har lært mindre i løpet av krisemånedene. Dette er tilbakemeldingen fra mange foreldre og elever. Det har nok heller ikke hjulpet av perioden med stengte skoler ble avsluttet med en 8 ukers lang sommerferie.

I USA kalles fenomenet «summer setback.» Forskning som har kartlagt hvilke konsekvenser lang sommerferie har for barnas ferdigheter viser at mange elever opplever et stort læringstap i sommerukene, og at dette særlig gjelder elever som har foreldre med lav utdanning.

Dette i seg selv er kanskje ikke så overraskende. Vi vet fra før at barns hjemmesituasjon har mye å si for hvordan det går på skolen, om elevene mestrer fagene og opplever trivsel og inkludering. Men heldigvis vet vi også at en god og ambisiøs skole som kartlegger hvordan elevene ligger an, gir tilpasset opplæring og prioriterer lesing, skriving og regning, kan løfte alle elever uavhengig av bakgrunn. En god skole kan gjøre en stor forskjell. Når skolen starter opp igjen om noen uker blir dette viktigere enn noen gang.

Det er dessverre ikke alle kommuner som har vært like fremoverlent. Som skolepolitikere fra Oslo og Bergen, har det for eksempel vært urovekkende å se hvor lite ambisiøs Arbeiderpartiet i byrådet har vært på å følge opp skolene og sikre at forskjellene mellom elevene og skolene ikke blir for store.

I stedet for å støtte skolene med ekstra lærerressurser og ekstra lokaler da skolene skulle åpne, valgte Ap/SV/MDG-byrådet i Oslo å stille et minstekrav om at alle elever skulle «innom» skolen «minst en dag i uken.» Samtidig valgte byrådet å avlyse Oslo sommerskole som gir viktig læring og aktivitet for 19 000 barn, til tross for at samfunnet ellers var i ferd med å åpne.

I Bergen vedtok et samlet bystyre en lokal tiltakspakke i april til skolene, der man blant annet skulle arrangere en egen forsterket sommerskole. I slutten av juni hadde man imidlertid ikke kommet godt nok i gang med planlegging av dette viktige tilbudet. Også private initiativtakere som tok kontakt med kommunen ble avvist og henvist til en offentlig søkeportal med frist etter at sommerferien var startet. Det hjalp heller ikke elevers læring at mange skoler innførte leksefri frem til sommerferien.

Ap-styrte Kristiansund gikk for øvrig enda lenger, og sendte SMS til alle 10-klassinger om at de var «permittert» tre uker før sommerferien. Dette viste seg å være et brudd med opplæringsloven. Elever har rett på opplæring, og budskapet må alltid være at hvert minutt i aktive læringssituasjoner på skolen er verdifulle.

Skal vi sikre at mange elever får den ekstra læringen de trenger når skolehverdagen starter opp igjen snart, må kommunene gjøre det motsatte av dette. Aktive skoleeiere må ha en plan for å kartlegge hvordan elevene ligger an, støtte lærerne med ekstra ressurser og kompetanse, og prioritere lesing, skriving og regning. Sannheten er at skolen har en lovbestemt plikt til å gi intensiv opplæring til elever som henger etter i lesing, skriving og regning i 1-4. klasse. Skal vi unngå at vi får en generasjon elever som faller bak i skolen, må denne plikten følges opp.

Skolestart vil kreve en ny dugnad, denne gangen for å gi elever påfyll med spennende læringsøyeblikk og grunnleggende ferdigheter. Akkurat som kroppen vår, trenger også hjernen trening. Heldigvis er det mange barn som de siste månedene har sett verdien av å være på skolen og som gleder seg til mestring i klasserommet. Den læringslysten bør vi omfavne.

Publisert: 03.08.20 kl. 08:47

