Ingen kan leve av luft og en pc-skjerm alene

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Mange har sendt barna sine av gårde til studier i en fremmed by. Og sett skuffelsen deres når de oppdager at undervisningen er digital.

Da daværende NTNU-rektor Gunnar Bovim snakket til studentene på den store immatrikuleringsfestdagen i 2018, advarte han mot ensomhet. – Vær et medmenneske. Som holder rundt og lytter. Da snakket alle om den farlige ensomheten. Undersøkelser fra Folkehelseinstituttet viste at en av tre studenter sliter med ensomhet og isolasjonsfølelse. Politikerne var bekymret, og helseminister Bent Høie omtalte ensomhet som et stort folkehelseproblem.

Nå tilbyr vi de ferske studentene en digital velkomst. Alle taler og åpningsseremonier kan de følge på en skjerm fra hybelen. Forelesninger blir stort sett digitale, og tradisjonelle fadderuker er fy fy. Utestedene stenger ved midnatt og politiet oppløser private fester med mange deltagere.

Jeg er skuffet over ungdommen, sa helseministeren etter helgens festbråk. De unge må skjerpe seg, uttalte byrådslederen i Oslo. Folkehelseinstituttet er bekymret for fadderuka. Går du inn på sosiale medier er det ikke noe mer positivt å høre. Annethvert innlegg er et slags utbrudd om hvor egoistiske og dumme alle andre er.

Er det rart Jeppe drikker?

Studietiden er en unik fase i livet. Man bestemmer seg ikke bare for retning og yrkesvalg. For mange er det første gang utenfor hjemmet, og man finner nye venner uten å ha 13 års skolegang med ulike roller i ryggsekken. For mange er dette noen fantastiske år. Hvor fine de er, oppdager man gjerne ikke før man plutselig befinner seg i voksenlivet med vekkerklokke som ringer til samme tid, unger som skal leveres i barnehage, matpakker som skal smøres, hund som skal luftes og studielån som plutselig skal betales tilbake.

For det er mye som er nytt. Ny by. Egen bolig for første gang. Middag som må handles og lages. Studier der læreren er skiftet ut med forelesere som i mange tilfeller ikke aner hvem du er. Pensumbøker på engelsk som man plutselig må kjøpe. Budsjett som skal holde hele måneden.

Også var det dette med å få nye venner da. Det har aldri vært enkelt. Men hvor mye enklere var det ikke da vi kunne møtes på forelesninger, henge i kaffebaren, gå på konserter, ramle innom det ene nachspielet etter det andre og rave rundt i byen i toga-kostyme. Som vi i ettertid synes var så barnslige. Nå angrer jeg mine ord om hvor teite fadderfestene og de nye studentene var. Vi skjønte ikke hvor heldige vi var. For en ting var i alle fall bedre før: Det ubekymrede studentlivet.

Nå er man i verste fall overlatt til sin egen pc. Og man kan i teorien sitte alene på en øde øy og vært fulltidsstudent. Alle studiestedene oppgir at de vil ha mest mulig nettundervisning. Noen sier de vil prioritere fysisk tilstedeværelse for førsteårsstudenter, andre prøver å variere undervisningen.

Forhåpentligvis har studiestedene klart å lage opplegg som ivaretar de sosiale behovene i en tid hvor vi ikke kan svikte på smittevern. At alle slipper at absolutt alt skal skje digitalt. Selv om det er mer arbeidsomt, trengs det kloke ansatte som skjønner at ingen kan leve av luft og en pc-skjerm alene.

Man trenger ikke å være 20 år og alene i en ny by for å kjenne på at coronatilværelsen begynner å tære på. Etter fem måneder alene på hjemmekontor, der kalenderen er tom og alt du har gledet deg til og som gir livet farge er forbudt eller utsatt på ubestemt tid. Det skal det noe til å holde humøret oppe og dugnadsånden tent. Selv om vi strengt tatt skal være glad vi er friske, ikke sulter og har jobb.

Men sånn fungerer vi nok ikke selv om Instagram forteller oss at folk storkoser seg med baking og fjellturer der det aldri eksisterer en gråværsdag. Studier viser derimot en tredobling i angst- og depresjonssymptomer under pandemien. Undersøkelser viser samtidig en skarp økning i ensomhet. Også der skiller de unge seg markant ut. Nær halvparten sier de er ensomme, selv om det sikkert er store mørketall i andre grupper. Det har nok ikke vært bare enkelt å være isolert på et sykehjem eller i en omsorgsbolig heller.

For er det noe pandemien har lært oss, bortsett fra å vaske hender, holde minst en meter avstand og holde seg hjemme når man er syk, er det at folk trenger folk. Digitale konserter og lønningspils på Teams var morsomt i cirka tre uker. Et undervurdert aspekt ved kulturopplevelser er å oppleve de sammen med andre. Vi kan sikkert ha gode møter og forelesninger digitalt, men noe grunnleggende forsvinner.

Det er like farlig å være ensom som å røyke, sa helseminister Bent Høie til VG i 2015. Han omtalte det som et usynlig folkehelseproblem, og regjeringen lanserte også en løsning: – Ensomhet løses ved at mennesker møtes og blir kjent. Medisinen mot det store folkehelseproblemet er altså å skape møteplasser.

Det er ikke mindre viktig nå. Bare så uendelig mye vanskeligere.

Publisert: 11.08.20 kl. 08:43

