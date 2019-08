SVARER VG: Espen Andreas Hasle, 1. kandidat Oslo KrF. Foto: KrF

Tenk på familiene

KrF ønsker å styrke familiene, ikke styre dem. Derfor er vi verken enig med Arbeiderpartiets gjentatt utspill om å fjerne kontantstøtten i Oslo eller VGs leder 18.08 som tar til orde for det samme.

ESPEN ANDREAS HASLE, 1. kandidat Oslo KrF

I stedet vil vi gjerne ha med Arbeiderpartiet på å innføre et fritidskort på 5 000 kroner slik at alle barn kan delta på fritidsaktiviteter, øke barnetrygden og øke støtten til norskkurs i regi av frivillige organisasjoner slik som KIA.

I Oslo Aps partiprogram står «At kommunen søker staten om å få ansvaret for kontantstøtten, så midlene isteden kan benyttes til aktive tiltak for å få foreldre i jobb og barna i barnehagen». Et tydeligere uttrykk for at Ap mener de vet best hvordan foreldre i Oslo skal leve livene sine skal du lete lenge etter. Setningen er et klart uttrykk for Aps mistillit til at foreldrene best kan vurdere hva som er best for seg og sine barn.

Det er lett å være enig i mange av tiltakene Raymond Johansen presenterte i forrige uke for å styrke integreringen i Oslo. Men Johansen trenger ikke de statlige kontantstøttepengene for å få dette til. De pengene kan han lett finne på Oslo-budsjettet.

Samtidig er det for enkelt å si at å fjerne kontantstøtten vil føre til bedre integrering. Kontantstøtten varer kun til barnet er to år og de aller fleste barn går i barnehagen fra de er tre år. For det andre viser forskning fra Institutt for Samfunnsforskning at det ikke bare er økonomi som er årsaken til at familier ikke bruker barnehage for de yngste barna. Noen tar et verdibasert valg om å ikke bruke barnehage for de yngste barna sine. Doktorgraden til Erik Eliassen fra 2018 viser at tidlig barnehagestart ikke har effekt på barns språkutvikling ved tre års alder.

Arbeiderpartiets ønske om å fjerne kontantstøtten vil frata familier valgfrihet og føre til at flere barn i Oslo vokser opp i fattigdom. Jeg ønsker å styrke familiene, ikke styre dem. Derfor skal KrF fortsette å kjempe for familienes valgfrihet – og kontantstøtten.

Publisert: 19.08.19 kl. 11:49

