Leder

Slipp dem inn!

To medlemmer av USAs nasjonalforsamling ble torsdag nektet innreise i Israel etter at president Donald Trump via Twitter ba israelske myndigheter stoppe dem. Beslutningen har stilt Israel i et bekymringsfullt dårlig lys.

I går gjorde israelske myndigheter retrett i den ene saken; Rashida Tlaib, som har palestinske besteforeldre, får tillatelse til et «humanitært besøk til bestemoren» på Vestbredden.

Det er uansett tragisk at landet som ynder å kalle seg regionens eneste demokrati lar seg diktere av Trumps lunefulle utfall på sosiale medier. Kravet om utestenging av kongressmedlemmer fra det demokratiske partiet er dessuten et brudd med en diplomatisk tradisjon som er blitt ivaretatt av skiftende amerikanske presidenter gjennom flerfoldige tiår.

At en president forlanger at en annen nasjon skal utestenge amerikanske folkevalgte, savner sidestykke. Tvert imot har det vært den til enhver tid sittende administrasjonens adelsmerke at man ikke har forsøkt å underminere politiske motstanderes reiser utenlands for å søke kunnskap om tema hvor det er ulike oppfatninger mellom demokrater og republikanere.

Trump på sin side kaller de to fargede kongressmedlemmene, som begge har muslimsk bakgrunn, «en skam». På Twitter skriver han at «det vil vise stor svakhet» dersom Israel slipper dem inn. «De hater Israel og alle jødiske mennesker», slår USAs 45. president fast.

Men én ting er nå Donald Trumps vilkårlige inn- og utfall. Noe annet er at israelske politiske myndigheter lar Trumps vilje skje. Avgjørelsen er tatt av innenriksminister Aryeh Deri, den korrupsjonsdømte grunnleggeren av det ultraortodokse Shas-partiet, i samråd med statsminister Netanyahu.

Både i Israel og USA har vedtaket møtt fordømmelse. Blant annet fra den såkalte Aipac-komiteen, en ledende Israel-lobby i Washington, D.C. Aipac mener det er svært viktig at nettopp kongressrepresentanter som Ilhan Omar og Tlaib, som begge har kritisert Israels Palestina-politikk, får besøke den demokratiske allierte nasjonen i Midt-Østen for å se konflikten med egne øyne.

Israel har sin suverene rett til å bestemme hvem som skal komme inn i landet. Israels forhistorie gjør at de praktiserer et strengt grensevern. Det kan vi langt på vei forstå.

Vi har imidlertid ingen forståelse for vedtaket om å stenge ute folkevalgte som ønsker å skaffe seg egne erfaringer om den mest grunnleggende konflikten i hele regionen. Det er ikke overraskende at Trump ikke skjønner betydningen av slik kunnskap. Det ulykksalige er at israelske myndigheter med dette risikerer å sementere ytterliggående kritikk og polariserende fordommer mot Israel som ikke bare skader den politiske ledelse, men rammer et helt land. Det er mer enn beklagelig. Det er farlig.

Publisert: 17.08.19 kl. 12:56