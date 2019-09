ANKLAGET: President Donald Trump venter på å tale i FNs hovedforsamling i går. Nå vil demokratene i Representantenes hus reise riksrettssak mot ham. Foto: Thomas Nilsson / VG

Når riksrett blir uunngåelig

Demokratiske politikeres rop om riksrett får ikke Donald Trump til å skjelve i buksene. Ingenting hefter ved teflon-presidenten. De som anklager ham blir ofte sittende igjen med svarteper.

Men et nytt varsel og en omstridt telefonsamtale til Ukraina gjorde at selv ledere i det demokratiske parti kom til at riksrett er uunngåelig.

– Presidenten må stilles til ansvar. Ingen er hevet over loven, sa lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, i natt.

Riksrettsprosessen er også et uttrykk for frustrasjon over at Det hvite hus nekter å samarbeide med Kongressen i de mange granskingene av Trump.

Bare noen personer i etterretningstjenesten, justisdepartementet og Det hvite hus har det fullstendige bildet i den aktuelle saken. Offentligheten har bare biter av puslespillet og ulike påstander av hva bildet faktisk viser. Derfor er spørsmålene mange:

Har Trump presset Ukraina for å få hjelp til å sverte en utfordrer, tidligere visepresident Joe Biden? Hvorfor holdt Trump tilbake 3,6 milliarder kroner i militær hjelp til Ukraina? Hvorfor har Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani, flere ganger snakket med og møtt nære medarbeidere av Zelenskyj?

Dette er spørsmål Pelosi og hennes partifeller krever besvart.

Trump avfeier riksrett og sier Biden er den som har et problem. Han mener saken handler om den tidligere visepresidenten: Misbrukte Biden sin stilling for å hjelpe sin sønn Hunter da han jobbet for et ukrainsk selskap som ble etterforsket for korrupsjon? Hverken presidenten, amerikanske eller ukrainske myndigheter har lagt frem noe materiale som dokumenterer anklagene mot Biden eller hans familie. Likevel hevder Trump, uten noen form for bevis, at Biden er korrupt og at hvis en republikansk politiker hadde gjort det samme som den tidligere visepresidenten ville han «sittet i den elektrisk stol nå».

To dokumenter kan kaste lys over saken. Det ene er utskriften fra Trump telefonsamtale med Ukrainas nyvalgte president Volodymyr Zelenskyj 25. Juli. Det andre er varsel fra en ansatt til generalinspektøren for etterretningstjenesten, som hadde med Trumps samtale eller samtaler med utenlandske ledere å gjøre. Generalinspektøren fant at varselet var troverdig og presserende. I slike tilfeller skal Kongressen informeres innen syv dager.

Det har så langt ikke skjedd. Trump og hans justisminister nekter de folkevalgte å lese varselet. I går kveld sa Trump imidlertid at han vil offentliggjøre utskriften av sin samtale med Zelenskyj.

Søndag sa Trump at samtalen med Zelenskyj hadde vært “perfekt” og, ja, han hadde snakket om korrupsjon som er utbredt i Ukraina. -Vi vil ikke at våre folk, som Joe Biden og hans sønn, skal bidra til korrupsjonen som allerede eksisterer i Ukraina. Giuliani har bekreftet at han i sine kontakter med Ukraina har bedt om en etterforskning av Biden.

Trump skal ha gitt ordre om å fryse den militære støtten til Ukraina bare dager før han snakket med landets president. Men Trump benekter at han i samtalen stilte krav til Zelenskyj for å utbetale beløpet.

Det kan imidlertid ikke være tvil om at det er svært viktig for Ukraina å få amerikansk militær støtte i den utfordrende sikkerhetspolitiske situasjon landet befinner seg i, etter at Krim ble tatt med makt og med et russisk støttet opprør i øst.

– Grunnlovens paragraf 2 gir meg rett til å gjøre alt hva jeg ønsker som president, påsto Trump i sommer. Presidentens makt er ikke absolutt. Kongressen kan reise riksrett og fjerne en president.

Ifølge Robert Muellers rapporten blandet Russlands myndigheter seg inn i presidentvalget i 2016 på omfattende og systematisk vis. Det var ikke tilstrekkelig bevis for å fastslå at det fantes en kriminell konspirasjon mellom russerne og Trump-kampanjen. Trump kalte Robert Muellers etterforskning for en heksejakt og triumferte da granskingen endte uten tiltale mot ham, hverken for samarbeid med fremmed makt, eller forsøk på å hindre etterforskningen.

Men «heksejakten» lærte ikke Trump å være forsiktig. Den viste ham at han er usårbar. Trump anser mannen han kaller “søvnige Joe” for sin sterkeste motstander foran presidentvalget. Derfor må han svertes og svekkes. Det fungerte i forhold til Hillary Clintons lemfeldige og kritikkverdige omgang med e-poster i 2016, og det kan virke også denne gang med ufunderte korrupsjonsanklager.

Nå kan en Ukraina-gate komme til å dominere valgkampen 2020.

– Vi kan meget vel ha krysset Rubicon, sa den demokratiske lederen for etterretningskomiteen i Representanthuset, Adam B. Schiff, for et par dager siden.

Da Caesar i år 49 f. Kr. krysset den lille elven Rubicon med sin hær skal han ha uttalt alea iacta est, terningen er kastet. Han hadde tatt et valg som var ugjenkallelig. Det ble startet på en tre år lang romersk borgerkrig.

Den politiske borgerkrigen i Washington, D.C., mellom republikanere og demokrater, har pågått lenge. De siste årene er alle våpen blitt tatt i bruk. Schiff har lenge vært blant motstander av å stille Trump for riksrett, men nå var villig til å vurdere det. Påstanden om at Trump har presset Ukraina til å etterforske en politisk motstander overgår alt annet, mener Schiff og stadig flere av hans kolleger. Tilstrekkelig mange kom til at en riksrett mot Trump er blitt uunngåelig.

Trump har lite å frykte. Hans partikolleger, som har flertall i Senatet, vil beskytte ham. Og Trump kan fortsette sine tirader på Twitter om sinte demokraters heksejakt.

Publisert: 25.09.19 kl. 00:31







