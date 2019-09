UVIRKELIG: Lille Miljøpartiet De Grønne ser ut til å bli nesten like store som Arbeiderpartiet i hovedstaden. Foto: Annemor Larsen

Kommentar

Grønne gledeshyl

Folk gråt på Miljøpartiets valgvake. Av ren, ubesudlet glede.

Nå nettopp







Det som kunne blitt et antiklimaks etter det partifolk har omtalt som «sinnssyke målinger» i hovedstaden, ble i stedet en gledesfest av de helt sjeldne. MDG, som så sent som i 2011 fikk 0,9 prosent av stemmene på landsbasis, er nå nesten like store som Arbeiderpartiet i Oslo.

På valgvaken på utestedet Sentralen i hovedstaden – i den ferske gågaten Øvre Slottsgate – gikk jubelen helt av skaftet da de første prognosene ble offentliggjort. Folk gråt åpenlyst. Alle holdt om hverandre. Og etterhvert som flere tall kom inn, sto stemningen i taket. At MDG havner på rundt 17 prosent i hovedstaden etter å ha vært juniorpartner for Ap i fire år, er smått surrealistisk.

les også Hysteriske tilstander på MDGs valgvake: Kan bli større enn Frp og SV

Skjønt, MDG har vært det førende partiet i byrådet i hovedstaden, med Lan Marie Berg som den absolutte frontfiguren. Hatet og elsket har hun blitt en politisk a-kjendis. I Oslo bør miljøpartistene vurdere å sende en stor bukett blomster til de mer rabiate anti-MDG-kreftene. De har trolig bidratt til en grønn mobilisering blant Oslo-folk som liker retningen byen har tatt etter fire år med rødgrønt byråd. Bompengedebatten har åpenbart styrket partiet.

Som frontfigur Lan sa i sin tale: Vi elsker bompenger!

På landsbasis gjør MDG et solid byks fremover. Den store fremgangen skjer i de største byene, men ikke bare. De Grønne tar sats også i flere mindre kommuner landet over. Partiet seiler nå opp til å bli en potensiell regjeringspartner ved en eventuell rødgrønn valgseier i 2021. Det hadde ikke mange trodd for få år siden, da MDG ble sett på som et hasj-, hamp- og hippie-parti, smått på utsiden av folkeskikken.

For MDG har gått fra å være et parti der folk kom barføtt på valgvake, til å bli et ganske normalt, halvstort norsk parti. De alternative elementene er om ikke borte, så iallfall langt færre. For i motsetning til Frp, som tiltrakk seg mye rart da de satte ut fjøslykta og ble store, har MDG har på kort tid blitt et parti som tiltrekker seg folk som ifører seg dress og penkjole når det feires, og denne kvelden ble en jubelkveld for miljøfolket.

En smått uvirkelig jubelkveld.

Publisert: 09.09.19 kl. 22:12







Mer om