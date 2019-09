DÅRLIG TID: – Vårt viktigste og beste klimatiltak at vi i Norge reduserer vår egen produksjon av fossil energi, skriver Jørgen Næss Karlsen. Foto: Natur og Ungdom

Debatt

Jo, vi må slutte med olje og gass!

21. september deler Hanne Skartveit i sin kommentar i VG sine tanker om klimadebatten, og om norsk oljeindustri. Her faller Skartveit for noen myter oljelobbyen stadig sprer, selv om tiden har vist at det er lite god forskning som tilsier at mytene faktisk er sanne.

JØRGEN NÆSS KARLSEN, 2. nestleder i Natur og Ungdom, og samfunnsøkonomi-student

For det første: Kutt i norsk oljeproduksjon er et effektivt tiltak for å redusere verdens klimagassutslipp. Dette har støtte i forskning fra flere kjente økonomer. Allerede i 2013 kom SSB med forskning som konkluderer med dette. Samtidig sliter vi veldig med å finne fagfellevurdert forskning som viser det motsatte. Tidligere i år beskrev også flere norske økonomer i det anerkjente tidsskriftet Science, med forslag til hvordan dette kan gjøres med hensyn til oljeproduserende land. De viser hvordan det kan være effektiv klimapolitikk om oljeproduserende land går sammen og lager en avtale for å trappe ned produksjonen av olje og gass - en utvidet Parisavtale for petroleumslandene.

Norge er verdens syvende største eksportør av klimagassutslipp, medregnet all olje og gass vi selger til utlandet. Det er ikke bare vårt ansvar, men vår plikt, å gjøre det vi kan for å kutte utslipp, og begrense global oppvarming så mye vi kan.

Skartveit mener det er viktig at vestlige land som Norge, USA, og Canada fortsetter å pumpe opp olje, mens land som Saudi-Arabia og Russland er de som må ta kuttene.

For klimaet er dette et merkelig resonnement. Saudi-Arabia fortjener rettmessig kritikk på mange områder, klima, miljø og menneskerettigheter. Men å hevde at det er bedre for verdens klima at USA med sin miljøskadelige fracking og Canada med sin særlig klimafiendlige oljesand skal stå for verdens fossile brensel henger ikke på greip. 58 prosent av Canadas oljeproduksjon, og 97 prosent av de kjente oljereservene til Canada er oljesand. Å hente ut oljesand og gjøre det om til olje omtales ofte som en av de mest miljøfiendtlige måtene å produsere olje på. Ser man på miljøkonsekvensene, er dette fossil energi som er mye mer forurensende enn Saudi-Arabia sine oljefelter.

Vi har funnet mer olje og gass enn verdens klima tåler. Om vi skal ha noe som helst håp om å redusere omfanget av klimaendringene, må vi slutte å pumpe opp stadig mer olje og gass. Vi har rett i overkant av ti år før verdens utslipp skal være halvert, og rett over tretti år før de skal være i null. Vi har ikke tid til noe annet. Da er vårt viktigste og beste klimatiltak at vi i Norge reduserer vår egen produksjon av fossil energi.

