Amal Aden: – Jenter som er født i et fritt land får ikke lov til å være frie

Heldigvis er det jenter som er ønsket og vokser opp i hjem der foreldrene elsker dem. Men mange jenter er født inn i en religion som undertrykker dem, som gjør dem til mindre verdt fordi de er jenter.

AMAL ADEN, forfatter og foredragsholder

Jenter som er født i et fritt land får ikke lov til å være frie. Kvinner som kommer til Norge for å få frihet får ikke sin frihet. Jenter dekkes til for ikke å bringe skam over familien. Kvinner forteller meg at de føler tap over ikke å få den friheten de trodde de kom til.

Overalt finnes det kontrollerende mennesker. Det er religiøse fanatikere som ikke vil at kvinner skal ha frihet, det er slektninger som har «mastergrad» i sladring og ryktespredning. Det snakkes om hvordan en kvinne går kledd, det snakkes om hvem de snakker med, det snakkes om hvilke yrker som passer for dem. Disse menneskene mener at alle ugifte kvinner må være jomfruer og at nå snart en kvinne er gift så er hennes viktigste oppgave å adlyde mannen. En kvinne skal være taus og helst usynlig.

Mange jenter sier de vil ha frihet. Frihet må kjempes for, frihet er ikke bare noe du får. Det er jenter som ønsker seg samme regler og rettigheter som sine brødre, de ønsker å leve et liv der de slipper å dekke seg til – de er lei av å høre at tildekning gir deg anstendighet, respekt og verdighet – det beskytter deg fra skade og ondskap fra samfunnet. Mange jenter er redd for å skuffe foreldrene sine ved å be om den samme friheten som brødrene deres har, men ingen blir frie uten å kreve sin frihet.

Mange jenter sier de føler seg uønsket. Se for deg at din familie aldri har ønsket deg. En kvinne og en mann gifter seg og venter barn. Både kvinnen og mannens familie ber om at de blir velsignet med en gutt. En gutt som kan bringe familien lykke, en gutt som kan ta familiens navn videre, en gutt som kan forsvare familiens ære. I ni måneder går mannen rundt og gleder seg til å få en sønn, men så føder kvinnen en jente. Alle rundt blir stille, ingen gratulerer – til faren sier de; du lykkes nok neste gang.

Heldigvis er det jenter som er ønsket og vokser opp i hjem der foreldrene elsker dem. Men mange jenter er født inn i en religion som undertrykker dem, som gjør dem til mindre verdt fordi de er jenter – hvis du har en bror er han verdt 100 – som jente er du verdt 50. Jenter blir født inn i kulturer som undertrykker dem. I noen land selges eller gis jenter bort av foreldrene sine til eldre velstående menn.

Også her i Norge er det;

Jenter som dekkes til for ikke å friste menn.

Jenter som kontrolleres for å forhindre at de blir frie.

Jenter som blir passet på av brødre for å forhindre at de har kjæreste.

Jenter som nektes frihet av egne foreldre.

Jenter som hates av ekstremister kun fordi de er jenter.

Jenter som trues og hetses i kommentarfeltene.

Jenter som kjemper for frihet kalles tystere og svikere.

Jenter som kaster hijaben hates.

Likestilling for jenter og kvinner er langt fra ferdig. Jenters frihet må kjempes, og den må kjempes hardere enn noen gang. Jeg mener at når vi ser små jenter med hijab, er dette et tegn på at friheten går i feil retning.

