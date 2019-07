SVARER AP: Aleksander Stokkebø. Foto: Høyre

Hva er det Ap vil, egentlig?

Aps Sandtrøen konstaterer i sitt innlegg 6. juli at sommeren er kommet. Det poenget har han rett i, men resten av innlegget er av den mer tvilsomme sorten.

Aleksander Stokkebø, Stortingsrepresentant H

På tross av hans dystre virkelighetsbeskrivelse kan man konstatere at det går godt i Norge. Det er optimisme i næringslivet, det skapes nye jobber og flere kommer i arbeid. 105 000 flere har de tre siste årene kommet i jobb.

3/4 jobber er skapt i privat sektor, og ledigheten har ikke vært lavere på ti år. At flere kommer i arbeid er positivt for den enkelte, men danner også selve grunnlaget for velferdssamfunnet.

Regjeringen justerte en AAP-ordning som ikke fungerte, og endringen er med på å gjøre velferdssamfunnet mer bærekraftig – og bidrar til at flere kommer i arbeid. Ved å bidra til flere jobber for personer med nedsatt funksjonsevne og «hull i CV-en» og innføring av aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere, arbeider regjeringen aktivt med å inkludere flere i arbeidslivet.

Norge er det landet i Europa med lavest ulikhet. Det er færre fattige pensjonister enn før. Regjeringen har økt pensjonen for enslige minstepensjonister med til sammen 12 000 kr. utover den ordinære veksten. Videre har dagens regjering innført gratis kjernetid i barnehage, økt barnetrygden, satt et tak på barnehagebetaling og innfører nå en ordning med aktivitetskort for barn.

Høyre ønsker tøffe debatter velkommen. Sandtrøens innlegg var imidlertid en laber start. For å få en fruktbar debatt er det en fordel om Ap heller opplyser om hva partiet selv ønsker å få til, fremfor å kun kritisere andre.

