FARLIG SKAM: – Det ropes om tvangstesting og at de som avviker fra myndighetenes råd, må straffes. Dette er en farlig vei å begi seg inn på, skriver kronikkforfatteren. Foto: HivNorge

Debatt

Stigmatisering bidrar til økt smitte

Alle erfaringer som er gjort i arbeidet med å eliminere og begrense hiv og aids viser at moralisering og stigmatisering ikke fører frem.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

JENS HARALD ÄLGENÄS ELIASSEN, styreleder HivNorge

Et nytt virus har herjet landet siden mars. På tross av effektive tiltak og stor innsats i befolkningen, øker igjen smitten etter en lettelse i smitteverntiltakene i sommer.

Med dette følger en strøm av frustrasjon og anklager rettet mot myndighetene, men også mot dem som enkelte mener bidrar til å øke smittetrykket. De som har vært på ferie i utlandet, de som har handlet varer i Sverige, de som har vært på fest og de som deltar på fadderuken blir syndebukker.

Enkelte blir også trakassert og truet om det blir kjent at de er smittet og kan ha utsatt andre for smitte. Frustrasjonen er lett å forstå, for mange mener de har tatt byrden og fulgt myndighetenes råd, og de opplever at andre gir blaffen så landet må lukkes igjen. Det ropes om tvangstesting og at de som avviker fra myndighetenes råd, må straffes. Dette er en farlig vei å begi seg inn på.

Ingen ønsker å bli smittet med covid-19, og ingen ønsker å smitte andre.

les også Helseministerens oppgjør: – Du skal ikke skamme deg, du skal teste deg

Men trakassering, stigmatisering og skam kan være farlig om vi ønsker å komme et virus til livs. Helse- og omsorgsminister Bent Høie uttalte nylig at vi må unngå å påføre andre skam, og viste til at vi må lære av andre epidemier som hiv- og aidsepidemien på 80-90-tallet. Dette har Høie helt rett i.

Da hiv- og aidsepidemien kom til Norge på 80-tallet, hadde man ingen kunnskap om hvordan viruset smittet, hvordan man kunne teste seg eller behandling mot viruset. Tusenvis døde globalt før man kunne isolere viruset og utvikle tester. Det ble tidlig klart at homofile menn var den mest utsatte gruppen for hiv og aids. Etter hvert som hiv-viruset økte i omfang i Norge og det ble kjent hvordan viruset smittet, reagerte storsamfunnet på en alt annet enn god måte.

Myndighetspersoner, politikere og medier bidro i stor grad til å stigmatisere dem som fikk hiv. Å tatovere alle hivpositive i lysken eller å sende alle til en isolert øy var blant forslagene, mens man fra de religiøse miljøene fikk vite at dette var Guds dom over homofile.

Resultatet ble at mange vegret seg for å teste seg, og utsatte andre for smitte.

les også Nordmenn droppet Sverige før helgen: – Råder litt Sverige-skam

Fokuset på at hiv og aids kun rammet homofile menn bidro også til at andre ikke testet seg og leger tenkte ikke at hiv kunne være årsaken til helseplagene de hadde, fordi de ikke var i risikogruppen. Mange heterofile kvinner og menn gikk smittet altfor lenge før de ble testet, noen visste ikke hva som feilet dem før det var for sent.

I dag har vi nærmest eliminert hiv i Norge. De som lever med hiv er velmedisinerte og kan ikke smitte andre, vi har en forebyggende medisin PrEP, og ikke minst har man i mange år drevet et svært godt testtilbud. Lavterskel-hurtigtest for hiv, drop in-test på helseklinikker og en positiv og inviterende anmodning om å teste seg for å ta vare på egen og andres helse fungerer. Man har lykkes fordi man har unngått moralisering og stigmatisering, og spilt på hver enkelts ønske om å ta vare på seg selv og andre.

La oss lære av hiv- og aidsepidemien. En epidemi som fremdeles er levende og omfatter mer enn 35 millioner mennesker globalt. Alle erfaringer som er gjort i arbeidet med å eliminere og begrense hiv og aids viser at moralisering og stigmatisering ikke fører frem. Det å gi folk gode og faktabaserte råd, bidrar til at hver enkelt kan ta egne valg og at de fleste velger klokt. At noen av oss tråkker feil innimellom skjer, men det skjer sjelden av onde intensjoner.

Vi vet at å pålegge den syke skam og skyld bare fører til at folk som tror eller mistenker at de kan være smittet lar være å teste seg. De vil ikke risikere å avsløre at de er «en sånn» som smitter andre. Vi vet at et godt utbygd og lett tilgjengelig testtilbud er helt essensielt for å stoppe smittespredning. Smitteverntiltak for den syke kan startes tidlig, smitteoppsporingen blir enklere og den syke smitter færre.

les også FHI om spyttprøver: Bør tas i bruk så snart som mulig

En annen erfaring er at holdningskampanjer ikke virker, spesielt ikke når de fokuserer på moral og skam. Praktiske og godt begrunnede råd om hvordan man kan beskytte seg selv og andre, fører frem. Under hivepidemien økte kondombruken betraktelig, og fra 2017 ser vi at flere og flere ønsker å ta ansvar for egen og andres seksuelle helse ved å bruke PrEP. Fremdeles er menn som har sex med menn dobbelt så flinke som heteroseksuelle til å bruke kondom, en trend som oppstod da hiv og aids herjet som verst. La oss bruke de samme mekanismene når vi snakker om smitteverntiltak som beskytter oss mot Covid-19, som håndvask, avstand og karantene.

Sist, men ikke minst, vet vi at så snart en gruppe blir syndebukken for en sykdom, vil mange av dem som ikke definerer seg inn i denne gruppen raskt tenke at «dette angår ikke meg». Hiv og aids var «homodøden» og heterofile trodde de var immune.

Hvis Covid-19 nå blir «studentpesten», risikerer vi at andre grupper slutter å bry seg om smitteverntiltak. Den fellen blir dyr å gå i.

Publisert: 18.08.20 kl. 12:19

Mer om Coronaviruset Skam Test Hiv/aids Sykdom

Fra andre aviser