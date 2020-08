Kommentar

Valgkamp på målstreken

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Alle snakker om hvem som kan samle Venstre. Spørsmålet burde vært hvem som kan gjenreise Venstre.

«Du må aldri undervurdere Guri Melby». Ordene falt fra det vi i pressen liker å omtale som en sentral kilde, i noe av det som etter hvert er blitt en gjentagende aktivitet for politiske journalister: Samtaler om ledersituasjonen i Venstre.

Det var i mars. Da var det knapt noen som trodde Melby kunne være aktuell for en sentral plass i lederkabalen. Hun hadde samme bakgrunn som Trine Skei Grande. I tillegg var hun langt mindre kjent enn Abid Raja og Sveinung Rotevatn. Men innad i partiet hadde hun ord på seg for å være tøff og ambisiøs.

Mange opplevde henne som en Oslo-politiker, og utenfor Oslo er det sjelden et kompliment. Et litt klønete utsagn om at pelsdyrbønder burde dyrke cannabis, hadde skapt dårlig stemning i deler av Distrikts-Venstre. Gått på noen smeller har hun også gjort. Tapt et par stortingsvalg, blitt vraket av sine egne i Trøndelag og tapt nestlederkampen mot Terje Breivik i 2012.

Nå trekkes Melby fram av mange som den heteste lederkandidaten. Det er ingen hemmelighet at hun lenge har vært Trine Skei Grandes personlige favoritt, noe som både er en styrke og en ulempe, alt etter øynene som ser. Grande sørget også for at Melby ble hennes arvtager i regjering.

Som kunnskapsminister fikk hun en stor talerstol. I coronatiden er det noen departement som har vært mer profilert enn andre. Både Rotevatn og Raja ble med ett mer perifere som henholdsvis klimaminister og kulturminister. Som kunnskapsminister har du ansvar for noe som er nært og viktig for svært mange, ikke minst i en krise.

Men det handler selvfølgelig også om hvordan man bruker mulighetene. Den ferske kunnskapsministeren har gjort et godt inntrykk. Hun fremstår tydelig og klar, men samtidig varm og raus. Hun snakker så folk forstår, og evner til og med å gi motparten rett iblant. Særlig utenfor Venstre er det mange som nå snakker pent om henne.

Men da hun onsdag lanserte seg som Venstre-leder, var det kraftig på overtid. I helgen møtes valgkomiteen igjen etter at de forlot hverandre med uforrettet sak. Det er bare en uke til de må levere en endelig innstilling. De tre kandidatene begynner å få det travelt med å fortelle hvorfor akkurat de bør lede Venstre.

Mange har allerede flagget støtte til andre kandidater. Rotevatn har et forsprang, og hans støttespillere har lenge følt seg sikre på å ha et flertall av delegatene på sin side. Unge Venstre har eksempelvis lenge støttet Rotevatn, selv om de også tidligere har pekt på Melby. Raja har mange støttespillere rundt omkring i landet, men flere signaliserer nå at det er viktigere å få han inn i ledelsen enn at han nødvendigvis skal lede partiet.

Mye har lyktes for Guri Melby de siste månedene, men lanseringen av eget kandidatur kom ikke heldig ut. Etter NRKs sak der anonyme kilder hevdet hun satte som krav å ikke ha med seg Abid Raja i ledelsen, måtte hun snakke. Nå går debatten internt om hvem som har hatt motiv til å lekke fra valgkomiteen. Igjen. Venstres valgkomité får selv en sil til å fremstå som tett.

Melbys mulighet ligger i at hun kan være en samlende kandidat. Da tjener det henne dårlig å bli fremstilt som en som lukker døren for andre. Særlig fordi Melby anses som en kandidat som med sitt folkelige image kan appellere til Abid Rajas støttespillere.

Mye har vært sagt og skrevet om forskjellen mellom Raja og Rotevatn. Rotevatn er kandidaten hvis du vil ha en skarp og kunnskapsrik politiker som kan ideologi til fingerspissene. Hvis du ikke bryr deg så mye om ideologi og sånn, men foretrekker en entusiastisk stemmesanker, så er Raja mannen. Raja er litt hjelpeløs i debatter, men strålende i møte med folk. Rotevatn virker derimot litt bortkommen i en folkemengde, men uslåelig i debatter.

Men det handler også om politikk. De som er skeptiske til Rotevatn, frykter Venstre skal bli et smalt parti for folk som liker kaffebarer og seminarer. De som er skeptiske til Raja, frykter et vingleparti der det eneste prosjektet vil være Abid Raja. Politisk ligger Melby nær Rotevatn, men nå selger hun sin bakgrunn som småbarnsmor fra den trønderske landsbygda for alt den er verdt.

Det kan skifte fort i politikken, men ingen steder skifter det fortere enn i Venstre. De som teller mandater må forholde seg til et levende regneark hvor X’er og Y’er spretter i alle himmelretninger. Jo flere man snakker med, jo større blir forvirringen. Plutselig blir Rotevatn rost opp i skyene av sine kritikere, og Melby er favoritt hos folk som for få måneder siden anså henne som helt uaktuell. Rajas viktigste ambisjon er nå å samle partiet, mens Rotevatn nærmer seg ny rekord i antall selfier fra Bygde-Norge.

Men selv om Melby og Rotevatn fremstår som konkurrenter, vil de nok støtte hverandre dersom de ser at Abid Raja kan komme til å vinne.

For partiet burde ledervalget handle om mer enn hvilken person man liker best. De siste årene har det vært noe kunstig åndedrett-aktig over partiet og hvordan de har karret seg over sperregrensen ved valg. Venstre har en stolt fortid, men det er begrenset hvor lenge de kan leve på minnene om gammel storhet.

Nå trenger partiet først og fremst noen som kan gi partiet en litt større fremtid.

Publisert: 20.08.20 kl. 16:57

