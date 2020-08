GRENSEHANDEL: – Regjeringen er ikke interessert i å høre hvordan lavere avgifter kan gi både nye arbeidsplasser i Norge og økte inntekter til staten, ved at grensehandelen flyttes hjem, skriver Frps Sylvi Listhaug. Foto: Jostein Magnussen

Hvorfor skal vi «sponse» svenske arbeidsplasser?

Dersom Høyre og regjeringen ikke bruker statsbudsjettet til å senke avgifter på typiske grensehandelsvarer, så vil Frp sørge for det skjer.

SYLVI LISTHAUG, 1. nestleder Fremskrittspartiet

Stengte grenser som følge av coronapandemien har dokumentert at Norge kan skape tusenvis av varige nye arbeidsplasser dersom vi får ned grensehandelen. Det er på tide å fjerne norske særavgifter som favoriserer svenske og danske kjøpmenn.

Årlig legger avgiftstrøtte nordmenn igjen 25 milliarder kroner på kjøpesentre i svenske, finske og danske grensebyer. De hamstrer kjøtt, brus, godterier, snus, sigaretter og alkohol. Nordmenn reiser ikke til Sverige og Danmark fordi de ikke får tak i varene i Norge, men fordi avgiftsnivået i Norge er kunstig høyt sammenlignet med våre naboland og resten av Europa.

Sylvi Listhaug. Foto: Helge Mikalsen

Tilbake står norske kjøpmenn i grenseområdene slukøret og ser køen av norskregistrerte biler passere butikkene deres, med kurs mot «eldoradoet» noen avgiftslettere kilometer unna. Lokalpolitikere i grensetraktene kan ikke annet enn å misunne sine svenske kolleger som kan skryte av vekst i antall arbeidsplasser takket være økende grensehandel.

Handelsorganisasjonen Virke har regnet seg frem til at Norge går glipp av 20.000 arbeidsplasser som følge av den enorme grensehandelen. Sagt på en annen måte; norske politikere legger til rette for flere arbeidsplasser i Sverige, og tilsvarende færre i Norge. Det burde vært motsatt.

Sist uke meldte den største av dagligvaregrupperingene i landet, NorgesGruppen, at veksten i omsetningen var så stor at de har ansatt over 2000 i sine butikker. Det er all grunn til å tro at disse ikke har noen jobb å gå til når coronaviruset en gang er slått tilbake, og grensene gjenåpnes.

At dagligvareindustri opplever vekst som følge av stengte grenser, viser hvilket potensiale det ligger i å kutte norske særavgifter ned til samme nivå som det de har i våre naboland.

Jeg besøkte nylig Borg bryggeri i Sarpsborg. Borg er en av mange drikkevareprodusenter som har opplevd økt salg som følge av at folk ikke har hatt muligheten til å fylle opp svenske handleposer med øl og brus. Bare i juni ble det i Norge solgt 12 millioner liter mer alkohol og brus enn i 2019, da grensene var åpne – uten at alkoholkonsumet i Norge har økt.

Som et tilsvar på Fremskrittspartiets krav om en kraftig reduksjon i avgifter på typiske grensehandelsvarer som eksempelvis brus, godteri, øl og snus svarte statsministeren Erna Solberg fra Høyre at de skyhøye norske avgiftene var viktige inntekter for staten.

Regjeringen er med andre ord ikke interessert i å høre hvordan lavere avgifter kan gi både nye arbeidsplasser i Norge og økte inntekter til staten, ved at grensehandelen flyttes hjem.

Økt salg av drikkevarer i norske butikker som følge av stengte grenser utgjør så langt i år nemlig hele 753 millioner ekstra i inntekt til staten i form av avgift og moms. For å sette det i perspektiv tilsvarer det kostnadene for å drive hele 10 000 sykehjemsplasser i en måned!

I oktober legger regjeringen frem sitt budsjettforslag for neste år. Det er på tide at Høyre bruker de siste måneders erfaring til å senke avgifter for folk flest, slik at norske kjøpmenn han ansette flere folk, fremfor å føre en avgiftspolitikk som rammer handelen i distriktene.

Dersom Høyre og regjeringen ikke bruker statsbudsjettet til å senke avgifter på typiske grensehandelsvarer, vil Frp sørge for det skjer.

Publisert: 25.08.20 kl. 12:14

