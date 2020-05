RESFSER KULTURLIVET: – Å debattere med kultur-Norge i dag er som å rope inn i lydisolerende mose eller ut i Nidarosdomens evige romklang, skriver Gabriel Qvigstad. Foto: PRIVAT

Kultur-Norge kan takke seg selv

Coronakrisen treffer kultur-Norge knallhardt. Festivaler går konkurs, frivilligheten radbrekkes og livsverk i ligger i grus. Det er trist, men sektoren kan takke seg selv.

GABRIEL QVIGSTAD, publikummer

Kulturens uttrykk og innhold skal være fritt og uavhengig. Samtidig er et rikt kulturliv avhengig av penger på konto. Dette gjør kulturpolitikk vanskelig. Politikerne skal holde armlengdes avstand og samtidig fordele penger i tusen luer som strekkes ut. Det er en krevende øvelse.

Norges mange kunst- og kulturforeninger har opp gjennom historien vært frie og aldri ønsket å samle seg. Dette straffer seg. For det mangler ikke på komplekse problemstillinger i kulturlivet: Er det rett at profitt fra frivillige arrangement sitter igjen hos hotelleiere? Og hvordan bør dagens smitteverntiltak innrettes for å starte opp utstillingsvirksomhet tryggest og raskest mulig?

I dag klarer kulturlivet verken å svare på eller løse slike spørsmål samlet. Det mangler ikke på ideer fra kulturlivet. Men når kulturministeren mottar tusen forslag fra kulturens mange munner en måned for sent, er «penger» tiltaket som står igjen – som om det er løsningen på alt. Som NRKs Agnes Moxnes poengterer trenger man ikke et blandakor i krisetider. Men også utenfor krisetider er kulturlivet friest når man er flere. Man må bruke stemme i stedet for lue i hånden som kommunikasjonsform.

Kulturlivet må lære av alle bevegelser som har fått til noe; man står sammen. Det trengs en tydelig, demokratisk interesseorganisasjon for et samlet kulturnorge. Dette med en representant, eller talsperson om du vil, som står på barrikadene for medlemmene. En talsperson med ressurser, legitimitet og retning forankret i feltet, og som Abid Raja kan få forslag fra og forhandle med.

Talspersonen kunne sagt til Raja at han skulle avlyst festivalsommeren da Danmark gjorde det for en måned siden. Hen kunne sendt en SMS om at kompensasjonsordningen til 300 millioner kroner vil straffe proaktive aktører. Da kunne jeg også forvente et tydelig motsvar på dette innlegget.

Å debattere med kultur-Norge i dag er som å rope inn i lydisolerende mose eller ut i Nidarosdomens evige romklang. Det eneste du vet er at du ikke får et tydelig svar. Derfor snakkes det om Abid Rajas hår, derfor mangler det på akuttmedisin for et dødssykt kulturliv. Norske konsertarrangører, kunstnerorganisasjonen Creo og Virke har fått til noe - fordi de har stått sammen. Dette må det tas lærdom fra.

Dagens frie organisering har den siste måneden vist seg fullstendig utilstrekkelig. Kultur-Norge må ta seg sammen, slå seg sammen og stå sammen. Kultur-Norge må forenes.

Publisert: 06.05.20 kl. 10:33

