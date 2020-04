SVARER AP-DUO: – Hvordan skal Ap styre «klimavennlige investeringer»? Hva er det og hvilke er det ikke, spør Frps Listhaug og Dale. Foto: Frode Hansen

Debatt

Ap er på hælene i olje- og gasspolitikken

Mens Ap har vært opptatt av å tekkes MDG og miljøbevegelsen, og fronte dyr symbolpolitikk som kan koste arbeidsplasser i industrien, har Frp med stolthet stått opp for Norges viktigste næring og tatt til orde for utvikling, ikke styrt avvikling.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SYLVI LISTHAUG, 1. nestleder Frp

JON GEORG DALE, stortingsrepresentant Frp

30. april skriver nestlederne Tajik og Skjæran at det trengs politisk handling for olje- og gassnæringen og at vi ikke kan vente lenger. Det er flott at Arbeiderpartiet har våknet fra dvalen og forstått at oljebransjen er i krise. Den forståelsen hadde de ikke i krisepakkeforhandlingene. Det er bra at LO har satt press på dem til nå å skjønne hvor viktig det er å stille opp for Norges viktigste næring.

Spørsmålet nå er om Ap er fornøyd med de forslagene regjeringen i dag har skissert for å hjelpe næringen gjennom krisen? Det er ikke Frp.

Fremskrittspartiet er fornøyd med at et massivt press har tvunget regjeringen til å gjøre endringer i oljeskatten. Dette vil i utgangspunktet føre til at mer penger blir igjen i selskapene for å kunne investere, som igjen vil sysselsette tusener av arbeidere i leverandørindustrien. Problemet med forslaget til regjeringen er at de reduserer friinntekten. Det vil si at prosjekter som i dag er lønnsomme blir ulønnsomme. Dette vil ramme tusenvis av arbeidsplasser fordi prosjekter ikke blir realisert. Synes Ap dette er greit?

les også Olje- og leverandørindustrien trenger krisehjelp

I en tid der norsk industri sliter tungt signaliserer regjeringen at de vil ha en særnorsk høy CO2- avgift som vil legge ytterligere sten til byrden for mange industribedrifter. Dette er etter Frps syn helt vanvittig i den situasjonen landet nå er i, og som burde handle om å lette byrdene for bedriftene mest mulig. Vil Ap være med å skrote dette forslaget?

Hvordan skal Ap styre «klimavennlige investeringer»? Hva er det og hvilke er det ikke? Når Ap snakker om karbonfangst og lagring, havvind, elektrifisering, kan det gi noen arbeidsplasser, men det kan aldri erstatte investeringer i tradisjonelle olje- og gassprosjekter. Det må komme på toppen av full fart i oljebransjen. Hva er det som gjør at Ap ikke forstår dette?

Vi registrerer at nestlederne i Ap velger å bruke store deler av spalteplassen i sin kronikk på å angripe Frps politiske forslag og uttalelser. Det er nok et tegn på at industriarbeidere og LO er misfornøyd med innsatsen deres så langt. Mens Ap har vært opptatt av å tekkes MdG og miljøbevegelsen, og fronte dyr symbolpolitikk som kan koste arbeidsplasser i industrien, har Frp med stolthet stått opp for Norges viktigste næring og tatt til orde for utvikling, ikke styrt avvikling slik flere fylkeslag i Ap og AUF tar til ordet for.

les også Arbeidsplassene må reddes nå

At Norge i disse krisetider kan bruke hundrevis av milliarder kroner uten å låne en krone er et privilegium som nesten ingen andre land har. Det er oljenæringens eventyrlige inntjening over 50 år, samt investeringer gjennom Oljefondet, som har gjort dette mulig. I motsetning til klimalobbyens ønskedrømmer, vil olje og gass være dominerende og etterspurt i all overskuelig fremtid.

Nå som verden er stengt ned, har næringen det tøft. Men verden vil åpnes opp igjen. Da vil den økonomiske aktiviteten øke og handelen vil ta seg opp. Varene skal frem og folk vil begynne å feriere igjen. Etterspørselen etter olje vil stige og prisene vil øke. Før dette skjer, er det samfunnets oppgave å påse at norsk olje- og gassnæring ikke får så store problemer at vi ser en rekke unødvendige konkurser, og ikke minst at vi unngår tap av essensiell kompetanse.

Det er bra at Arbeiderpartiet endelig er ute og sier at olje- og leverandørindustrien trenger krisehjelp. Det er bra de er villige til å vurdere ulike tiltak. Velkommen etter, det er bedre sent enn aldri. Frp vil bruke vår makt til å få Norges viktigste næring gjennom krisen og redde titusenvis av arbeidsplasser.

Publisert: 30.04.20 kl. 15:51

Fra andre aviser