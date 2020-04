REAGERER: – Jeg vil derfor også understreke at advokat Olav Lægreids (t.h.) uttalelser ikke representerer familie- og arverettsmiljøet som jeg er en del av, skriver Tone Linn Wærstad. Foto: UiO/NTB Scanpix

Lægreids uttalelser er oppsiktsvekkende og negative

Jeg er glad for at fakultetets ledelse har tar bekymringene de har fått fra studentene om advokat Lægreids uttalelser på alvor.

TONE LINN WÆRSTAD, førsteamanuensis, Institutt for privatrett, UiO

De siste dagene har det stormet rundt advokat Olav Lægreid, etter at han i flere innlegg på Facebook, har uttalt seg om «flerkulturelle» studenters evner (omtalt i VG, 29.4.20).

Lægreid har blant annet uttalt at «slike kandidater har problemer med å skrive feilfritt norsk» og at «slike kandidater har store problemer med å utvikle et godt judisium og oppnå god dybdeforståelse av jusen som fag».

Lægreid har også trukket frem tilfeller der han har vært sensor for masteroppgaver som tar for seg spørsmål om forholdet mellom norsk rett og sharialover. Han uttaler om dette at «rettslivets aktører vanligvis ikke har behov for å kjenne til likheter og forskjeller mellom norsk rett og sharialover» og at kandidater «er naturlig nok blitt straffet karaktermessig for å forutsette at sharialover er relevante rettskilder eller et aktuelt sammenligningsgrunnlag.»

Uttalelsene er oppsiktsvekkende og negative på flere måter. Han virker å trekke generelle slutninger om store grupper, ut fra egne (og dermed nødvendigvis begrensede) erfaringer, og det fremstår som lite overbevisende.

Videre er Lægreids uttalelser om verdien av komparasjon med såkalt shariarett i beste fall unøyaktig. Jeg har i en årrekke forsket på nettopp forholdet mellom norsk rett og muslimsk rett. Shariarett kan være så mangt, også regler om inngåelse av ekteskap, kontrakter mellom ektefeller, deling av formue osv.

Flere land har gjort muslimsk rett til del av i sitt rettssystem - og der saker med tilknytning til disse landene kommer opp i Norge, vil norske regler kunne kreve at det tas stilling til disse reglenes relevans og gyldighet i Norge. Et eksempel er hvorvidt en kontrakt om en muslimsk brudegave kan utgjøre en gyldig kontrakt etter norsk rett.

Et annet er hvordan norsk rett skal forholde seg til en herboende mann som har to koner i andre land: skal han få bestemme hvorvidt hans kone fra første eller andre ekteskap skal få søke om familieinnvandring til Norge? Det er et vell av interessante spørsmål som dagens jusstudenter kan ta tak i og der studenter med spesiell kompetanse på andre språk og rettssystemer vil kunne gi nyttige og utviklende bidrag.

Ved å vise til at han har høstet de nevnte erfaringer gjennom sitt arbeid som veileder og sensor, fremhever Lægreid en tilknytning til Det juridiske fakultet i Oslo. Jeg er glad for at fakultetets ledelse har understreket at de tar bekymringene de har fått fra studentene om disse uttalelsene, på alvor. Hos oss skal alle studenter føle seg trygge på at de ikke vil bli diskriminert i studiet.

Jeg vil derfor også understreke at hans uttalelser ikke representerer familie- og arverettsmiljøet som jeg er en del av.

