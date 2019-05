HØYREEKSTREMISME: Arendalsukas hurtige vending denne uken er meget velkommen, skriver kronikkforfatterne. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Demokratiets seier

Gratulerer til Arendalsuka for å ha snudd og nå ikke åpner for høyreekstreme krefter på stand og arrangementer.

GURI HJELTNES, direktør Senter for Studier av Holocaust og livssynsminoriteter

JOSTEIN HOLE KOBBELTVEDT, daglig leder Raftostiftelsen

EYSTEIN MARKUSSON, direktør Narviksenteret

ANA-PERONA FJELDSTAD, direktør Det europeiske Wergelandsenteret

ALFREDO ZAMUDIO, direktør Nansen fredssenter

AUDUN MYHRE, direktør Arkivet

CHRISTIAN WEE, direktør Falstadsenteret

Vi vil imidlertid fortsette å møtes, på andre arenaer, og bør være bevisst på og snakke om hvordan de skal møtes. For de aktuelle høyreekstreme kreftene kommer stadig med gjentatte hatytringer mot jøder og/eller muslimer, fremmer rasisme og sprer løgner om minoritetsgrupper og politikere. De høyreekstreme kreftene sprer også regelmessig konspirasjonsteorier om minoriteter. Og de har voldsfremmende utsagn på sine hjemmesider.

Vi kan overse, la være å kommentere og respondere. Samtidig:

Paradokset er at nettopp slike hatefulle grupper påberoper seg ytringsfriheten til å fremme synspunkt som truer både ytringsfriheten og, i noen tilfeller, livet til andre grupper. Ved å tillate deres deltakelse på Arendalsuka på lik linje med andre organisasjoner og politiske partier innskrenkes det demokratiske rommet for andre grupper.

Det er god grunn til å lære av to alvorlige feilslutninger om hva ytringsfrihet er. For det første må ikke retten til å si det du mener forveksles med at alle ytringer har lik verdi til å bli fremmet på enhver plattform. Ytringsfrihet er retten til å si det du mener uten å bli utsatt for trusler, vold eller forfølgelse av staten eller dine medborgere. Det er ikke ensbetydende med at andre er forpliktet til å gi deg en scene. Som et arrangement som ønsker å fremme den demokratiske samtalen har Arendalsuka et ansvar for hvilke spilleregler som skal gjelde.

Å gi rom til deltagere som ikke respekterer de demokratiske spillereglene undergraver dette.

Det er det kanskje ikke så lett å erkjenne når man sitter trygt plassert som en del av majoritetsbefolkningen i et land hvor demokratiske normer og institusjoner står sterkt. Da kan det å slippe til de ekstreme holdningene oppleves som noe kuriøst og underholdende for deltakere og noe som gir medieoppmerksomhet, seertall eller billettsalg for arrangører.

Hvis man derimot er en av minoritetene hatet går utover, vil det kunne oppleves som noe helt annet og mer alvorlig. Det er en ting å være uenig i sak, det er noe annet når dem du debatterer med ikke anerkjenner din rett til å eksistere. Når vi vet at nettopp disse holdningene er på fremmarsj, og grunnleggende demokratiske spilleregler utfordres av myndighetene, i land som Polen, Ungarn og Italia, er ikke dette noen abstrakt problemstilling, men en reell situasjon som setter våre demokratier på prøve.

Arendalsuka beveget seg med sin beslutning i første runde inn i en farlig tendens hvor demokratiet blir sett på som en verdinøytral markedsplass hvor alle meninger har lik verdi og alle har rett til å bestemme hva som er fakta. Det er en relativisering av demokratiet som har lagt grunnlaget for antidemokratiske bevegelser før – og kan gjøre det igjen.

For det andre når ytringsfrihet en grense når den går over til å oppfordre til vold mot enkeltpersoner eller grupper. De aktuelle høyreekstreme kreftene sprer regelmessig konspirasjonsteorier om minoriteter. Å fornekte Holocaust er en ideologisk posisjon som har til formål å legitimere hat og vold mot jøder. Rasisme og hatytringer mot ulike minoriteter likeså.

De nasjonale freds- og menneskerettighetssentrene samler årlig over 40 000 skoleelever til diskusjon og samtaler om Holocaust, rasisme og antisemittisme, demokrati, menneskerettigheter, mangfold og inkludering. Hos Arkivet, Det Europeiske Wergelandsenteret, Falstadsenteret, HL-senteret, Narviksenteret, Nansen fredssenter og Raftostiftelsen blir ungdom utfordret til å reflektere over historien og utfordringene vi står overfor i dag. I de samtalene oppmuntres det til at ulike synspunkter kan brynes mot hverandre. I et samfunn med økt polarisering og ekkokamre trenger vi arenaer hvor ulike perspektiver møtes. Et viktig premiss er likevel noen grunnleggende demokratiske spilleregler for disse samtalene.

Det var derfor overraskende for svært mange at Arendalsuka, som tar mål av seg å være en Norges fremste demokratiske møteplass, ikke umiddelbart tok ansvar for hvilke spillerregler som skal gjelde for den demokratiske samtalen.

Arendalsukas hurtige vending er meget velkommen.

Publisert: 31.05.19 kl. 13:20