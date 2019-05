ÅPNET RUSKEN PÅ NETT: Statsminister Erna Solberg. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Leder

Sosiale medier gjør oss slemmere

Bompengetilhengere, vindmøllemotstandere, oppdrettere og politikere får hets på nett. Nå må vi skjerpe oss.

Nå nettopp







Statsminister Erna Solberg åpnet Rusken-aksjonen på nett på Youngstorget i Oslo på tirsdag, hvor politidirektør Benedicte Bjørnland minnet om at netthets er straffbart. Samtidig ble det lansert et nytt filter mot netthets og et initiativ for vårrengjøring i kommentarfeltene.

De innledende årenes begeistring for internetts demokratiserende kraft, er erstattet med bekymringer. Det er blitt tydeligere at sosiale medier bidrar til den polariseringen vi ser i samfunnet vårt i dag.

les også Erna Solberg går hardt ut mot netthets: – Gjør Norge til et dårligere sted å vokse opp i

Psykologene og dataekspertene kunne forutse det. - Sosiale medier gjør deg til en drittsekk, skriver Silicon Valley-gründer og filosof Jaron Lanier som har «Ti argumenter for å slette sosiale medier nå» som tittelen på sin nye bok. Laniers poeng er at vi manipuleres, styres av likes og algoritmer som har omfattende informasjon om oss. Vi ender opp med å oppføre oss som sinte fotballsupportere, med vekt på følelser og konflikt, ikke nyanser.

De fleste vil nok ikke slette hele sitt digitale liv, fordi de positive tingene ved å kommunisere på nett overgår ulempene. Det er nok også særlig kjente mennesker som tar ordet, som får trusler og hets. Men mange som har vært ute etter en enkel bolleoppskrift eller et søk på barnesykdommer, har nok også merket hvor raskt det kan bli dårlig stemning i helt apolitiske forum på nett.

les også Må de som tar ordet tåle alt?

På mandag fikk vi høre om et grelt eksempel på at dynamikken fra den ansiktsløse, aggressive kommunikasjonen på nett ble tatt ut i det virkelige livet. Ordføreren i Klepp kommune Ane Mari Braut Nese (H) fortalte om hærverk, vold og hets som hun og familien har blitt utsatt for, fordi hun støtter bomringen lokalt.

Slik kan vi ikke ha det. Folk var selvsagt også ufine før internett. Forskjellen er at det oppstår bølleflokker. Det hele blir mer massivt.

Både utviklere, annonsører, politikere og folk flest har et ansvar for å løfte frem gode resultater, heller enn å henge ut folk. Ikke minst kan vi som forbrukere kreve at utviklerne lager tjenester som ikke premierer drittsekkoppførsel og at annonsørene legger igjen pengene sine der. Og blir det for ille, bør vi faktisk melde oss ut.

Publisert: 29.05.19 kl. 13:37