Protestparti i trøbbel

GARDERMOEN (VG) Nordmenn er sinte på bompenger, vindmøller, politireform og eldreomsorg. Frp har ansvaret for alt sammen.

Det er opprør på gang mot bompenger. Avgifts- og skattepolitikken ligger under finansminister Siv Jensen . Hun er Frps leder. Veiutbygging ligger under samferdselsminister Jon Georg Dale. Også han fra Frp.

Utbygging av vindmøller langs kysten har skapt massiv og militant motstand. Utbyggerne blir truet. De blir kalt terrorister. Selv nazi-ordet blir brukt av enkelte. Oslo Frp støtter motstanden mot vindmøller. Fylkeslaget blir kontant avvist av mannen med ansvaret, olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Han er fra Frp.

Frps mange justisministre

Frp har alltid sett på seg selv som lov- og orden-partiet. Også her sliter partiet nå. Rundt om i landet er mange rasende på den såkalte nærpolitireformen. De mener den i virkeligheten betyr færre politifolk til stede i mange lokalsamfunn. Norges justisminister heter for øyeblikket Jøran Kallmyr. Han er den syvende i rekken av justisministre i statsminister Erna Solbergs regjering. Alle har kommet fra Frp.

Eldreomsorgen er en av Frps hjertesaker. På dette feltet er det mange oppslag om hvor dårlig det står til. Med mat, med sykehjemsplasser, med omsorg for de eldre. Frp sitter med ansvaret for eldrepolitikken, og har en egen statsråd for feltet. Frem til nå har det vært Åse Michaelsen. Frps påtroppende nestleder Sylvi Listhaug er ny eldreminister.

Sylvi Listhaug

Listhaug er opptatt av å treffe strømningene i folket. Hun prøvde i sin 1. mai-tale å kuppe bompengeopprøret. Men Frps statsråder har hatt ansvar for vei og bompenger, så kritikken lød lite troverdig. Nå overtar Listhaug ansvaret for eldreomsorgen. Det er en annen sektor hun har kritisert gjennom langt tid. Det er vanskelig å se for seg hvordan hun kan fortsette å angripe norsk eldreomsorg samtidig som hun har tittelen «eldreminister».

Forrige gang Listhaug satt i regjering, var hun justisminister. Da var innvandring- og integreringspolitikken hennes hovedsak. Særlig gjennom flyktningkrisen høsten 2015 fikk hun mange tilhengere gjennom sin strenge linje.

Kultur aldri unnskyldning

Nå er situasjonen annerledes. Asylanttilstrømmingen har nær stanset opp. Debatten om asyl- og innvandringspolitikken er ikke lenger like intens. Det er bra for Norge – og ille for Frp.

Fremskrittspartiet ble stort blant annet fordi det ønsket å begrense innvandringen til Norge. Og Frp-ere var de første som snakket om å stille krav til nykommerne. Siv Jensens forgjenger, Carl I. Hagen, tok for eksempel tidlig opp at de som kommer hit, må lære seg norsk.

Mye av det Frp har ment om integrering er det i dag bred enighet om. Som at norske ungdommer skal ha den samme friheten, uavhengig av hvor besteforeldrene deres kommer fra. Eller at kultur aldri kan unnskylde undertrykking, vold og overgrep.

Siv Jensens brede Frp

Men Frps gjennomslag her er ikke nødvendigvis godt nytt for partiet. Den brede enigheten blant de store, ansvarlige partiene betyr også at disse sakene ikke lenger har samme kraft. Velgerne belønner i liten grad tidligere seire. De er mer opptatt av hva partiene vil gjøre enn av hva de har gjort.

Frp har de siste årene blitt bredere. Siv Jensen har gjort partiet om til et ansvarlig regjeringsparti, samtidig som hun har klart å bevare den delen av partiet som er mest opptatt av protest. Selv har hun blitt mindre synlig som partileder enn det hun var før Frp gikk inn i regjering. Mange vil også si at selve profilen til Frp er visket ut.

Folk og forsvar

For hva er det egentlig Frp kan by sine velgere i dag? Hvilke signatursaker har Frp satt sitt stempel på de siste årene? Selv i forsvarspolitikken, en klassisk Frp-sak, klarer ikke partiet å markere seg.

Det er oppsiktsvekkende at en Høyre-ledet regjering, med Frp om bord, ikke gjør det som trengs for å oppfylle Natos mål om at to prosent av norsk verdiskapning skal brukes på forsvaret. Det er også uforståelig at Frp, som tradisjonelt har vært til å stole på i forsvarspolitikken, ser ut til å leve godt med denne situasjonen.

I sin tale til landsmøtet nevnte ikke Siv Jensen det sikkerhetspolitiske klimaet med et ord. Ikke noe om Russland, ikke noe om norsk forsvarsevne. Ikke noe om Natos toprosentmål, eller om forsvarets store udekkede behov. Tidligere i uken avfeide hun spørsmål om dette med å vise til andre viktige saker i det norske samfunnet, som eldreomsorg. Det synes å være en fremmed tanke for henne at et land som ikke er i stand til å forsvare seg, også vil få store problemer med å løse andre oppgaver.

Frps storbykrise

Frps manglende innsats i forsvarspolitikken kan også komme til å bli et problem blant velgerne. Mange forsvarsvenner har sett på Frp som “sitt” parti. De representerer kanskje ikke de brede velgermassene. Men de vi snakker om her, er tunge stemmer rundt om i by og bygd.

Meningsmålingene er tøff lesning for Frp, få måneder før kommunevalget. I Oslo har partiet vært nede på katastrofale tre prosent oppslutning. I andre storbyer som Stavanger og Bergen er det også krise. Der kan bompengemotstanderne gjøre brakvalg – og knuse Frp.

Det tidligere protestpartiet sitter med ansvaret for de vanskelige sakene. Andre partier tjener på protestene, mens Frp må forsvare seg etter beste evne. Rollene er snudd i norsk politikk.

