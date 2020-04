KRITISK: – Arbeiderpartiets argumenter for å svikte disse barna holder ikke mål, skriver Mina Vinje, i kronikkserien for unge «25 under 25». Foto: Press

«25 under 25»: Arbeiderpartiets moralske kollaps

I en kronikk i VG 21. april skriver Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani og partileder Jonas Gahr Støre om partiets asyl- og innvandringspolitikk under tittelen «Arbeiderpartiets moralske kompass». Kronikken fremstår dessverre mer som en moralsk kollaps.

MINA VINJE (22), leder i Press - Redd Barna Ungdom

Ved å motarbeide at Norge skal bidra i evakueringen av barna fra Moria-leiren og stå knallhardt fast på en restriktiv asyl- og innvandringspolitikk svikter Arbeiderpartiet sine egne grunnverdier; frihet, likhet og solidaritet, men først og fremst svikter de sårbare barn.

Barna i Moria-leiren lever under grusomme og umenneskelige forhold. 20.000 mennesker er stablet oppå hverandre i en leir beregnet for 3000. Tilgangen på mat, rent vann og tak over hodet er svært begrenset. Leiren har elendige hygieniske forhold og er helt uten elektrisitet. Underernæring, død og sykdom preger leiren, selv uten coronaviruset. Nylig brant en seks år gammel jente i hjel og en seksten år gammel gutt ble knivstukket tidligere denne måneden.

Arbeiderpartiets argumenter for å svikte disse barna holder ikke mål. Gharahkhani og Støre argumenterer i kronikken mot å evakuere barna fra Moria fordi barna ikke er kvoteflyktninger, men asylsøkere, og at de fleste barna er unge gutter fra Afghanistan. Dette er ikke en spesielt solidarisk argumentasjonsrekke. Afghanistan er et av verdens farligste land og Norge burde stille opp også for unge gutter herfra som er i nød og har et reelt beskyttelsesbehov.

Tidligere har også nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, argumentert mot evakuering av barna i Moria-leiren gjennom en kronikk i Vårt Land. Tajiks kronargument var at Norge ikke kunne hjelpe til med å evakuere barna fra Moria-leiren fordi det også finnes andre flyktningleirer i verden hvor barn sliter.

Dette argumentet faller på sin egen urimelighet. En skulle tro at et sosialdemokratisk parti som setter solidariteten høyt faktisk mente det viktigste var å hjelpe flest mulig, og støttet livreddende redningsaksjoner i enhver overfylt flyktningleir. Tydeligvis ikke - Arbeiderpartiet har valgt å aktivt motarbeide evakuering av barna fra Moria fordi det også finnes andre som har det vanskelig.

I kronikken beskrives også de lange linjene som skal være gjeldene i Arbeiderpartiets asyl- og innvandringspolitikk fremover. Fokuset skal ligge på å hjelpe flere i nærområdene, ta i mot færre asylsøkere og sørge for at det totale antallet flyktninger Norge tar i mot ikke overstiger det vi klarer å integrere på en god måte.

Dette er en markant kursendring i forhold til hvordan Arbeiderpartiet tidligere har kommunisert rundt og arbeidet med asyl- og innvandringspolitikk. I 2015 gikk Støre i front for å få Norge til å ta imot 10.000 syriske flyktninger, i 2020 sørger Arbeiderpartiet for at det ikke er flertall på Stortinget for å evakuere noen titalls barn fra Moria-leiren.

Vi er usikre på om Arbeiderpartiets moralske kollaps er en brikke i et politisk spill for å vinne tilbake tapte velgere fra Fremskrittspartiet, men uavhengig av motivet som ligger bak så er realiteten at barn dør fordi Arbeiderpartiet er mer opptatt av å holde fast på noen strenge prinsipper enn å være solidariske og stille opp for sårbare mennesker i nød.

