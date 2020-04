KRISETID: – Vi bør ha ulikhetsperspektivet med oss. Noe annet er både kostbart og lite rettferdig, skriver kronikkforfatterne fra sentrum-venstre-tankesmien Agenda. Foto: Agenda

Debatt

Krisen rammer svært skjevt, også i Norge

Kriser øker forskjellene mellom folk. Det kan bli dyrt.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HANNAH GITMARK, fungerende fagsjef i tankesmien Agenda

SIGRUN AASLAND, kst. leder i tankesmien Agenda

Kriser har en tendens til å ramme dem som har minst fra før aller hardest. Det er de fattige som blir fortest syke, som mister jobben først og som har minst å gå på når inntekten faller bort.

Ved første øyekast kan det i statistikken se ut som det er motsatt. Når store formuer faller i verdi, vil ulikhet målt som konsentrasjon og formue, også reduseres. Men statistikken gir ikke alltid et fullgodt bilde av hvem som får det største fallet i levekår. Det er selvfølgelig ikke hyggelig å få sin formue krympet. Men det er mer dramatisk å miste sitt livsgrunnlag.

Det er nok langt bedre å være kriserammet i Norge enn i mange andre land, både som bedrift og som arbeidstaker. Noen land har verken ordninger som sørger for inntekt om du blir syk eller forhindret fra å jobbe, ordninger som støtter dem som må passe barn når skoler og barnehager stenger eller tilbud om lån og direkte støtte for å hindre unødvendige konkurser. Likevel ser vi at krisen rammer svært skjevt også her.

les også En ny samfunnskontrakt etter coronapandemien

Forrige uke viste ferske tall fra NAV at de lavest lønte og minst utdannede er overrepresentert blant dem som har mistet jobben nå. Nye permitteringsregler avlaster arbeidsgivers kostnader, men den permitterte vil likevel oppleve et betydelig inntektsbortfall. Det betyr mindre å rutte med og mindre å betale ned huslån med. På rekordtid har forskere fra Frischsenteret, SSB og NAV analysert hvem som etter koronakrisen er kastet ut i ledighet.

Funnene viser en klar overrepresentasjon av personer med lav inntekt, lav utdanning og lavinntektsfamiliebakgrunn. Unge er mer utsatt enn eldre, og innvandrere er mer utsatt en norskfødte. Dessuten viser tallene at krisen sjeldent rammer alene. Sannsynligheten for å miste jobben er klart høyere når partneren din også har mistet jobben. Dessuten er familier med barn mer utsatt enn familier uten barn.

Mye tyder nå på at vi skyver for mange ut av arbeid, med risiko for langvarig ledighet. Som en del av krisetiltakene mot krisen har myndighetene laget et nytt permitteringsregelverk, der kompensasjonsgraden er høyere enn ved den ordinære dagpengeordningen og der arbeidstaker dessuten får full lønn i 20 dager før han eller hun går over til dagpenger.

les også Arbeidslivsundersøkelse: De med kort utdanning og lav inntekt rammes hardest av coronakrisen

Forskerne bak studien peker på at dette nye regelverket innebærer at den økte arbeidsledigheten vi nå ser så langt ikke har medført økt ulikhet i inntekt blant dem som jobbet da krisen inntraff. Dersom arbeidsledigheten blir varig, vil imidlertid ulikheten øke, peker de på. Dessuten gjør muligheten til å permittere uten kostnad at arbeidsgiver har insentiver til å permittere flere raskere enn det som er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Om ledigheten biter seg fast eller krisen varer lenge, vil inntektsbortfall gjøre det vanskelig for mange å betjene boliglån. Formue og gjeld i Norge er svært ujevnt fordelt. I 2017 stod husholdninger med svært høy gjeldsbelastning for hele 32 prosent av husholdningenes samlede gjeld, viser tall fra Finanstilsynet. Det er de yngste låntakerne som har høyest gjeld i forhold til inntekt og som dermed er mest sårbare.

Selve viruset er heller ikke blindt for økonomi. Over tid har folkehelsen i landet vårt gradvis blitt skjevere fordelt. Jo lavere inntekt, desto dårligere helse. Vi vet at noen grupper i samfunnet har langt høyere risiko enn andre for å bli hardt rammet av en influensapandemi. For eksempel gjelder dette folk med kroniske sykdommer, alvorlig fedme, diabetes og høyt blodtrykk. Dette er sykdommer langt vanlige blant dem med lave inntekter.

Forsker Sven-Erik Mamelund ved Oslo Met har forsket på pandemier i 25 år, og har pekt på at ulikhet i inntekt og utdanning også betyr skjev smitterisiko. Under et utbrudd av influensa er det mye lettere å holde avstand til andre dersom man har en bosituasjon med god plass. I Norge var de første tilfellene av påvist corona-smitte i de vestlige bydelene, etter at folk som hadde vært på skiferie i Alpene kom tilbake. I ukene etterpå har tilfellene økt raskt i øst. Her bor bolk tettere og trangere enn i vest.

Det er også åpenbart at noen enklere kan være borte fra jobb enn andre og slik beskytte seg fra smitte. Verken butikkansatte, renholdspersonell eller helsepersonell kan ta hjemmekontor i den krisen vi nå står i. Mane av disse yrkene vi under denne krisen har sett er samfunnskritiske, er kjennetegnet av en ting: de er lavtlønte.

Men skjevfordelingen av konsekvensene er heller ikke over når krisen er over. Vi vet fra tidligere kriser at de rike henter seg fortere inn igjen, mens krisen varer lengre for vanlige folk. De som var først ut av arbeidsmarkedet, er med stor sannsynlighet sist inn igjen.

Denne krisen er ulik alle andre kriser verden noen gang har sett. Likevel må vi trekke lærdommer av tidligere situasjoner. For eksempel fra finanskrisen i 2008. Strengere krav til soliditet i bankene gjør dem bedre rustet nå. Vi har også lært at kraftfull finanspolitikk demper krisen, mens sparetiltak på vei ut forlenger den.

Når krisepakkene er uttømt og økonomien skal på fote, er det ofte dem som har minst som rammes hardest av de sparetiltakene som på sikt kan komme. Kanskje vil vi se innstramninger i tiden som kommer. Det mest lønnsomme vil likevel være å få arbeidsdeltakelse og kjøpekraft raskest mulig opp.

Ulikhet som svekker kjøpekraften hos dem med minst fra før, eller en situasjon der de lavest lønte og minst utdannede blir skjøvet ut i varig ledighet, vil bli dyr. Derfor er det viktig allerede nå at politikerne er opptatt av fordeling i krisepakkene.

For det første bør regjeringen vurdere lønnstilskudd fremfor rause permitteringsordninger, gjerne koblet til investeringer i kompetanseløft. Det kan bidra til at bedrifter holder på arbeidskraften sin og til investeringer i verdifull kompetanse for framtida, fremfor å permittere for sikkerhets skyld slik ordningene i dag gir insentiver til.

les også Tillitsfull dugnad eller pålagt solidaritet?

For det andre er det avgjørende at vi ikke skaper situasjoner der vi ser lønnsfest og utbytte i den ene delen av regnskapet og oppsagte arbeidstakere i den andre, eller der noen kan fortsette å heve høye husleier og staten kompensere dem for leietakerne. Vi skal utvise tillit og skjønn både i møte med permitterte arbeidstakere og kriserammede bedrifter. Men vi må også utøve tilstrekkelig kontroll med pengene som deles ut, slik blant annet Økokrim og professor Annette Alstadsæter ved NMBU har pekt på. Det bør skje i sanntid. De som virkelig setter seg fore å svindle tillitsbaserte ordninger er over alle hauger når krisen er over og det er tid for kontroll.

De siste 40 årene har ulikhetene økt over hele verden. Det har både gitt oss mer ustabile og mindre vekstdyktige samfunn. Det har bidratt til rettmessig misnøye og store protester over hele verden. Vi må passe på at denne krisen ikke gjør en allerede alvorlig situasjon enda verre. Det skal selvsagt handles raskt, for å gjøre konsekvensene av det som nå pågår så små som mulig.

Likevel bør vi ha ulikhetsperspektivet med oss. Noe annet er både kostbart og lite rettferdig.

Publisert: 14.04.20 kl. 15:34

Fra andre aviser