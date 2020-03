SVARER FLOD: – Det er fornuftig å betrakte ting innenfra, før man lader tastaturmitraljøsen, skriver Theodor Salvesen. Foto: PRIVAT

Debatt

Svarer Per Arne Flod: – Det handler ikke om hyttepåsken!

Kjære Per Arne Flod, tror du virkelig vi bryr oss mest om påskeferien?

THEODOR SALVESEN, permittert (26 år)

I Per Arne Flods innlegg i VG går han hardt ut mot sine egne landsmenn. Han hevder det er fornuftig å betrakte ting utenfra, og at vi ikke ser hvor heldige vi er. Til det vil jeg si: Det er også fornuftig å betrakte ting innenfra, før man lader tastaturmitraljøsen.

Men folk flest bryr seg ikke om hyttepåsken, Per Arne, de bryr seg om at de har mistet jobben eller gått ned kraftig i stilling. De bryr seg om å holde seg inne og friske slik at kapasiteten i helsevesenet ikke sprenges. De bryr seg om hvor lang behandlingstiden til dagpenger fra NAV faktisk er. De bryr seg om de har en jobb å gå til etter dette. Og de bryr seg om de utsatte gruppene, som kan bli alvorlig syke av coronakrigen, som du kaller det.

Nordmenn utsetter leieinnbetalinger for utsatte bedrifter. De hjelper naboen å handle. De jobber timevis overtid for å holde hjulene i gang, og de hjelper barna sine med skole samtidig som de jobber fulltid fra hjemmekontoret. De sosialiserer gjennom videochat for å ikke utsette andre for fare. Nordmenn flest forstår alvoret av situasjonen. Nordmenn flest aksepterer uten å blunke at i år, blir påsken feiret hjemme.

Du sier du ser et Spania der helsesystemet er i ferd med å bryte sammen. Med strenge bevegelsesbegrensninger og ishaller som blir gjort om til likhus. Det ser vi og. Og at vi ikke har endt opp som Italia eller Spania (ennå), tror jeg de fleste jevnlig priser seg lykkelig over. Likevel tør jeg påstå at vi går hardere tider i møte enn du gjør på Costa Blanca.

Ja, vi har et oljefond. Men Flod, tror du en student kan overleve på 8200 i måneden, når leia er på over 6000? Tror du små og mellomstore bedrifter har penger nok til å holde seg flytende, dersom de må stenge i flere måneder? Tror du familier tåler å gå ned 20-30 prosent i inntekt som følge av at begge foreldre blir permittert? Selvfølgelig skal vi stå sammen, men det betyr da ikke at vi ikke skal si ifra når vi sliter med å holde oss flytende? Det gjør man i et demokrati, krise eller ei.

Så vær så snill, hold deg for god til å tillegge «alle nordmenn» meninger, basert på hva du ser fra utsiden. Vi gjør det vi kan for å hjelpe hverandre gjennom dette.

Så får vi håpe at verden står til påske.

Publisert: 28.03.20 kl. 21:01

