Man skulle jo tro det var en parodi

Den siste tiden har såkalte «meme»-kontoer som tøyser med influensere blitt stadig mer populære. EF språkreisers samarbeid med Sophie Elise er som hentet ut fra en av dem.

Debatten om influensere, kroppspress og hva det gjør med unges mentale helse har så vidt stilnet etter Vixen-bråket, før NRKs sak om EFs språkreiser dukket opp i går.

Og det er litt av en sak.

En kort recap: EF Norge, som selger språkreiser til unge helt ned til 10–14 år, har sendt Sophie Elise til Hawaii for å lage reklameinnhold til Instagram. EF står for øvrig for «Education First». Utdanning først.

Samarbeidet resulterte i bilder av en lettkledd Sophie Elise som ser på speilegg og viser frem rumpa si i nærheten av vann.

En ting er at det ifølge NRK-saken kan være i grenseland for hva som er ulovlig markedsføring. Men først og fremst er det jo fullstendig latterlig og idiotisk. Som en parodi. Som det VGTVs Mads Hansen harselerer med. Eller ta en titt på parodi–kontoene @influencersinthewild, @naa_koser_vi_oss og @omgjustdont.

Det de legger ut er gøyalt, men også tidvis ganske viktig.

Sophie Elises Hawaii-bilder er som hentet ut fra en av de kontoene: Man skulle tro hun tøyser. Og denne saken bør egentlig være en øyeåpner for noen og enhver. Både unge og voksne. Og ikke minst Sophie Elise. Men der må vi kanskje innse at håpet svinner.

Og nei, nå snakker jeg ikke om privatpersonen Sophie (25) fra Harstad, vi snakker om million-businessen Sophie Elise AS. Som antageligvis har tjent mange månedslønner på å dra til andre siden av jorda for å ta disse bildene (hei, klimaengasjement!).

Jeg slut-shamer ingen. Men «Education First»?

At ingen i EF Norge trakk i nødbremsen før dette nådde ut som reklamemateriell for språkreiser og utdannelse, er ikke til å tro.

– At studenter eller influensere velger å legge ut bilder fra strand, idylliske lokasjoner og / eller uforglemmelige øyeblikk, handler ikke om fokuset på kropp eller seksualitet, men opplevelsene og følelsene de skildrer gjennom bilder og film, svarer Kathrine Raknerud i EF Norge til NRK.

Tilsynelatende i fullt alvor. Man kan jo lure på om hun i det hele tatt har sett bildene.

Ville du sendt 11-åringen din på språkreise med EF, etter å ha sett disse bildene? Ville du tenkt, «ja, dette virker som en oppbyggelig og lærerik sommerskole å sende 12-åringen min på, mens vi er på hytta».

«Education First».

Men de fleste voksne følger ikke Sophie Elise på Instagram. Vi får gjerne ikke med oss hva influenserne legger ut, alt utseendefokuset, de retusjerte bildene, alle rabattkodene, alle reklamene for ting ingen trenger.

Snakke litt om kroppspress den ene uken, for så å legge ut sexy rumpebilder den neste? Demonstrere for klima den ene uken, for så å dra til Hawaii uken etter? Null stress, tydeligvis, så lenger det gir penger i den voksende kassa.

På tide å komme seg ut av bobla. Sett deg ned sammen med tenåringen, la hen vise hvem hen følger. Spør hvorfor. Vær interessert. Still spørsmål.

Så anbefaler du ungene å følge parodi-kontoene i stedet.

