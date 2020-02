Foto: Roar Hagen

Kommentar

Giften som leder til terror

Terror i Tyskland er de siste årene blitt utført av både høyreekstreme og ytterliggående islamister. De har én sak felles. De vil undergrave det liberale demokratiet.

Nå nettopp

For en uke siden ble tolv personer pågrepet av tysk politi for å ha planlagt terrorangrep mot moskeer. Gruppen Den harde kjerne skal ha hatt som mål å skape borgerkrigslignende tilstander i Tyskland. Kaos er et felles mål for fiender av demokratiet.

Natt til torsdag ble giftige ord til blodig handling for en mann i Hanau i Hessen. Han gikk til angrep mot to utesteder. Ni mennesker ble drept og fire såret. Alle ofrene hadde innvandringsbakgrunn. Gjerningsmannen og hans mor er også funnet døde. Han etterlot seg et 24 sider langt skriv, som skal inneholde høyreekstreme meninger og konspirasjonsteorier.

Bakgrunn: Elleve døde etter skytedrama i Tyskland

Den siste ukens hendelser har enda en gang satt søkelyset mot en økende radikaliseringen av miljøer på ytterste høyre fløy i Tyskland. Noen timer etter terrorangrepet i Hanau snakket forbundskansler Angela Merkel om at rasisme og hat er en gift som sprer seg i samfunnet.

Tyskland har de siste 100 år sørgelig lang erfaring med terror. I mellomkrigstiden utførte både høyre- og venstreekstremister drap på politiske motstandere for å undergrave Weimarrepublikken. Nazistene grep makten, innførte et terrorvelde og mørket senket seg over Europa.

I etterkrigstiden ble Tyskland åsted for internasjonal terror, som da palestinske Svart september angrep israelske idrettsutøvere i München-OL i 1972. Det vokste frem venstreradikale terrorceller som Røde Arme fraksjon (Baader-Meinhof). På 1990-tallet oppsto nynazistiske terrorceller i det østlige Tyskland. Den nasjonalsosialistiske undergrunnsbevegelsen (NSU) holdes ansvarlig for en serie drap på innvandrere i årene etter 2000.

I senere år har både islamister og høyreekstreme utført terroraksjoner. I førjulstiden i 2016 ble 12 mennesker drept og 48 såret da en tunisisk asylsøker, som hadde sverget troskap til den såkalte islamske stat (IS), angrep et marked i Berlin. I München i juli 2016 ble 10 mennesker drept og 36 såret da en høyreradikal ekstremist skjøt mot folkemengder.

Myndighetene har i senere tid særlig advart mot radikaliseringen på ytre høyre fløy. I november sa tyske myndigheter at større ressurser skulle settes inn for å konfrontere hat og vold i samfunnet. Lederen for det føderale kriminalpolitiet (BKA) Holger Münch sa at dette utgjør en trussel mot selve demokratiet.

Varselet kom etter at to mennesker ble drept og to såret i et angrep mot en synagoge og deretter en kebab-restaurant i Halle. Mannen som ble pågrepet ga uttrykk for antisemittisme, antifeminisme og fremmedfrykt. I juni ble en minister i Niedersachsen, kristeligdemokraten Walter Lübcke, drept ved sitt hjem. En høyreekstremist tilsto drapet, før han senere trakk tilståelsen tilbake.

Delstatsminister i Hessen Peter Beuth karakteriserte skytingen sist natt som et angrep på «vårt frie og fredelige samfunn». Det moderne Tyskland er ikke som Babylon Berlin, den tyske dramaserien som beskriver den dramatiske mellomkrigstiden, forspillet til demokratiets fall og diktaturets seier.

Likevel er det all grunn til å ta truslene mot det frie samfunn på største alvor. Merkel sier at hun og regjeringen vil gjøre alt i sin makt for å hindre dem som forsøker å splitte landet: – Vi skiller ikke mellom borgere etter deres opprinnelse eller religion. En fjerdedel av Tysklands 82 millioner innbyggere er innvandrere eller barn av immigranter.

Men Merkel er politisk svekket. Hun er en kansler som sitter på oppsigelse. Hun har for lengst kunngjort sin avgang neste år, etter å ha styrt Tyskland sammenhengende siden 2005. Hennes foretrukne etterfølger og nåværende partileder for kristeligdemokratene, Annegret Kramp-Karrenbauer, har kastet kortene.

Tyskland og Europa trenger et tydelig tysk lederskap i utfordrende tider. I stedet er Tyskland, i sluttfasen av Merkels regjeringstid, blitt politisk innadvendt. Det dominerende partiet, kristeligdemokratene, er opptatt av ledervalg og politisk kurs.

For første gang har kristeligdemokratene et stort parti på ytre høyre fløy. Alternativ for Tyskland (AfD) er det største opposisjonspartiet i Forbundsdagen og er representert i alle delstatsforsamlinger. AfD har vunnet økende oppslutning, særlig på innvandringsmotstand, EU-kritikk og et oppgjør med samfunnseliten. Etter at Tyskland tok imot over en million asylsøkere i 2015 har den politiske debatt blitt hardere og mer uforsonlig.

Polarisering og populisme er en utfordring i mange vestlige land. Men det farlige er det som foregår under overflaten, i konspiratoriske internettsamfunn og i hemmelige celler av ekstremister. Herfra kommer giften som får noen til å bli terrorister.

Publisert: 20.02.20 kl. 17:21

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser