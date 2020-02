INGEN INNBLANDING: På toppmøtet i Helsingfors i 2018 sa Donald Trump at han ikke så noen grunn for at Vladimir Putin hadde forsøkt å påvirke presidentvalget i USA i 2016. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Leder

Ny russisk påvirkning

Amerikanske etterretningstjenester varsler at Russland forsøker å påvirke årets presidentvalg i USA, slik de gjorde i 2016. Hensikten skal være å få Donald Trump gjenvalgt.

Bak lukkede dører i Representanthuset 13. februar forklarte etterretningstjenestenes valgekspert Shelby Pierson at Russland i det skjulte fortsetter å blande seg inn i amerikansk politikk. Russerne skal også forsøke å påvirke primærvalgene i det demokratiske parti. Pierson ga ikke uttrykk for sine egne oppfatninger, men viste til konklusjonene fra mange av de 17 amerikanske etterretningsorganisasjonene.

Fredag omtalte New York Times og CNN saken. Ifølge deres kilder mener etterretningstjenestene at Russland eksperimenterer med nye former for påvirkning som kan skjule sporene til Moskva. De skal operere fra servere i USA og blant annet bruke sosiale medier for å få amerikanere til å spre feilinformasjon, uten at de vet at dette kommer fra Russland. Det overordnede mål skal være å svekke tilliten til valgsystemet og så splittelse i befolkningen.

For tre år siden konkluderte amerikanske etterretningstjenester med at president Vladimir Putin personlig hadde gitt ordre om å iverksette en påvirkningskampanje i 2016-valget, til fordel for kandidat Trump. Kampanjen beskrives i detalj i spesialetterforsker Robert Muellers rapport fra 2019, selv om han ikke fant bevis for noe kriminelt samarbeid med Trump-kampanjen.

Under toppmøtet med Putin i Helsingfors i juli 2018 sa Trump at den russiske presidenten med «ekstrem styrke og kraft»+ hadde dementert enhver innblanding. Trump så ingen grunn til at Russland var innblandet. I stedet har hans medhjelpere fremmet konspirasjonsteorier om at det var Ukraina som blandet seg inn i valget, til demokratenes fordel.

Dagen etter møtet i Kongressen innkalte Trump fungerende direktør for etterretningstjenestene Joseph Maguire på teppet. Onsdag ble Maguire byttet ut med USAs ambassadør i Berlin, Richard Grenell. Han støtter Trump i alt, men har ingen erfaring med etterretning.

Russisk desinformasjon og innblanding i valg er en stor og voksende utfordring for demokratiske valg. Det krever årvåkenhet og handling. Det er derfor nedslående og oppsiktsvekkende at USAs president ikke lytter til landets egne etterretningstjenester.

Publisert: 22.02.20 kl. 08:03

