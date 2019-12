NYTTÅRSRAKETTER: – Et forbud vil av mange oppleves som urimelig, og vil gjøre lovlydige borgere til lovbrytere, skriver lederen i Fyrkverkeriforeningen. Foto: NTB SCANPIX/Privat

Debatt

Fyrverkeridebatten: – Forbud er ikke veien å gå

En strengere håndheving av regelverket er en bedre løsning enn et forbud.

Nå nettopp

RIKARD SPETS, nasjonal talsperson i Norsk Fyrverkeriforening

Psykologistudent Madeleine Kristiansen tok i VG til orde for at privat fyrverkeri måtte forbys. Norsk Fyrverkeriforening deler langt på vei hennes bekymringer rundt oppskytninger utenfor det lovlige tidsrommet (nyttårsaften fra kl. 18.00 – 02.00), men mener strengere håndheving av regelverket er en bedre løsning enn et forbud.

Hvert år ser millioner av nordmenn på sitt eget og andres fyrverkeri på nyttårsaften. Selv om det bare er 38 prosent av alle nordmenn som kjøper inn sitt eget fyrverkeri, så er det hele 64 prosent av barnefamiliene som gjør det samme. Jo større familien er, desto viktigere er privat fyrverkeri. De kjøper inn sitt eget fyrverkeri og arrangerer sin egen nyttårsfeiring – også i områder hvor det er offentlige fellesoppskytninger. Et forbud vil føre til at denne muligheten forsvinner.

I sitt innlegg påstår Kristiansen at fyrverkeri forårsaker «flere fatale ulykker hvert år.» Dette er feil. Både person- og materielle skader er kraftig redusert de siste årene. Det er fordi myndighetene og fyrverkeribransjen jobber kontinuerlig med sikkerhet og trygt fyrverkeri. Både gjennom produktutvikling og utdeling av sikkerhetsbriller har vi redusert person- og materielle skader. Norge har en av verdens sikreste fyrverkeri. I for eksempel Australia, som har et forbud, har det til derimot vært flere fatale ulykker med illegalt og hjemmeprodusert fyrverkeri. Det har vi ikke i Norge.

Norsk Fyrverkeriforening er opptatt av at fyrverkeri ikke bare skal en trygg og positiv opplevelse for barn og voksne, men også være mest mulig skånsomt for våre firbeinte venner. Vi utvikler støysvake produkter for at dyrene skal skånes mest mulig, men dyr reagerer ekstra sterkt på lyder og lys, og derfor må man som dyreeier også ta noen grep selv. Forberedelser, å venne dyrene til lyden av fyrverkeri og håndhevelse av regelverket vil skape en tryggere og bedre nyttårsfeiring – også for dyr.

Vi deler Madeleine Kristiansens bekymring om uvettig bruk av fyrverkeri. Derfor mener vi at politiet må slå hardere ned på den uvettige bruken. En trygg og sikker nyttårsfeiring begynner med å respektere oppskytningstiden, ta hensyn til dyrene, lese bruksanvisningen på produktet nøye, anvende beskyttelsesbriller og unngå alkohol.

Et forbud vil straffe alle de som har tradisjon og glede med fyrverkeri og bruker dette ansvarlig. Det vil av mange oppleves som urimelig, og vil gjøre lovlydige borgere til lovbrytere.

Publisert: 29.12.19 kl. 10:16

Mer om

Flere artikler