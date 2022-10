Leder

Et krevende krisebudsjett

Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett er et krisebudsjett. Det gjør de politiske skillelinjene tydeligere.

Samtidig er det ikke entydig hva budsjettet innebærer.

Etter debatten i bakkant av finansminister Trygve Slagsvold Vedums redegjørelse i Stortinget, kan man saktens undres hvem som krisen er aller størst for: Laksebaroner og investorer, eller folk som sliter med å betale for normalt livsopphold.

Tolkningsmulighetene av budsjettforslagets konsekvenser synes tallrike. Kriseforståelsen likeså.

Det er på mange måter et stramt budsjett. Likevel er det grunn til å undres: Er det stramt nok?

Et uttrykt mål er å dempe presset på norsk økonomi for å kunne tøyle renteutviklingen. Det støttes av alle. Men vil Norges Bank være enig i at regjeringens innretning er hensiktsmessig?

Er det tilstrekkelig når økte offentlige utgifter ikke dekkes inn med ditto kutt, men skal finansieres via skjerpet beskatning av næringsliv og høytlønte?

FINANSMINISTER: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) legger frem sitt første statsbudsjett.

Og hvor realistisk er forutsetningene i Statsbudsjettet, når Finansdepartementet mener veksten neste år vil ligge på pluss 1,7 prosent, mens Norges Bank stipulerer minustall.

Regjeringen forventer dessuten en prisstigning i 2023 på «bare» 2,8 prosent – som er langt under det Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank legger til grunn.

Forhåndsvarselet fra regjeringen selv, var at man ikke har hatt all verden å spille på. Likevel er det funnet plass til gratis barnehage i nord, reduserte fergetakster, kutt i drivstoffavgiften, dobling av fagforeningsfradraget, skipstunnel gjennom Stadlandet og andre store samferdselsprosjekter.

Det kom også en bebudet styrking av forsvarsbudsjettet. Men – var det alt?

I rede penger utgjør ikke påplussingen mer enn i underkant av syv milliarder kr. Når man vet at en ny fregatt koster mer enn halvparten av dette, og vi står i en sikkerhetssituasjon som stiller store krav til vår beredskap, er en økning på knappe ti prosent mindre enn forventet.

Det er ett av de eldste triks i boken å skape så lave forventinger at alt som ikke smaker av direkte kutt kan feires som en liten seier. Man trenger likevel ikke å være noen stor spåmann for å forutse at det kommer til å bli krevende å få loset dette budsjettet gjennom Stortinget.

Én ting er politisk uenighet og ideologiske skillelinjer. Det koker gjerne ned til kompromisser. Noe annet er de mange usikkerhetsmomenter som denne gang spiller inn. Fra regjeringens egne premisser for den økonomiske utviklingen, til situasjonen i Europa og Ukraina.

For det må også bakes inn i Norges statsbudsjett; fortsatt humanitær bistand og støtte til ukrainernes forsvarskamp, samt et utvidet energisamarbeid med Europa. Et land som tjener godt på konsekvensene av Putins krigføring, har et selvstendig ansvar overfor de naboland som rammes av den samme konflikten.

Som Trygve Slagsvold Vedum selv sa i finanstalen da han la frem budsjettet: «Verden ser ganske annerledes ut enn da vi satt i Hurdal og forhandlet for ett år siden.»

Det er grunn til å regne med at verden ser ganske annerledes ut også i 2023.

