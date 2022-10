KRITISK: – Mange kvinner med menstruasjonssmerter og endometriose opplever seg overlatt til tilfeldigheter når de søker helsehjelp, skriver overlege Ingrid Marie Ringen.

Jaguar E-type helsehjelp for endometriose?

Ingen MÅ ha en Jaguar, men kvinner i Norge TRENGER et avansert, velorganisert og forutsigbart endometriosetilbud.

INGRID MARIE RINGEN, Overlege ved gynekologisk seksjon, Kvinneklinikken St Olavs hospital

Vi har over tid lest om enkeltkvinners historier om sen diagnose av endometriose og adenomyose, om følgetilstander, omfattende kirurgi og kroniske smertetilstander.

Mange kvinner med menstruasjonssmerter og endometriose opplever seg overlatt til tilfeldigheter når de søker helsehjelp.

Det tar i gjennomsnitt 7 år å få diagnosen endometriose i Norge, og diagnosetiden på verdensbasis er også lang. Endometrioseforeningens sterke engasjement er et uttrykk for at deres medlemmer kjenner igjen denne utryggheten.

Utredning og diagnostikk av sykdommen endometriose er ofte en kompleks prosess. 5-10 % av kvinner i fruktbar alder har symptomgivende endometriose.

Samtidig har en norsk studie vist at ca. 20 % av friske kvinner uten plager i samme aldersgruppe, har tilfeldig funn av endometriose ved kikkhullsoperasjon.

Kvinnene i studien hadde vært til sterilisering, og de utviklet heller ikke underlivssmerter i løpet av 10 år etter operasjon. Det er heller ikke sammenheng mellom grad av endometriose og grad av symptomer, og dette er en utfordring for helsepersonell.

Forsinkelse av diagnose kan skje i alle ledd: Kvinner trenger å kjenne til hva som er akseptabel menstruasjonssmerte, og hva de skal søke legen for. Fastleger må ha klare retningslinjer for hvilke tiltak de skal gjøre og når de skal henvise til spesialist.

Gynekologer må kunne oppdage når er det behov for utredning for alvorlig endometriose. Utredning for den mest alvorlige endometriose, også kalt dyp infiltrerende endometriose, kan gjøres med både gynekologisk ultralyd og MR undersøkelse, men begge deler krever en trenet undersøker.

Operasjoner for dyp infiltrerende endometriose har høy risiko for komplikasjoner, og må utføres av spesialtrenede gynekologiske kirurger som har mengdetrening.

Her lener vi oss på internasjonale anbefalte retningslinjer, og slikt tilbud er utviklet på Ullevål og på Haukeland. En stor gruppe endometriosepasienter har omfattende endometriose, uten dyp endometriose, og de har også behov for et bedre tilbud.

De trenger persontilpasset behandling, ut fra den enkelte kvinnes spesifikke plager, fremtidige barneønske og type endometriose.

Endometriose og adenomyose fører til store sykefravær og reduksjon i livskvalitet i en alder der kvinner er yrkesaktive, etablerer familie, og kostnaden for samfunnet er enorm.

Den økonomiske kostnaden av endometriose er veldokumentert i mange land, også i Sverige. Derfor burde politikere være spesielt motivert for å prioritere denne unge og sterkt lidende pasientgruppen.

Jeg deltok i arbeidsgruppen ledet av Helsedirektoratet, som utredet og foreslo tiltak for å bedre behandlingstilbudet for endometriose og adenomyose i Norge. Arbeidet ble levert til Helsedepartementet 1. juli i år.

Endometrioseforeningen, Norske Kvinners Sanitetsforening og overlege Guri Majak ved Ullevål sykehus har gitt uttrykk for at det endelige dokumentet ikke uttrykker de klare råd gruppen ble enig om.

Jeg deler deres overraskelse over den grove omskrivingen som Helsedirektoratet har presentert i det endelige dokumentet: omskrivingen er mest egnet til å sørge for at ingen tiltak skjer.

Det har tidligere vært uenighet om optimal organisering av endometriose tilbudet i Norge, men gruppen var samstemt i de konkrete tiltakene som ble anbefalt, og det er:

Opprettelse av en nasjonal kompetansetjeneste for endometriose og adenomyose med representanter fra alle helseregioner. Kompetansetjeneste har som oppgave å bygge opp kunnskap og ferdigheter om sykdommen for å optimalisere utredning og behandling i alle ledd av helsetjenesten, fra bevissthet i befolkningen generelt, til helsesykepleiere, fastleger, og i spesialist helsetjenesten. Drift av en slik tjeneste er et prosjekt over 5-10 år.



Etablering av nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av endometriose og adenomyose. Nasjonale retningslinjer forplikter helseforetakene å gi helsehjelp etter retningslinjene, og kan sikre utredning og behandling etter samme kriterier i hele landet og å gi forutsigbarhet i pasientforløpet.



Opprettelse av endometrioseteam i alle helseregioner, og å definere de gynekologiske avdelingene i Norge med spesialkompetanse innen avansert endometriosekirurgi som endometriosesentre. Det vil gi et sted i hver region med høy endometriose kompetanse, samtidig gir det mulighet for flere endometriosesentere etter hvert.

De foreslåtte tiltakene griper i hverandre, det er behov for alle tre.

Mulig dette fremstår som Jaguar E-type ønskeliste?

Det er imidlertid EN stor forskjell: Ingen MÅ ha en Jaguar, men kvinner i Norge TRENGER et avansert, velorganisert og forutsigbart endometriosetilbud.

Endometriose-tilbudet i Norge bedres ikke av gode intensjoner parkert i en skuff, men av handling i form av solid, reell prioritering!