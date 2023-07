Leder

Steikende, skummel hete

40 GRADER I NAPOLI: Vannet er avkjølende for disse strandløvene i den italienske byen.

Syden-turister får merke de ubehagelige hetebølgene. For eldre og sårbare er de farlige.

Nylig stengte en sommerstorm flyplassen Schiphol. Styrtflom og jordskred skaper store problemer i India. Verden er full av ekstremvær, og med global oppvarming er det noe vi må venne oss til.

Skred, oversvømmelse og styrtregn har man flere gode tiltak for å begrense skadene av.

Det er tørke- og hetebølger som er den store bekymringen.

VARMT I ROMA: Turister går med paraply mot solen i Roma. Bildet er tatt tirsdag.

Og som vanlig er det varmt også denne sommeren i sør i Spania, Italia, USA og mange flere steder. Den første uken av juli ble det satt globale varmerekorder flere dager på rad.

Det finnes tiltak mot varme og, som å drikke nok og holde seg innendørs.

Men ikke alle har aircondition og god helse. Mer enn 61.000 mennesker døde på grunn av hetebølgene i Europa i fjor, ifølge en studie i Nature Medicine.

OVER 40 GRADER: En gradestokk i Madrid i helgen. Ifølge værmelderne skal hetebølgen ta seg opp denne uken.

For privilegerte nordmenn skaper varmen mest ubehag. Den tradisjonelle pakkereisen har fått en varm bismak.

– Akkurat nå sitter vi inne, det er litt for varmt til å være ute, sa Jan Magne Almenning (23) på ferie i Marbella til VG mandag.

Guttegjengen fra Voss hadde sett for se 30 grader og ikke over 40. Men det spanske værinstituttet AEMET har sendt ut varsel om hetebølge og temperaturer over normalen denne uken.

En del av den viktige innsatsen landene er blitt enige om i Parisavtalen er tilpasninger til global oppvarming.

Og det går ganske bra.

Sannsynligheten for å dø av i en værrelatert naturkatastrofe er rett og slett gått ekstremt ned.

Men samtidig ser vi altså en økning i antall som dør i hetebølger.

Vannmangel er også et problem. Ikke bare for avlinger, men nå også for badeløver.

I Costa del Sol slås vannet av om natten, og det er forbudt å refylle svømmebasseng med vann fra drikkevannskilden, vanne parker og golfbaner. Noen bassenger er allerede stengt.

FORSØK PÅ AVKJØLING: En mann avkjølte seg i en fontene i Sevilla mandag. Temperaturene er spådd over 40 grader denne uken flere steder sør i Spania.

I mange år har turister fra sør dratt til Norge i ferien. Turister fra den arabiske halvøy kommer til oss og nyter de lave og behagelige temperaturene.

Som land er vi ikke spesielt utsatt for global oppvarming.

Men om det blir tørt og varmt nok lenger sør, kan landområder bli mindre beboelige enn før.

Det igjen kan påvirke Norge. For flere kan ønske å komme, ikke som turister, men som klimaflyktninger. Det igjen kan gi politisk ustabilitet.

VARMT I ITALIA: Turister beskytter seg mot solen utenfor Colosseum i Roma.

Derfor holder det ikke bare å tilpasse seg en ny, varmere hverdag. Vi må også kutte utslipp.

Det er vanskeligere enn mange har trodd og det tar tid.

Å kjøre videre på kull og olje er opplagt ikke løsningen, selv om mange andre land gjør det.

For om det er i den retningen hele verden forsetter, da kan de verste scanariene til FNs klimapanel bli virkelighet.

Hør mer om hetebølgen i podkasten Giæver og gjengen:

