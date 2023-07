RESIGNERT FOLK: – Den jevne russer vet at systemet hen lever i er korrupt, at ansvarsforhold er utydelige og tåkelagt, at både ytringsrom og rettssystem gir dem få ressurser til å korrigere regimet de lever under, skriver Roy Jacobsen.

Mitt Russland, mitt Russland

Siden jeg som 16-åring leste Dostojevskij og Tolstoj har jeg vært ridd av en fascinasjon for Russland, kultur og folk.

ROY JACOBSEN, forfatter og aktiv i organisasjonen «Fritt Ukraina»

Jeg har reist dit utallige ganger og har venner og kolleger der, Russland er blitt en viktig referanse for meg.

For to år siden hørte jeg en sentral analytiker her i Vesten kalle Russland verdens farligste land.

Hvorfor?

Ikke alle innser umiddelbart at et lands autokratiske regime ikke nødvendigvis representerer det samme regimets folk.

Men det russiske folk har ikke vært gjennom reformasjon og opplysningstid, med alt hva reformbevegelsene har betydd for å definere individet som fritt og ukrenkelig, med ansvar for egne handlinger; russerne har aldri opplevd å delta i frie, demokratiske valg, de har lært å lyve når de skal til tannlegen, kjøpe en bil eller forsøke å skrive sine barn inn på en anstendig skole.

Den jevne russer vet at systemet hen lever i er korrupt, at ansvarsforhold er utydelige og tåkelagt, at både ytringsrom og rettssystem gir dem få ressurser til å korrigere regimet de lever under.

En russisk oversetter nær meg sa til sine døtre da de i tenårene likte å gå på byen i Moskva: «Hvis noe skulle skje, uansett hva, ring for all del ikke politiet, ring meg.»

Og dette er ikke nytt; det var sånn under tsaren, det var sånn under Stalin, og det er sånn under Putin. Menigmann og menigkvinne er ikke frie, ansvarlige rettssubjekter, men fyrstens eiendom, en eiendom som fyrsten – enten han heter Alexander, Stalin eller Putin – etter eget forgodtbefinnende kan velsigne, privilegere eller sende i døden på en slagmark, uten at det vil bli stilt for nærgående spørsmål fra mødre, fedre, søstre og brødre, slik det i langt større grad ville ha skjedd i Vesten.

Dette er Russlands dype taushet. Få steder er fremmedfrykten mer utbredt, og få steder er den enklere å spille på for autokretane.

Ukraina har en lang og felles historie med Russland, og er blitt kalt et brødrefolk – men bruk for all del ikke dette begrepet i dag. Hatet kunne etter Butsja, Itzium og Marioupol ikke vært varmere.

I motsetning til Russland har Ukraina en mer integrert historie med Vesten, gjennom sitt kompliserte hopehav med Litauen, Polen og Østerrike-Ungarn.

Landet har i større grad tatt opp i seg impulser fra reformasjon og opplysningstid – om individets rettigheter. Ingen som besøker landet i dag, vil være i tvil om at man ikke befinner seg i Russland, men i en annen og langt mer europeisk virkelighet.

Ukraina har i likhet med Russland (og de øvrige Warszawapakt-landene) slitt med den korrupte arven fra Sovjettiden, men har demokratisk valgt en ledelse som ønsker bevege landet i vestlig-liberal retning.

Også mens krigen pågår. Kampen mot korrupsjonen pågår nå. Under krigen. Oppgjøret dreier seg ikke bare om frigjøring, men er også sivilisasjonskrig, ikke ulik den republikanere, sosialister og anarkister utkjempet mot Franco i Spania i trettiårene, men som de den gang tapte.

Ukraina kan ikke tape.

Deler av venstresiden i Vest har etter min mening reagert instinktivt fremfor analytisk på fullskala-invasjonen av 24.2.22, og har i sin notoriske NATO-motstand i deprimerende grad valgt å «forstå» Franco, altså Putin, istedenfor å slutte rekkene mot fascismen, noe som har ført til både passivitet og de mest besynderlige intellektuelle eksesser, også her på berget, ved f. eks tildeling av Fritt Ords pris til svært spesielle stemmer.

Men heller ikke det liberale sentrum og høyresiden i Vest kan etter min mening sies å ha holdt sin sti ren.

Det ansvarlige lederskapet i NATO og forskjellige regjeringer i USA og Europa har valgt å la seg terrorisere av sin egen angst for nukleær eskalering – og har kanskje også i for stor grad skjelt til det uberegnelige, som alltid har spilt en rolle i russisk krigføring; i russisk militærhistorie har både det absurde og den uhorvelige og messianske brutalismen til tider forvirret motparten, nå og da sågar til Russlands gunst på slagmarken.

Jeg mener Vesten begår en stor feil ved å bøye av for både nukleær-truslene og den historiske visdommen om russisk egenart. USA og NATO-landene har med sin snublende nøling – i det siste kalt «inkrementalisme» av kritiske røster – overlatt til Ukrainere å kjempe en offensiv som intet NATO-land selv ville gitt seg i kast med, en offensiv uten tilstrekkelig luft- og artilleriestøtte, stikk i strid med enhver moderne doktrine.

I tillegg presterer flere medier og såkalte analytikere her Vest å være utålmodige med de ukrainske heltenes slit på slagmarken. Sommeroffensiven går for langsomt, heter det fra den utålmodige sofakroken og den nølende donorsiden.

Det minste NATO kan foreta seg er å levere det Ukraina trenger av våpen, så fort som mulig, helst i går. Det er det eneste som kan redde liv, det er det eneste som kan sikre Ukraina fred og frihet.

Det er det eneste som kan redde Vestens integritet og sikkerhet.

Og hva kan vi sivilister bidra med? Mye. Vi kan hver enkelt av oss bidra med smått og stort, i et slag som angår også alle oss som nyter privilegiet av å leve i en langt fra perfekt, men fri verden.

Ukrainerne er takknemlige for all den støtten de kan få.