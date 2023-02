PUTINS FEIL: – Selv om jeg ikke ser en kortsiktig militær løsning på krigen etter snart et år, så er det heller ikke tvil om at president Putin har begått en stor strategisk feil, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Ukraina trenger all vår støtte

Ukraina trenger all vår støtte

Historien har vist at okkupanter over tid taper. Det vil skje i Ukraina også. Det ukrainske folket har vist både imponerende forsvarsvilje og forsvarsevne. Men det vil militært ta tid å gjenerobre hele Ukraina og gjenopprette de folkerettslige grensene Ukraina har krav på som en selvstendig nasjon – inkludert Krim.

EIRIK KRISTOFFERSEN, forsvarssjef

I et intervju med Klassekampen sa jeg at jeg ikke ser noen militær løsning på krigen i Ukraina på kort sikt.

Jeg står for den uttalelsen.

Jeg har sett at flere medier misforstår og feiltolker det jeg har sagt i intervjuet, inkludert i en leder i VG. La meg derfor utdype hvorfor jeg ikke ser en militær løsning på kort sikt, hvorfor det er viktig å støtte Ukraina og hvorfor Russland ikke vil nå sine målsettinger.

For det første er det farlig å undervurdere de russiske militære styrkene, selv om de tar store tap.

For det andre er Ukraina helt avhengig av betydelig og rask militær støtte for å forsvare sitt eget land, og ikke minst for å komme på offensiven og ta tilbake landet sitt.

For det tredje tyder mye av det som skjer på slagmarken akkurat nå på at krigen kommer til å vare lenge.

President Putin har ikke sagt noe som tyder på at han har oppgitt sine opprinnelige mål med angrepet som startet for snart et år siden. Tvert imot så øker han den militære innsatsen i den meningsløse krigen han selv startet.

Putin startet krigen og all fornuft tilsier at han burde trekke seg ut og få en slutt på kampene. Men i stedet synes de russiske styrkene å forberede nye offensiver.

Historien har vist at okkupanter over tid taper. Det vil skje i Ukraina også. Det ukrainske folket har vist både imponerende forsvarsvilje og forsvarsevne.

Likevel vil det militært ta tid å gjenerobre hele Ukraina og gjenopprette de folkerettslige grensene Ukraina har krav på som en selvstendig nasjon. Inkludert Krim-halvøya.

Ukraina trenger all støtte i kampen mot de russiske okkupantene. Over 50 nasjoner deltar i gruppen av giverland som støtter Ukraina med militær hjelp. Norge er en av dem og vi støtter med donasjoner av eget utstyr og ammunisjon, med trening og med materiell som blir kjøpt fra industrien.

Denne støtten er helt avgjørende for at Ukraina skal stå imot en brutal russisk okkupant.

Ukraina vil og kan på lengre sikt ta tilbake landet sitt. De ukrainske soldatene slåss en heroisk kamp. Da må og skal vi støtte dem for så lenge det kreves.

Denne støtten krever noe av oss. Vi må grave dypere i egne lagre, vi må trene flere ukrainske soldater og vi må bruke penger både på donasjoner og for å bygge opp våre egne beholdninger.

BRED STØTTE: – Støtten fra Norge er langsiktig gjennom det som er kalt Nansen-programmet. Støtten kommer frem til fronten, det har vi sett blant annet gjennom donasjonen av artilleri i fjor sommer, skriver forsvarssjefen.

Norge har gitt det vi har sagt vi skal gi. Vi bidrar i trening av ukrainske soldater og vi skal fortsette å støtte Ukraina med donasjoner.

Støtten fra Norge er langsiktig gjennom det som er kalt Nansen-programmet. Støtten kommer frem til fronten, det har vi sett blant annet gjennom donasjonen av artilleri i fjor sommer.

Det er ingen tvil om at støtten fra over 50 land gjør Ukraina sterkere. Russland vil aldri få en slik støtte. Støtten til Ukraina og den ukrainske militære innsatsen i krigen gjør at Russland ikke når sine målsettinger og heller ikke vil vinne.

Selv om jeg ikke ser en kortsiktig militær løsning på krigen etter snart et år, så er det heller ikke tvil om at president Putin har begått en stor strategisk feil.

Ukraina vil på sikt kunne vinne tilbake okkupert territorium, men da trenger de betydelig støtte og de trenger denne støtten raskt og på kort, midlere og lang sikt.

Slava Ukraina.