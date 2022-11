Kommentar

Hva kan Støre gjøre med Giske?

Hva vil Trond Giske? Og hva kan Jonas Gahr Støre gjøre? Det er et intenst drama som utspiller seg i Ap akkurat nå.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Arbeiderpartiet har alltid vært preget av maktkamp og konflikter, både politiske og personlige. Striden mellom tidligere statsminister Einar Gerhardsen og partisekretær Haakon Lie gjennom 1960-tallet var bitter og uforsonlig.

Da Gro Harlem Brundtland i 1981 tok over som partileder etter Reiulf Steen, skjedde det etter en giftig og dramatisk maktkamp. I nyere tid utmanøvrerte Jens Stoltenberg Thorbjørn Jagland som partileder etter at striden mellom de to nær hadde revet partiet i stykker.

Ap i fritt fall

Nå er det Ap mot Giske. Eller snarere - Aps etablerte partiapparat mot Giske og hans følgere i Trøndelag. Og flere andre steder i landet.

Det er svært få ledende Ap-folk blant dem som støtter Giske. Dersom det er noen, sier de det ikke høyt. I regjeringsapparatet og stortingsgruppen til Ap er det stor frustrasjon over at Giske får oppmerksomhet med sin kritikk av regjeringens politikk. De vil helst ha ham bort, de mener at han skaper enda mer problemer i en vanskelig tid.

Arbeiderpartiet er i fritt fall. Denne uken fikk partiet rekordlave 15,4 prosent oppslutning på målingen til avisen Vårt Land. Det eneste stedet Aps medlemstall er i kraftig vekst akkurat nå, er i Trøndelag. Eller rettere sagt, i Trondheim. I Nidaros Sosialdemokratiske Forum. Ledet av Trond Giske. Hans lokallag har økt fra 16 til over 2000 medlemmer - i løpet av ett år.

VAFFELPRESSA GÅR: Trond Giske er en stor utfordring for statsminister Jonas Gahr Støre, som Støre sliter med å håndtere.

Enhver annen person som hadde klart å bygge opp et lokallag på denne måten, hadde blitt hyllet. I ethvert parti. Men Trond Giske er ikke enhver annen person. Han er Trond Giske, Ap-nestlederen som måtte gå av etter metoo. Og som var omstridt lenge før varslene mot ham dukket opp, høsten 2017.

Bygget egne maktbaser

Giske er en rå maktpolitiker. Det har han alltid vært. Helt fra han ble AUF-leder i 1992, og etter hvert en av lederfigurene på nei-siden under EU-kampen i 1994. Giskes innsats den gangen bidro sterkt til at Norge fortsatt står utenfor den europeiske unionen. Blant annet spilte han en avgjørende rolle da LO, overraskende for mange, endte med å si nei til EU.

Ingen som har fulgt Giske over tid, kan unngå å se hans ambisjoner og politiske kraft. Både på Aps og egne vegne. Hans mål, fra tidlig alder, har etter alt å dømme vært å bli statsminister i Norge. Gjennom alle år har han aktivt bygget sine egne maktbaser. Mest i Trøndelag, men også langt utover Trøndelags grenser.

Tidligere Ap-ledere har vært opptatt av å holde ham i sjakk. Jens Stoltenberg trakk Giske så nært seg at det ikke ble trøbbel. Giske var statsråd på ulike poster i Stoltenbergs regjering. Men han ble aldri sluppet inn i den innerste kretsen.

Støre er ikke en rå maktpolitiker. Tvert om. Han kom lett til partilederjobben, nær pekt ut av sin forgjenger, Jens Stoltenberg. Han har heller ikke knyttet mange rå maktpolitikere til seg. Det er få folk rundt Støre som har vært med i tidligere maktkamper, bygget allianser og tatt nattskiftet på landsmøter og seminarer.

Solid utgangspunkt for maktkamp

Så hva skal Støre gjøre i møte med en Trond Giske som angriper regjeringen der det gjør mest vondt? Som treffer alle smertepunktene til Ap, enten det handler om strømpriser, bistand eller svake grupper som sliter. Giske er den Ap-politikeren politiske motstandere alltid har fryktet å møte i debatt. Nå er det sin egen partiledelse Giske retter skytset mot.

Ap-ledelsen har ikke et stort handlingsrom. Det er vanskelig å ekskludere Giske, og på hvilket grunnlag skulle det skje? Noen har snakket om å endre partilovene, slik at bare lokale medlemmer får stemmerett i partiet. Men selv med slike nye regler, vil Nidaros forum være et av de største lokallagene i landet. Med tilsvarende tung innflytelse, og et solid utgangspunkt for å drive maktkamp mot partiets ledelse.

DEN GANG DA: Bildet er fra tidlig i 2017, mens Giske fortsatt var nestleder, og han og Jonas Gahr Støre jobbet tett sammen.

Dersom Giske sikter mot Stortinget ved valget i 2025, slik mange nå spekulerer i, vil han med et stort Nidaros i ryggen ha en reell sjanse til å å få en plass på stortingslisten fra Trøndelag. Det vil i så fall ikke skje uten strid. Men hvis det er noe Giske har vist opp gjennom historien, så er det at han er usedvanlig dyktig til å bygge allianser, og å telle stemmer før avgjørende slag.

Presset fra alle kanter

Dersom Giske skulle komme inn på Stortinget, skal det da være fullstendig isfront mellom Ap-lederen og en av stortingsgruppas råeste politikere? Det kan bli en smertefull opplevelse, både for partiet, og for Støre selv.

Rundt om i partiet rister mange på hodet over hvordan Støre har håndtert Giske den siste tiden. Ved å stille seg bak kritikken mot Giske, blant annet fra AUF-leder Astrid Hoem, har Støre på et vis løftet Giske, gjorde ham større, og dermed farligere. Støre kunne i stedet hevet seg over det hele, kanskje sagt noen velvalgte ord om verdien av sterke lokallag, og om viktigheten av å komme videre.

Støre føler seg antagelig presset fra alle kanter. For Giske er uønsket i store deler av Ap. Det er grunn til å tro at ethvert forsøk på forsoning vil skape sterke reaksjoner fra varslerne og kretsen rundt Støres andre avgåtte nestleder, Hadia Tajik.

Alt blir til gråstein

Men med den maktbasen Giske er i ferd med å skaffe seg i Nidaros, er Støre nødt til å forholde seg til ham, på en eller annen måte. Dersom han ønsker å bygge en slags bro over til Giske, må han sette hardt mot hardt, også overfor Giskes motstandere. Det kan ha en høy pris.

Alt Ap tar i for øyeblikket, blir til gråstein. Ingen vet hvor dypt Ap kan falle på målingene. Trond Giske er ikke partiets største problem, langt derfra. Men han er en stein i skoen for et kriserammet parti. Og han blir ikke borte med det første. Trond Giske fortsetter å bygge sin maktbase i Trøndelag.

Ingen vet hva han vil bruke den til. Kanskje ikke engang han selv. Men det er ikke en dristig spådom at vi vil se mer til Giske i tiden fremover. Ikke mindre.