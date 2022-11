Leder

En stor seier for SV

Et ganske lite parti i opposisjon på venstresiden får stor innvirkning på norsk petroleumspolitikk.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Om Norge skal fortsette å lete etter olje og gass i nye områder, har ikke direkte noe med statsbudsjettet for neste år å gjøre.

Men som en del av kompromisset med SV, har Ap og Sp gått med på å utsette slik leting til 2025.

Både høyresiden, bransjen og deler av LO reagerer.

I opposisjon har SV klart å trumfe gjennom sitt syn. Et ståsted majoriteten på Stortinget ikke deler.

ØNSKER OLJESTANS: Audun Lysbakken og SV ønsker slutt på norsk oljeleting av hensyn til klima.

I Politisk kvarter onsdag forsøkte Sps Marit Arnstad å avdramatisere kompromisset.

Hun understreket at letingen fortsetter ufortrødent i modne områder, og at dette bare er en utsettelse, ingen full stopp.

Mange peker på at denne oljen og gassen uansett ikke ville kommet for salg på minst et tiår, om vi i det hele tatt fant noe. Dagens prisstigning gjør det også dyrt i oljebransjen, som utsatte feltet Wisting på grunn av prisene.

PRESENTERTE BUDSJETTET: Statsminister Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken presenterte det nye budsjettet i Stortinget tirsdag.

Men det er utvilsomt slik at Sp har tapt her. Det samme har Ap.

Og ikke bare litt. Energiminister Terje Aasland sa faktisk i DN så sent som mandag at han vil ha mer leting. Og at en utsettelse av 26. konsesjonsrunde ikke var en del av budsjettforhandlingene.

Der var han ikke godt nok informert.

Han vet at om Norge skal finne noe på størrelse med Johan Sverdrup-feltet, må det letes i nye, umodne områder.

SV derimot, håper å trenere åpning så lenge at det til slutt blir uaktuelt.

Særlig viktig er det for partiet å forhindre at Barentshavet etableres som en ny, stor oljeregion.

Dette er altså utvilsomt en stor seier for SV.

Om det er en like stor seier for klimaet, er mindre åpenbart. Denne uken inngikk Tyskland en avtale med VM-landet Qatar om levering av gass til utpå 2040-tallet.

Og vi vet verden vil trenge olje og gass i 2050. Om Norge ikke produserer, vil nok noen andre gjøre det.

PRODUSERER REKORDMYE GASS: Norge er blitt det største leverandørlandet av gass til Europa etter at Russland stanset mesteparten av sin rørgass. Dette er Ekofiskfeltet som produserer gass til Storbritannia.

For tiden fører mangel på gass i verden til brenning av mer kull. Det er en svært klimafiendtlig løsning.

Målet må være å få så mye ny, fornybar energi at noe slikt ikke blir nødvendig. Og heldigvis er mye på gang her. Ifølge det internasjonale energibyrået har Europa aldri investert så mye i fornybar som nå.

ØNSKER MER LETING: – Jeg mener Barentshavets mulighet i et lengre tidsperspektiv har forsterket seg, sa energiminister Terje Aasland til DN denne uken.

Også norsk olje og gass, skal erstattes av fornybar energi. Stadig billigere sol- og vindkraft vil bidra til det.

Men fremdeles gjenstår store utfordringer, som problemet med stabilitet. Og det faktum at fossiler trengs på andre områder utenom energiproduksjon.

Mange har pekt på at norske petroleumsprosjekter kan bli ulønnsomme. Men dette tar lengre tid enn politikere har hevdet.

Det kan heller ikke neglisjere energisikkerhet.

For det har vi skjønt det siste året. Det er ikke bare å strupe tilbudet. Det vi må senke, er etterspørselen etter fossiler. Vi kan ikke løse klimautfordringene ved å innføre vedvarende energikrise.