Kommentar

Når kinesere taler makten imot

Xi Jinping, som er gitt all makt i Midtens rike, erklærte folkekrig mot viruset. Kina skulle renses fullstendig for corona. Men viruset har andre planer.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Xi Jinpings nullvisjon er en illusjon. Tre år etter at de første ble syke av en nytt coronavirus, som senere fikk navnet covid-19, øker igjen smittetallene i Kina. Når Xis folkekrig ikke går som planlagt oppstår det sosial uro.

Den siste uken har det vært sivil ulydighet i et omfang Folkerepublikken ikke har sett siden masseprotestene på Den himmelske freds plass i Beijing i 1989.

Den sosiale harmoni, som kommunistpartiet er så opptatt av, ble den gangen som nå brått forstyrret av unge kinesere som for første gang våget å tale makten imot.

Sammenstøt mellom politi og demonstranter i Shanghai 27. november. Demonstrasjonene var rettet mot myndighetenes null-Covid-strategi.

Kineserne har munnkurv, i tillegg til påbud om munnbind. De har ingen ytringsfrihet og bevegelsesfriheten er blitt begrenset under pandemien.

Demonstrasjonene den siste uken var rettet mot et særdeles strengt smittevern-regime, men også for frihet.

Noen av demonstrantene tente lys. Andre holdt opp blanke ark i en stille protest. Noen steder ble det gatekamper mellom politi og demonstranter. Det sto selvsagt ingenting om dette i statskontrollerte medier. Men i sosiale medier tok de unge i bruk kreative metoder for å omgå sensuren.

Et øyeblikk var det som om tusen blomster blomstret, som det heter i et kinesisk dikt Mao Zedong en gang siterte.

Store politistyrker stanset en demonstrasjonsmarsj 27. november i Beijing.

I denne bemerkelsesverdige uken i Kina skjedde det også noe annet av stor betydning. Den tidligere lederen for kommunistpartiet Jiang Zemin døde i en alder av 96 år.

Han ble overraskende utpekt til leder i 1989, etter at regimet hadde sendt soldater til å slå ned studentdemonstrasjonene på Den himmelske freds plass. Med denne udåd døde håpet om politisk liberalisering i Kina.

I årene som fulgte sørget Jiang Zemin for å gi kinesere større økonomisk, men ikke politisk, frihet. Kinas økonomiske vekst gjennom hans 14 år ved makten var større og raskere enn i noen annen historisk epoke.

Sammen med Deng Xiaoping gjennomførte Jiang Zemin økonomiske reformer som gjorde at Kina fikk en middelklasse, bestående av flere hundre millioner mennesker.

Deng og Jiang var pragmatikere, mer opptatt av resultater enn ideologi.

En mann i Beijing leser en avisside som forteller om tidligere leder Jiang Zemins død.

Xi Jinping er en annen type leder. Han har tatt sensur og ideologisk kontroll til nye høyder. Lojalitet til kommunistpartiet er viktigere enn alt.

Og Xi er partiet. Han er president, partileder og øverstkommanderende for landets militære styrker. Xi kalles den store styrmann.

– Vi sørger over kamerat Jiang Zemin med tungt hjerte og vi vil vende vår sorg til styrke, sa Xi denne uken.

Minnehøytideligheten for Jiang Zemin kommer på et krevende tidspunkt for Xi. I hvert fall hvis det vekker en nostalgi i folket for en tid med eksepsjonell økonomisk vekst.

Jiang reiste ofte til vestlige hovedsteder, Kina ble en stor handelspartner og en sentral aktør i den økonomiske globaliseringen.

Xi reiser lite. Den han oftest møter er Vladimir Putin, som han har inngått en strategisk allianse med.

Kinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin.

En av årsakene til det blir uro i Kina er også at den økonomiske veksten har bråbremset, hovedsakelig på grunn av Xis drakoniske coronatiltak.

Det er fortsatt vekst i kinesisk økonomi. Men veksten i år blir den laveste på over 40 år, med unntak av 2020 da pandemien spredte seg over hele verden. I 2021 vokste Kinas bruttonasjonalprodukt (BNP) med over åtte prosent.

I år vil veksten avta til om lag tre prosent, som er langt under partiets målsetting.

Xi har gått for langt i sin «null-Covid»- strategi. Byer er blitt stengt ned i lange perioder på grunn av noen få smittetilfeller. Strenge restriksjoner har rammet produksjon, handel og servicenæringer hardt. Det er blitt vanskeligere for unge å finne arbeid.

En kvinne leverer mat til et boligområde i Beijing 28. november som er avstengt på grunn av coronasmitte.

Kommunistpartiets uformelle kontrakt med folket har siden Jiang Zemins tid vært å levere stødig økonomisk vekst og skape et moderne Kina. Hvis ikke partiet klarer å levere på det økonomiske området innfrir de heller ikke kontrakten.

Xi Jinping har brukt ti år på å styrke partiets kontroll over folket gjennom en avansert overvåkning. I de omfattende antikorrupsjons-kampanjene er også alle mulige rivaler blitt fjernet. Han er kun omgitt av lydige og lojale partitopper. Problemet oppstår når den store styrmann setter feil kurs.

Forbered dere på farlige stormer, varslet Xi på høstens partikongress. Lite ante han at stormen kort tid etter skulle ramme ham selv. For viruset var ikke nedkjempet.

Maktapparatet kan utvilsomt slå ned sporadiske protester. Noen tusen demonstranter i et titalls byer utgjør ingen storm. Men det kan være et forvarsel. At noen få modige mennesker våger å bryte tausheten kan være uttrykk for det mange mener.

På Den himmelske freds plass, åstedet for de store studentdemonstrasjonene i 1989, står bildet av formann Mao Zedong.

Hvis Xi skal fastholde null-Covid strategien vil de økonomiske tapene bli enda større og risikoen for sosial uro øke. Kinesere er blitt lei av inngripende og kostbare coronatiltak som andre land for lengst har forlatt.

Myndighetene er ikke upåvirkelige. De siste dagene er det kommet forsiktige lettelser i noen av restriksjonene.

Men å snu har også en høy pris. Hvis Xi endrer kurs kan dødstallene stige dramatisk fordi det er lav immunitet i befolkningen, og fordi relativt få av de eldre er blitt vaksinert.

De strenge coronatiltakene reddet liv i første fase av pandemien, men har gjort kineserne sårbare for nye smittebølger.

Dette er Xi Jinpings store dilemma. Som enehersker er det et problem han selv har skapt.