Leder

For lite og for sent

Den iranske riksadvokatens uttalelse om at moralpolitiet er oppløst viser mest av alt at regimet er under hardt press. I praksis betyr det lite. De kvinnediskriminerende lovene består og protestene fortsetter.

Riksadvokat Mohammad Jafar Montazeri ble søndag sitert på at moralpolitiet er oppløst av de samme myndigheter som opprettet styrken.

Det er ikke kommet noen offisiell bekreftelse på at dette virkelig har skjedd. Noen mener Montazeri er blitt feiltolket eller feilsitert, og at en endelig beslutning ikke er tatt.

Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei, taler til medlemmer av den paramilitære Basij-styrken 26. november.

I september døde 22 år gamle Jina Mahsa Amini i moralpolitiets varetekt. Hun hadde blitt arrestert for å ha båret det påbudte hodeplagget hijab på feil måte.

Det vekket et folkelig raseri mot myndighetene som ennå ikke har lagt seg. Ifølge Iran Human Rights er minst 448 mennesker blitt drept i demonstrasjonene som pågår over store deler av landet.

Regimet har arrestert flere tusen og dømt noen av demonstrantene til døden. Men myndighetene har ikke klart å knuse den største oppstanden i Den islamske republikkens historie.

Mahsa Aminis død har tent et raseri mot et kvinnefiendtlig system.

Ifølge rapporter har det vært lite å se til moralpolitiet i iranske gater de siste ukene. Regimet har åpenbart valgt å trekke styrken tilbake i et forsøk på å dempe spenningen.

Moralpolitiet er et forhatt symbol på et system som undertrykker kvinners rettigheter og frihet. Det er gode nyheter hvis moralpolitiet blir nedlagt, men det er langt fra nok til å stilne protestene.

De strenge sharialovene består. Det innebærer at kvinner fortsatt må bruke hijab og et langt, løstsittende antrekk.

Protestene har spredt seg til hele verden, her fra et arrangement i Los Angeles i slutten av oktober.

Hvis moralpolitiet oppløses kan ordinære politistyrker overta oppdraget i å håndheve loven. Den nidkjære og brutale Basij-militsen har, i mange tilfeller, banket opp og arrestert kvinner uten hijab.

Sharialoven begrenser også kvinners rettigheter på en lang rekke områder, som å søke skilsmisse og få omsorg for barn. Kvinner blir diskriminert når det gjelder arv og juridisk status.

Mange av demonstrantene krever ikke bare å avvikle moralpolitiet, men hele det religiøse regimet. De vil i stedet ha et sekulært og demokratisk system.

Iranere har demonstrert i flere måneder etter at Jina Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt.

Iranere trosser åpent myndighetenes forbud. Noen kvinner har kastet hijaben, selv om det innebærer en fare for dem. Iranere tar i bruk ytrings- og forsamlingsfriheten og lar seg ikke stanse av regimet.

Landets ultrakonservative og aldrende religiøse ledere representerer ikke interessene til en ung befolkning.

Iranske aktivister oppfordrer til en ny protestbølge denne uken.

De tar blant annet til orde for en økonomisk boikott, ved at butikkene holder stengt eller at kundene lar være å handle i tre dager.

Ved å gi visse innrømmelser kan regimet forsøke å splitte opposisjonen, mellom de som ønsker reformer og de som vil avskaffe systemet. Men det er for lite og for sent.

Aminis død vekket en nasjon. Nå handler demonstrasjonene om mer enn hijab-påbudet.

Det er også protester mot økonomisk vanstyre, sensur, arbeidsledighet, korrupsjon og maktmisbruk. Det har utviklet seg til å bli et større oppgjør med et undertrykkende regime.

