UTFORDRER: – Jeg ønsker et NIF som er langt mer offensiv i sitt arbeid mot myndighetene for å synliggjøre den enorme verdien idretten leverer hver eneste dag i alle landets kommuner, skriver presidentkandidat Zaineb Al-Samarai. Årets idrettsting avholdes i Bergen første helgen i juni.

Hva er egentlig viktigst for idretten nå?

Skal vi ha en idrettspolitisk debatt, må vi ha den på riktige premisser ut fra hva idretten faktisk selv sier vi trenger nå. Den må være basert på virkeligheten og hverdagene hos våre 1,9 millioner medlemmer, rundt 9.500 idrettslag, 328 idrettsråd, 11 idrettskretser og 55 særforbund.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

ZAINEB AL-SAMARAI, kandidat til presidentvervet i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Jeg har vært mye ute og møtt både kretser, særforbund, idrettsråd og idrettslag de siste årene. I motsetning til i media, er spørsmålene om forholdet mellom NIF/NOK, NIF/IOC, vårt synspunkt på russiske og belarusiske utøveres deltagelse, og spørsmålet om fremtidig OL/PL i Norge ikke det som opptar idrettsbevegelsen mest.

Ikke fordi sakene ikke er viktige. Men fordi det er stor enighet om at norske verdier skal ligge til grunn i vårt internasjonale arbeid. Det er de aller fleste av oss i idrettsbevegelsen klare på.

Det alle peker på som viktigst, er den daglige kampen for å holde flest mulig medlemmer lengst mulig i idretten.

Vår bevegelse har som andre vært gjennom en ekstrem periode og opplevd nedstengning, strømkrise og økte priser.

Lagene roper et alvorlig varsku.

De som trenger idretten mest har ikke råd, og de som har penger finner veien ut av idretten og inn i andre konkurrerende private tilbud.

Dette er en akutt utfordring, og det er denne virkeligheten vi i idrettsorganisasjonen er mest opptatt av nå – både de som drifter idretten og de som driver med idretten.

INNSTILT TIL VERV: Kronikkforfatter Zaineb Al-Samarai.

Norsk idrett må være tilgjengelig for alle, uansett forutsetning. Idretten er en av våre viktigste samfunnsarenaer. Idretten har derfor prioritert fire områder. Jeg vil nevne noen eksempler på hva vi kan gjøre i tillegg til det vi allerede gjør på disse områdene.

1. Få flere med lenger.

Det skjer fantastisk mye bra i idretten, men idretten blir dyrere, flere har dårlig råd, frivilligheten reduseres og frafallet øker. Grunnmuren i norsk idrett er klubbene. De har ikke ressurser til drift. Resultatet blir salg av doruller, og dyre treningsavgifter. Klubbøkonomien må betydelig styrkes.

Kampen mot økonomi som barriere er helt avgjørende. Norge har ikke råd til å stenge barn og unge ute fra idretten. Her må både myndighetene og idretten i samarbeid stille opp- vi skal gjøre vårt, og myndighetene må gjøre sitt. Våre særforbund er selvstendige, og de jobber alle for å få ned prisene på aktiviteten. Det vi i NIF kan gjøre for å hjelpe til er å:

Få tilskuddsordninger som i større grad er aktivitetsbasert – ikke søknadsbasert.

Jobbe strategisk opp mot beslutningstagere for å vise at barne- og ungdomsidrett, og voksenidretten er en investering som gir lavere utgifter på en rekke andre områder i samfunnet

Aktivt arbeid mot myndighetene for å vise at vi kan løse samfunnsproblemer, og at flere politikkområder må bidra økonomisk inn i idretten.

2. Flere og bedre anlegg.

Vi må få flere og bedre anlegg og vedlikeholde de vi har. Ingen anlegg, ingen aktivitet. Noen av de konkrete tiltakene vi bør arbeide for er:

Samarbeid og samkoordinering på tvers av både særidretter og kommuner for å etablere større, bedre og flere anlegg,

Involvering av idretten i prosesser, spesielt i skole-idrettsprosjekter, både regionalt og lokalt – Samarbeid med skole bør vi også gjøre på andre områder enn anlegg

Jobbe for at anleggsplanlegging blir lovfestet på lik linje som barnehager.

Øke fleksibiliteten i spillemiddelordningen som kan gi mer aktivitet og anlegg for pengene

3. Gjøre det enklere for idrettslagene våre.

Idrettslagene drives i stor grad av frivillige, og de ønsker å bruke den dyrebare tiden sin på å lage mest mulig aktivitet.

NIF må være en avlaster og legge til rette for at lagene kan operere så enkelt som mulig.

NIF skal være i større grad et serviceorgan for idrettsorganisasjonen

4. Bedre rammevilkår for toppidretten.

Samspillet mellom bredde og topp er selve fundamentet i den norske idrettsmodellen. Alle våre idrettsidoler har bakgrunn i et lokalt lag. Bredde og topp er gjensidig avhengig av hverandre.

Vi taper hvis vi begynner å kjempe mot hverandre. Uten god barneidrett, ingen toppidrett. Samtidig er vi helt avhengig av toppidretten for å rekruttere til breddeidretten.

Det skal være lov å være god, og det skal være lov å ville bli best. Derfor bør vi prioritere å:

Styrke olympiatoppene nasjonalt og regionalt.

Sørge for at toppidrettsutøvere kan få muligheten til å kombinere idrett og høyere utdanning.

Gjennomføre parastrategien og styrke paraidretten ytterligere.

Styrke samarbeid med utdanningssektoren for å utdanne flere kompetente trenere og ledere.

KONKURRENTER: Zaineb Al-Samarai og sittende idrettspresident Berit Kjøll.

Idrettsbevegelsen er sammensatt og med ulike interessenter og organ. Det krever samspill, samarbeid og tydelige roller. Idrettens program skal vedtas på idrettstinget i Bergen.

Det nye idrettsstyret skal levere på denne bestillingen fra Idretts-Norge. Det er idrettsstyrets primære oppgave å levere på de vedtak som Idretts-Norge vedtar på idrettstinget.

Det er det som faktisk er vår «regjeringserklæring».

Spørsmålet er hvem som kan lede NIF slik at vi får mer kraft og større gjennomslag. Det handler da om å ha evnen til å samle idretten for at vi skal være sterkere sammen, sette sakene på dagsorden, og ha handlingskraft og praktisk erfaring til å få gjennomslag for den vedtatte idrettspolitikken.

Jeg ønsker et NIF som er langt mer offensiv i sitt arbeid mot myndighetene for å synliggjøre den enorme verdien idretten leverer hver eneste dag i alle landets kommuner.

God idrettspolitikk er god folkehelsepolitikk, god sosialpolitikk, god justispolitikk, god utdanningspolitikk, god kommunepolitikk, god familiepolitikk og god kulturpolitikk.

Da må vi styrke rammebetingelsene som gjenspeiler den enorme verdien norsk idrett har i vårt samfunn.

Jeg har lyst, vilje og evner til å være sentral i det viktige arbeidet vi må gjøre fremover.

Men det er ikke noe one woman’s show – det er lagarbeid.