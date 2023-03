Kommentar

Brennas triumfferd mot Ap-toppen

Kunnskapsminister Tonje Brenna får støtte fra stadig flere Ap-fylkeslag, og blir Aps nye nestleder. Partisekretær Kjersti Stensengs posisjon er noe mer usikker.

Ikke lenge etter at Jonas Gahr Støre ble Ap-leder var han på besøk her i VG, og som vanlig var det bråk et eller annet sted i partiet. Det ble behørig dekket.

«Som du skjønner har vi i mediene en viss interesse av det indre livet i Ap», spurte-konstaterte jeg partilederen, lett ertende.

«Jeg har merket meg det», svarte Støre tørt.

Særlig rart er det jo ikke. For mens posisjonsfeidene i de andre partiene med noen unntak er av det kalde slaget, er det alltid ampre intriger på gang i de sosialdemokratiske rekkene. Evnen til å sette bein på seg selv er en fascinerende utviklet egenskap.

Nå som partiet kaver på meningsmålingene som en klassisk femmilsløper uten festesmurning, skulle man kanskje tro at det var samling i bånn.

Men nei da. I den evige såpen kalt Ap er det bråk og ufred som vanlig, slik det gjerne er i dramaserier av denne typen. Vi i mediene takker og bukker.

«Foreldra mine drømte nok ikke om at sønnen deres en gang skulle bli nestleder», skoggerlo Frps gladlaks Bård Hoksrud da vi møttes på NRKs Ukeslutt sist helg, og det er mer enn et vittig poeng.

For nestlederposisjonen i norske partier ender så visst ikke alltid med opprykk og makt, ære og berømmelse. Likevel er det solid rift om vervene. Også i Frp, der nevnte Hoksrud trolig er i førersetet i kampen om posisjonen som Sylvi Listhaugs nr. 2.

Men selv om det nå kjempes om vervene som viseadministrerende partileder i både Frp, SV og KrF, er det som varme fønvinder sammenlignet med den stive kulingen som er under oppseiling ute på Ap-bankene.

Ikke det at nestledervalget på landsmøtet i mai blir spesielt dramatisk, for det blir det neppe. Tonje Brenna blir kronet til partikronprinsesse (i den grad slike kjønnede beskrivelser fortsatt er omsettelig der i gården), og de fleste Ap-hjerter gleder seg over det.

Men bak – eller ved siden av – Brenna, er følelsen av glede noe mer ujevnt fordelt. Hadia Tajik vil tilbake i Ap-toppen, og får støtte fra sitt folkeregistrerte hjemfylke Rogaland, og fra krefter i sitt gamle miljø i Oslo Ap, som hun representerte i to stortingsperioder.

Tunge røster i Oslo-partiet vil ha dem begge som nestledere, noe som betyr at nåværende nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng må plukkes av banen.

Ingen av disse to regnes som tunge kort i Ap-kabalen. Skjæran er en jovial nordlending som går overens med de fleste og som ikke har større ambisjoner enn å være «nestleiar». Stenseng har vært partisekretær siden 2015, og posisjonen hennes er svekket nå som Ap er historisk upopulært.

Men de har begge støtte på avgjørende frontavsnitt i partiet, selv om Stenseng oppsiktsvekkende nok får motbør fra «sine egne» på Hamar.

Skjæran har «hele Nord-Norge bak seg», som fylkessekretæren i Finnmark Ap har sagt, mens Stenseng får tommelen opp fra sitt eget fylkeslag i Innlandet, og fra det mektigste Ap-fylket av dem alle, Trøndelag.

Da blir det ikke plass til Hadia Tajik, nærmest uansett hvor mange støtteerklæringer hun får fra det en gang så robuste Oslo Ap.

Før i tiden fikk hovedstadsmiljøet det mer eller mindre som de ville. Slik er det ikke lenger, noe det underlige vedtaket fra Oslo Ap tirsdag kveld tydelig signaliserer.

For selv om Tajiks fremsnakkere har helt rett når de raser mot urimelig «bothsidesism» i skismaet mellom henne og Trond Giske, så hjelper ikke det når stemmene skal telles og veies. Politikken er sjelden rettferdig.

Sist gang Ap hadde to nestledere var begge sprekkeferdige med ambisjoner, og de mislikte hverandre like mye som de begge ønsket å ta over etter Støre. «Nestlederne fra helvete», lyder den skjeve dommen over den umake Tajik/Giske-duoen i Ap-kretser nå for tiden.

Med både Brenna og Tajik på nestlederplass, hadde man fort havnet i samme ugreie situasjon. Joda, de to går særdeles mye bedre i hop enn det Tajik og Giske gjorde, men de er begge ambisiøse, maktvillige og med en fremtidig partileder og statsminister i magen.

Man får liksom ferten av intriger av det uløselige slaget.

Med Brenna og Skjæran vil ha partiet en nestlederduo av det gemyttlige slaget; én ambisiøs på egne vegne, den andre, får vi tro, ambisiøs på bevegelsens vegne. For et parti som trenger samling på valen for ikke allerede nå avblåse drømmen om valgseier i 2025, burde dette være grei skuring.

Og partisekretærjobben, da, som i Arbeiderpartiets storhetstid pleide å være den reelle andreposisjonen, er den i spill? Trolig ikke. For selv om Stenseng er svekket, vil trolig valgkomiteens leder, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, neppe peke på andre så lenge Stenseng selv ønsker å fortsette, og ingen andre med nødvendig tyngde melder seg aktivt på.

Mye ansvar legges nå på Tonje Brennas skuldre. Men Ap trenger så mye mer enn en frisk og dyktig nestleder for å dra seg opp av synkemyren. Trøsten er at ryktene om sosialdemokratiets død enda en gang kan vise seg å være kraftig overdrevne.

Det er bare å se over kjølen, der Magdalena Anderssons Socialdemokraterna snuser på 40 prosent på opinionsmålingene – et tall og en oppslutning som her til lands virker som den rene utopi.

Men Ap har vært avskrevet før. Som det het i den gamle visen: «Populariteten kjem, og populariteten går.»