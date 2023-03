ALDRI TRYGG: – Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har kjent på fryktfølelsen når jeg har gått hjem i mørket og hatt en mann gående bak meg. Han kan jo være verdens snilleste mann, men det kan jeg ikke med sikkerhet vite, skriver Derya Incedursun.

8. mars: Det er farlig å være kvinne

Vi har en stor jobb foran oss med å bekjempe vold mot kvinner.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

DERYA INCEDURSUN, forbrukerøkonom i Nordea

For et par år tilbake leste jeg en tweet fra en kvinne som stilte dette spørsmålet (på engelsk):

«Kvinner, forestill deg at det i 24 timer ikke er noen menn i verden. Hva ville du gjort?». Mange kvinner svarte at de ville tatt seg en spasertur midt på natten. Overraskende? Nei.

Jeg er en av de «heldige» som ikke har blitt utsatt for vold, men som kvinne må jeg likevel passe meg for overfallsvoldtekter. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har kjent på fryktfølelsen når jeg har gått hjem i mørket og hatt en mann gående bak meg. Han kan jo være verdens snilleste mann, men det kan jeg ikke med sikkerhet vite.

For å unngå denne ubehagelige følelsen har jeg bestemt meg for aldri å gå hjem eller reise kollektivt etter kl. 23.00. Jeg tar heller taxi.

Noen vil kanskje si at dette er en overdrivelse. Vel, jeg tar ingen sjanser så lenge det er knyttet en reell risiko til det.

I det store bildet er det ikke ofte at en kvinne blir voldtatt av en fremmed mann om natten i en park, men overfallsvoldtekter forekommer og det er svært alvorlig.

I oktober 2020 publiserte Kripos en rapport om voldtektssituasjonen i Norge som viser at det i 2019 ble anmeldt 73 overfallsvoldtekter. Dette utgjorde 4,8 prosent av alle voldtektsanmeldelser. I 2021 var det 14 overfallsvoldtekter bare i Oslo.

I anledning kvinnedagen er det viktig igjen å fokusere på vold mot kvinner- et av de vanligste menneskerettighetsbruddene.

Les også Kvinne, liv, frihet Kvinner kjemper for grunnleggende rettigheter verden over. I front av denne evige kampen står iranske kvinner.

Vold mot kvinner og jenter er utbredt over hele verden. Voldsutøveren finnes i alle sosiale, kulturelle og religiøse miljøer, og flertallet er menn. Seksualisert vold blir nesten utelukkende begått av menn.

Volden kan ta mange former: fysisk og psykisk vold, trusler, tvangsekteskap, sosial kontroll, seksuelle overgrep, kjønnslemlestelse og i verste fall drap.

For å forstå alvoret i det er det viktig å forstå omfanget.

FN melder at globalt har anslagsvis 736 millioner kvinner – nesten én av tre – blitt utsatt for fysisk og/eller seksuell vold minst én gang i livet. Mer enn 640 millioner kvinner over 15 år er blitt utsatt for vold i nære relasjoner.

81 000 kvinner og jenter ble drept i 2020, rundt 47 000 av disse (58 prosent) ble drept av en partner eller et familiemedlem, noe som tilsvarer én kvinne drept i sitt eget hjem hvert 11. minutt. Mindre enn 40 prosent av kvinnene som opplever vold, søker hjelp.

I en ny rapport fra NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) oppgir 22 prosent av norske kvinner at de har vært utsatt for et seksuelt overgrep, og 10 prosent oppgir at de utsettes for alvorlig fysisk vold av partner eller ekspartner.

Det er anslått at over 17 000 jenter og kvinner bosatt i Norge har blitt utsatt for kjønnslemlestelse. Vold mot kvinner blir stort sett begått av personer i familien og nære relasjoner. Det kan være en partner, far, bror eller sønn. Det finnes også mørketall, for mange velger å ikke anmelde eller fortelle om volden de blir utsatt for.

Les også Det er nok nå, gutta! Nesten én av fire kvinner har blitt utsatt for voldtekt. Det er behov for kraftige tiltak for å forebygge voldtekt og ta…

Det er også viktig å forstå og ta på alvor at vold setter kvinners fysiske og psykiske helse i fare. En studie fra Verdensbanken viser at vold mot kvinner er så omfattende at det utgjør en global helsetrussel på linje med hiv/aids og kreft.

Som du ser, så har vi en stor jobb foran oss med å bekjempe vold mot kvinner.

Tradisjon, skikk og bruk og kvinnefiendtlig språk kan være strukturer som både har en bevisst og underbevisst innflytelse på måten folk tenker og oppfører seg på.

Men hva kan «jeg» gjøre, tenker du kanskje. Ta deg tid til å utdanne deg selv og gjør deg kjent med de ulike formene for vold, gjenkjenn tegnene til vold, si ifra når noe er ugreit, reflekter over din egen oppførsel og oppfatning av hva maskulinitet og feminitet er, ikke vær taus i møte med seksuell trakassering, og ha en respektfull tilnærming til kjønnsbaserte diskusjoner.

Start der. Og til alle dere fantastiske og eksemplariske menn der ute- vi ville ikke vært dere foruten.

Til slutt en viktig påminnelse til alle. Kvinnen må aldri holdes ansvarlig for den volden hun blir utsatt for. Verken hennes oppførsel, utseende eller klær vil noen gang rettferdiggjøre volden. Vi skal ha et samfunn der kvinner skal leve et liv fritt for vold.

Dette er enhver kvinnes rett, og det er alles ansvar.