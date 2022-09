Kommentar

Den store ydmykelsen

IKKE ETTER PLANEN: Russlands president har siden torsdag kunnet observere at Ukrainas soldater har kastet hans soldater ut av områder i nordøst. Også i sør er det Ukraina som angriper.

For andre gang i krigen går Russlands president på et stort tap. Og nå får han kritikk også hjemme.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Ukrainas spektakulære offensiv som ble innledet torsdag, kom bardust også på ekspertene. For russerne ble jaget ut av by etter by.

I helgen har vi sett videoer av ukrainske soldater som feirer frigjøringen.

– Det har gått mye raskere enn vi trodde, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen.

DET RUSSISKE FLAGGET: En gruppe soldater sammen med borgermesteren i Kozacha Lopan i Kharkivregionen rev i helgen i stykker det russiske flagget etter at byen igjen var fri.

For andre gang i krigen er Putin ydmyket på verst tenkelig vis.

Første gang var da han sendte russiske spesialsoldater til hovedstaden. De klarte ikke å kidnappe presidenten. Russerne måtte trekke seg ut av Kyiv.

Nå skjer det samme i nordøst. Kharkiv fylke ser ut til å være mer eller mindre frigjort. Ukrainerne nærmer seg russergrensen, mens de russiske soldatene har flyktet.

RYKKER FREMOVER: Dette fotoet er publisert av det ukrainske forsvarsdepartementet og viser fremrykkingen på ukjent sted.

Det russiske forsvarsdepartementet hevder det var en omgruppering.

Men de har ikke minelagt områdene de har trukket seg ut fra. De har lagt igjen våpen og utstyr ukrainerne kan bruke. Ukrainerne spøker med at Russland er deres største våpenleverandør.

– Den ukrainske motoffensiven har sjokkert russerne og drevet dem til en panikkaktig og rotete retrett, skriver The Institute for the Study of War.

LA IGJEN MYE: De russiske soldatene i nordøst ble overrasket over den ukrainske offensiven og flyktet ut av området. Bildet er offentliggjort av det ukrainske forsvarsdepartementet.

Nederlaget har ført til noe så sjeldent som hjemlig kritikk av «spesialoperasjonen».

Som journalist Julia Davis med sin overvåkning av russiske medier har vist i flere artikler: Nå kommer misnøyen ut. De store, russiske tapene omtales. Ukrainerne beskrives til og med som uovervinnelige. Og noen tar til orde for fredsforhandlinger.

Overraskende nok har også Putins lojale undersått, Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov, kritisert Moskva for å ha gjort feil, ifølge Meduza.

ODESSA: I byen i sør øver barnehagebarna på sikkerhet.

Hvordan kunne det gå så dårlig?

– Ukrainerne gjorde et sjakktrekk ved å starte offensiven i sør, i Kherson. Også slo de til i nord isteden, sier Geir Hågen Karlsen.

Noen av russernes beste folk var antagelig overført til sør. Mens i nord led de av dårlig moral og svak ledelse.

Russerne ble altså lurt. Og samtidig som russerne må ha hatt elendig etterretning, har ukrainerne god hjelp til dette fra amerikanerne, ifølge New York Times.

– De får helt sikkert omfattende etterretningsstøtte. Det går på kortere tid og det gis mer nøyaktige data som kan brukes til å angripe russiske mål, sier Hågen Karlsen.

ETTERLATER SEG STORE SKADER: Denne mannen oppholder seg i en skadd bygning i Hrakove, en av de mange byene ukrainerne har tatt tilbake.

Hvor går så veien videre?

Fronten blir kortere. Den såkalte «frigjøringen» av de østlige områdene kan igjen hevdes å være det russiske hovedmålet.

De såkalte folkerepublikkene har de ennå. Om de skulle ryke, sammen med Krim, da er det virkelig krise for Putin.

De ukrainske angrepene på Krim i sommer kom da også som et sjokk, og førte til køer av russere som ville ut av ferieparadiset.

Et alternativ lenge før Krim faller, er at Putin erklærer krig og full mobilisering. Risikoen for ham er at store deler av folket vender seg imot ham.

På den annen side kan det være flere i Russland som ønsker en våpenhvile. Utenriksministeren har snakket om forhandlinger, mens Putins pressetalsmann avviser det.

Ukrainerne er uansett neppe interessert. De vil ha slakterne i Butsja og okkupantene fra Krim ut av landet.

VISER FREM INNSATSEN: Dette bildet er sirkulert av det russiske forsvarsdepartementet og skal ettersigende vise russiske soldater i kamp i Kherson i sør. Også her er det Ukraina som angriper.

Ukrainas motoffensiv startet samme dag som Joe Biden godkjente militærstøtte verdt nesten 7 milliarder kroner.

Og noe av det viktigste med suksessen på slagmarken er å sikre støtten til våpenhjelp.

– Det er utvilsomt at Ukraina kunne ha kastet Russland ut for flere måneder siden om de hadde fått nødvendig utstyr fra første dag, sa Litauens utenriksminister Gabrielius Landsbergis til New York Times.

LUHANSK-SOLDATER: Det er også snakk om angrep i eller nær Luhansk, den såkalte folkerepublikken som har vært kontrollert av Russland siden 2014. Bildet er fra august.

Også her i Norge setter offensiven kritikerne av våpenhjelp både til høyre og venstre i et dårlig lys.

Å si nei til NATO-utvidelse og våpenhjelp, klinger dårlig.

For uten vestlig hjelp ville Ukraina vært et diktatur styrt fra Russland nå. Som Belarus. Da snakker vi utsikter til tiår med lidelse.

Og du skal være hardbarket for å ikke bli beveget av president Zelinskys beskjed til Putin:

– Les mine lepper: Uten gass eller uten deg? Uten deg. Uten lys eller uten deg? Uten deg. Uten vann eller uten deg? Uten deg. Uten mat eller uten deg? Uten deg. Kulde, sult og tørst, for oss er ikke det så skremmende og dødelig som ditt «vennskap», skrev han på Facebook.

IRPIN: Byen var en måned under russisk okkupasjon, men ble frigjort tidligere i år da russerne måtte trekke seg tilbake. De store ødeleggelsene er fortsatt det som preger byen.

Alle som avviste at det kom noen russisk invasjon, helt frem til invasjonsdagen, de tok feil. Nå ser de ut til å ta enda mer feil, når det hevdes at det er best for alle å ikke gi våpen til Ukraina.

For samlet støtte til Ukraina, det er best ikke bare for ukrainerne. Det er også best for Vesten.