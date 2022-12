I KLINSJ: Studentparlamentene i Oslo og Bergen har erklært statsråden for «persona non grata». – La oss ikke kansellere hverandre, skriver Ola Borten Moe i denne kronikken.

Ola Borten Moe: Et stort løft for studentene

I en ellers tøff tid øker regjeringen budsjettene til forskning og utdanning. Neste år øker studiestøtten mer over ett enkelt budsjett enn noen gang tidligere.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

OLA BORTEN MOE, forsknings- og høyere utdanningsminister (Sp)

TIL STUDENTENE: – Dialog er avgjørende for å løse problemer, la oss ikke kansellere hverandre. Vi er inne i en ny tid og nye økonomiske realiteter rammer oss alle. La oss snakke sammen om hvordan vi best kan møte dem, skriver Ola Borten Moe.

Den nye økonomiske virkeligheten som det siste året har truffet hele samfunnet, har også rammet studentene hardt. Nå er det inflasjon og renten er på vei opp. Det er dyrtid, og det ødelegger kjøpekraften for oss alle sammen.

Dette ser vi gir seg ganske skarpe utslag i samfunnsdebatten, også blant studentene, og det har jeg stor respekt for. Derfor er noe av den viktigste jobben for regjeringen nå å få ned inflasjonen, få kontroll på renten og sørge for at vi igjen får kjøpekraftvekst.

Jeg vet jeg har ertet på meg studentene når jeg påpeker at de er voksne og har et ansvar for eget liv og utvikling. De mener jeg ikke lytter til dem. Det er jeg rett og slett ikke enig i.

Min jobb som forsknings- og høyere utdanningsminister å stille opp med et godt kvalitativt studietilbud, massevis av studentboliger og ikke minst prøve å gjøre det så levelig som mulig, kombinert med en av de beste studiestøtteordningene som finnes.

I år gjennomførte regjeringen det største studentopptaket noensinne, og flere enn noen gang fikk tilbud om å starte på utdanningen de ønsket seg mest. Neste år vil vi videreføre et rekordhøyt beløp til sektoren og om lag et like stort opptak. Det gir muligheter for flere. Det viktigste vi gjør som samfunn er å sikre at flest mulig får mulighetene høyere utdanning representerer.

Økte strømpriser merkes godt på lommeboken. Derfor har vi i to omganger gitt ekstra strømstøtte til studentene, for å hjelpe dem over kneika her og nå. Nå kan studenter som kan dokumentere strømutgifter, enkelt søke om en engangsstøtte på 1500 kroner. Dette kommer på toppen av de 3000 i strømstøtte studentene kunne søke på i vår.

Studiestøtte er ikke ment være det samme som lønn eller trygd, men en støtte til livsopphold mens man studerer. Studentene får en unik mulighet gjennom gratis utdanning og verdens beste rettighetsstyrte studiestøtte. Med nøktern livsstil kan man klare seg på det. Likevel har også dagens økonomiske virkelighet, med inflasjonen vi ser nå, gjort det nødvendig å ta grep for å bedre studentøkonomien.

For å møte den sterke prisveksten foreslo regjeringen å justere studiestøtten på en gunstigere måte enn tidligere. Etter budsjettenigheten øker vi studiestøtten ytterligere for neste studieår – til sammen får studentene nå en økning på 9000 kroner. Det er den største økningen i studiestøtten over ett enkelt budsjettår noensinne. Til sammen er dette en økning på syv prosent. Dette er langt høyere enn anslagene for prisstigningen for 2023.

Husleie er uten tvil den største enkeltutgiften for de aller fleste studenter. Derfor satser vi stort på å bygge flere rimelige og gode studentboliger. Nå har vi økt kostnadsrammen for hvor mye en enkelt hybel kan koste å bygge, og det betyr at samskipnadene kan sette i gang flere nye byggeprosjekter. Flere studentboliger vil også bidra til å dempe presset i det private leiemarkedet; flere vil bo godt og rimelig.

Allerede i fjor tok vi grep for å sikre at flere unge får rabatt på tannhelsetjenester. Nå utvider vi ordningen. Det betyr at alle mellom 19 og 22 år skal få tilgang til billigere tannhelse.

Til sammen er dette grep som vil utgjøre en betydelig forskjell for studentenes økonomi. Samtidig dreier studentvelferd seg om mer enn økonomi.

Det er ikke lett å være ung. Det ser vi både av studentenes helse- og trivselsundersøkelse og andre undersøkelser. Det er likevel viktig å si at psykiske helseproblemer ikke er spesielt for studenter som gruppe. Dette gjelder hele befolkningen – og må løses deretter.

Jeg sitter i en regjering som tar dette på alvor. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 300 millioner kroner til forsterket innsats på psykisk helse i 2023 og 21,8 millioner kroner til tilskuddsordningen «Studentar – psykisk helse og rusmiddelbruk».

Min statsrådskollega Ingvild Kjerkol vil i 2023 legge fram en opptrappingsplan for psykisk helse som skal styrke tilbudet for befolkningen over hele landet. Samtidig er det ikke slik at vi skal ha et parallelt helsetilbud for studenter, det er fortsatt helsevesenet som har hovedansvaret.

Avslutningsvis: Dialog er avgjørende for å løse problemer, la oss ikke kansellere hverandre. Vi er inne i en ny tid og nye økonomiske realiteter rammer oss alle. La oss snakke sammen om hvordan vi best kan møte dem.