REELT BEHOV: – Estetisk kirurgi er helsehjelp og ikke et behov skapt av media, skriver lege Amin Kalaaji.

Estetisk kirurgi er helsehjelp

I mediene har vi denne høsten sett flere artikler om estetisk kirurgi, blant annet fra helseminister Kjerkol. Noen av uttalelsene er diskriminerende.

AMIN KALAAJI, overlege dr. med Oslo Plastikkirurgi

La oss først skille mellom kosmetiske behandlinger og estetisk/kosmetisk kirurgi, da dette er to forskjellige ting. Estetisk kirurgi har god dokumentasjon på å øke livskvalitet både hos kvinner og menn og har blitt utført på millioner av mennesker globalt, inkludert mange i Norge. Behovet for dette ikke er noe mindre her til lands.

Helseministerens uttalelser om kosmetisk/estetisk kirurgi kan oppfattes som diskriminerende for en stor del av befolkningene som har fått utført slike inngrep. Vi vet at ca. 100000 norske kvinner har brystproteser, hvorav flesteparten har fått det utført på estetisk grunnlag. I tillegg er det flere hundre tusen som har gjennomgått en eller annen form for estetisk kirurgi, hvor brorparten av pasientene er kvinner, men også mange menn.

Ved å skape et så negativt bilde av estetisk kirurgi, og dermed stigmatisere både de som søker hjelp og de som utfører det, kan det bidra til at flere, særlig unge jenter, velger å reise til utlandet via det som kalles medisinsk turisme.

En del land som beskjeftiger seg med slik turisme har dessverre betydelig dårligere etiske retningslinjer enn hva vi har her i Norge, som har verdens strengeste etiske regler på området.

MEDIESTORM: Trekløveret Pia Tjelta, Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø lanserte «kvinnehelse»-klinikk på Oslo Vest, men fikk så mye kritikk at de senere trakk seg fra prosjektet.

Helseministeren burde også tenke over at staten bidrar til estetisk kirurgi gjennom å utføre brystreduksjon og mageplastikk for eksempel, riktignok lagt ut som anbud til private klinikker. Dermed avlaster private klinikker offentlig sektor ved å behandle disse pasientene.

I tillegg til brystreduksjon og mageplastikk behandler vi et bredt spekter av diagnoser som utstående ører, øyenlokksplastikk, neseplastikk, diverse avvikelse i bryst og kropp, arr og riktig nok noe diagnose av ren estetisk karakter som fettsuging, bryst implantat, figurforming eller ansiktsløft. De som søker å redesigne kroppen sin eller lignende, til å ligne kjendiser f.eks., må under ingen omstendigheter behandles kirurgisk.

Det er merkelig at også en kvinnelig helseminister ikke forstår kvinners behov. Hvor er friheten og retten til å velge når en minister eller en annen gruppe skal bestemme hva man skal og ikke skal gjøre, og dermed umyndiggjøre en bred del av befolkningen? Hvorfor påføre skam til disse pasientene, og stemple dem som «usikre» og at de har forstyrrelser i kroppsoppfattelsen sin? Dette er uhørt i dagens demokratiske Norge.

Håper at helseministeren inkluderer alle i samfunnet og forstår behovet for denne type kirurgi, slik at hun blir helseminister for alle i Norge.

Estetisk kirurgi er helsehjelp og ikke et behov skapt av media.