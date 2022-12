Kommentar

Tårer, klemmer og gratulasjoner

SONET HALVE LIVET: Viggo Kristiansen fikk forvaringsdom og sonet i 21 år. Nå er han frikjent og renvasket. Unnskyldninger og erstatning venter.

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) – I dag starter resten av livet, var beskjeden fra Viggo Kristiansen. Endelig er han fullstendig renvasket.

De var der alle sammen. Støttegruppen til Viggo Kristiansen. Faren. Hans to brødre. Bjørn Olav Jahr. Arvid Sjødin. Hele pressenorge.

Og hovedpersonen selv.

Han smilte da han kom inn i rettslokalet via bakrommet.

Med tømmerhuggerskjorte, oppbrettede ermer og dongeri, så han avslappet ut.

Men i den fullpakkede rettssalen var det historisk gåsehud da han reiste seg for dommeren som sa «vær så god sitt».

TAKKET FORSVAREREN: Viggo Kristiansens far Svein Kristiansen klemmer sønnens forsvarer Bjørn André Gulstad etter frifinnelsen i lagmannsretten torsdag.

Kristiansen kikket utover der fullsatte salen. Søkte etter familien. Møtte dommerens blikk. Vek ikke unna.

– Dommen er enstemmig, sa hun, før hun ble avbrutt av en mobiltelefon i salen. Uverdig på en historisk dag.

Men Kristiansen har opplevd verre ting. For å si det forsiktig. I 21 år sonet han under strenge forhold i Ila fengsel. Uskyldig dømt.

På dagen for renvaskelsen virket han fattet. Lett, på et vis. Han vekslet på å sitte bak i stolen og lene seg fremover, som for å få med seg alt.

Han var skjerpet mens dommeren leste opp hans livs nest viktigste tekst.

For den viktigste teksten, det var den feilaktige dommen som ødela livet hans.

Nå er den opphevet.

FAMILIEN TIL STEDE: Fra venstre: Svein Kristiansen (far) og brødre Morten og Trond på tilhørerplassen i Borgarting lagmannsrett.

Dommeren gikk gjennom justismordet han er utsatt for. Hun snakket om hvordan det som ble sett på som beviser har smuldret opp desto mer ekspertene har sett på dem.

Hun gikk gjennom det såkalte DNA-beviset som ikke var Kristiansens DNA. Teledata som viste at han ikke var på åstedet. Avhørene som var oppspinn.

Det hele var over på under en time. Kristiansen gikk deretter raskt ut av lokalet.

I salen var det faren som ble igjen. Og som med tårer i øynene mottok gratulasjoner og klemmer.

KJEMPET FOR FRIKJENNELSE: Advokat Arvid Sjødins langvarige arbeid for Kristiansen er kronet med seier. Han følte torsdag på lettelse.

Hovedpersonen selv vurderte helt inntil siste minutt om han ville snakke offentlig. Men han valgte å ikke gjøre det. Han har behov for avstand. Han er en sånn som drar til skogs for å få ro.

Isteden leste forsvareren opp et brev fra Kristiansen.

Der uttrykte Kristiansen klokt nok forståelse for smerten til foreldrene til Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Han skrev at det å miste barn er mye verre enn det han har opplevd.

Men også det han måtte gjennom, har uten tvil vært ille.

– Jeg har lidd hvert sekund hvert minutt hver time hver dag hver uke hver måned hvert år i 21 år, skrev Kristiansen.

LESTE OPP DOMMEN: Rettens leder Tonje Vang gikk gjennom frikjennelsen av Viggo Kristiansen.

Nå skal han ha erstatning. Han skal ha en offisiell unnskyldning.

Han ønsker han seg jobb. Han har fått kontakt med de gamle vennene som han spilte fotball med. Han har mye omgang med faren som er blitt pensjonist nå. De hugger ved. Han håper å stable et liv på beina.

Han ble fratatt muligheten til å ta lappen, skaffe seg kjæreste, yrke og barn. Han har mistet et halvt liv.

Og han må ha mistet mye av tilliten til rettsstaten. Akkurat som foreldrene til jentene må ha gjort.

For ingen er dømt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen. Saken er altså ikke over.

Det er for sent nå å fjerne uretten som er gjort mot Kristiansen. Fengselsårene får han aldri tilbake.

Men det var likevel en historisk dag. For det fantes rettferdighet. Til slutt.

Det har sittet langt inne. Det kom ikke av seg selv. Etter domsavsigelsen ble takksigelsene lest opp. Lange lister med takk til alle dem som har jobbet for å få Kristiansen frikjent.

Mange har ytt en stor innsats. Gratis. Fordi de trodde på ham. Og de så det vi andre ikke ville se.

Viggo Kristiansen vil for oss alltid symbolisere det groteske justismordet han ble utsatt for.

Det er tøft.

Men for all ettertid vil han fungere en påminnelse. Om at noe slikt aldri må skje igjen.