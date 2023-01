Leder

Krise for EU

Her er pengene som ble beslaglagt da belgisk politi aksjonerte.

Tilliten til Europaparlamentet hviler på at politikere ikke lar seg bestikke. Derfor er den pågående korrupsjonssaken mot flere europeiske folkevalgte så alvorlig.

Lite er verre for en politisk institusjon enn om personer som er valgt av folket lar seg korrumpere. Slikt bryter ikke bare ned tillit til enkeltpersoner, men til hele systemet de representerer.

Derfor er det så avgjørende at hver eneste stein blir snudd for å avdekke hvor dypt korrupsjonsskandalen i Europaparlamentet faktisk stikker.

Fire personer har sittet varetektsfengslet siden før jul, en av dem den greske tidligere visepresidenten Eva Kaili.

Den greske politikerne Eva Kaili er blant de siktede i saken.

Mye tyder på at saken kan vokse i omfang. Rundt 15 millioner kroner ble funnet i kontanter hos ulike mistenkte da belgisk politi aksjonerte.

Kjernen i saken er en mistanke om at sentrale personer har latt seg bestikke for å fremsnakke Qatar og fremme ørkenstatens interesser. Særlig skal det ha vært viktig å bygge goodwill inn mot VM i fotball.

I det siste har det også kommet rapporter om at Marokko skal være involvert. Begge statene tilbakeviser å ha gjort noe kriminelt.

Nå er spørsmålet om korrupsjonssaken, som har sendt sjokkbølger gjennom EU-systemet, kan stå overfor en omfattende omdreining.

Den italienske politikeren Pier Antonio Panzeri, som var valgt inn i Europaparlamentet (MEP) i 15 år, har nemlig lagt kortene på bordet og inngått en avtale med belgiske myndigheter. En del av avtalen skal være at han lover å komme med «substansiell, avslørende, sannferdig og fyllestgjørende» informasjon, som kan hjelpe etterforskerne videre. Belgiske myndigheter kaller tilståelsen en «viktig utvikling».

Panzeri skal nå ha forpliktet seg til å fortelle i detalj om hvordan den påståtte korrupsjonen skal ha funnet sted, om ulike økonomiske avtaler og ikke minst skal han være villig til å navngi personer han hevder har vært involvert.

Da politiet slo til i desember i fjor skal en større pengesum i kontanter ha blitt funnet hjemme hos italieneren som satt i Europaparlamentet frem til 2019.

Både politikere, byråkrater og personer tilknyttet interesseorganisjoner er gjenstand for politietterforskningen.

Noe av det som gjør saken ekstra pikant, er nettopp de store pengesummene i kontanter som ble avdekket da politiet aksjonerte, og som ble vist frem for offentligheten kort tid senere.

Fortsatt er det tidlig i etterforskningen - og det er alltid nødvendig å ta forbehold på dette stadiet - men det som har kommet frem så langt ser alarmerende ut.

Heldigvis ser EU-toppene ut til å ta saken på ytterste alvor. Det er positivt at det er satt ned en egen undersøkelseskommisjon, i tillegg til den pågående politietterforskningen.

Folk over hele Europa må kunne føle seg trygge på at politisk velvilje ikke er til salgs i Europaparlamentet. Derfor må all tenkelig innsats legges ned for å få alt som måtte ha skjedd opp og frem.