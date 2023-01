KUNSTIG INTELLIGENS: – Dette er en del av teknologiens utvikling, som vi er nødt til å forholde oss til. Det gjorde både elever (som Andrea Holm Tanderø, t.h.) og lærere jeg møtte på Elvebakken videregående på en imponerende måte, skriver kunnskapsminister Tonje Brenna.

Vi må lytte til Andrea

Jeg tror vi gjør klokt i å diskutere og vurdere, sammen med elevene, hvordan vi skal forholde oss til kunstig intelligens.

TONJE BRENNA, kunnskapsminister (Ap)

Før helgen traff jeg eleven Andrea Holm Tanderø ved Elvebakken videregående. Hun har tatt ChatGPT i bruk, og hadde konstruktive tanker rundt bruken av kunstig intelligens i skolen.

I etterkant av besøket påstår Birger Emanuelsen i et innlegg i VG at jeg ikke har forstått hva ChatGPT er.

Det jeg i hvert fall har forstått, er at man ikke kan regulere seg bort fra utfordringene, dilemmaene og mulighetene ny teknologi bringer med seg. Å tro at man kan stenge nettet permanent, ta fra eleven pc-en eller true med sanksjoner hvis de i det hele tatt tenker på å ta ChatGPT eller andre former for kunstig intelligens, i bruk.

Mitt poeng er at dette er en del av teknologiens utvikling, som vi er nødt til å forholde oss til. Det gjorde både elever og lærere jeg møtte på Elvebakken videregående på en imponerende måte.

Jeg tror heller ikke at det ville vært spesielt smart å fornekte eller forsøke å forby, teknologien. Elevene våre skal leve i et samfunn, både i dag og i fremtiden, hvor denne teknologien finnes.

Jeg tror derfor vi gjør klokt i å diskutere og vurdere, sammen med elevene, hvordan vi skal forholde oss til kunstig intelligens.

Utdanningsdirektoratet ser nå på hvordan vi kan sikre at alle elever får en pålitelig og rettferdig vurdering og hvordan vi kan støtte opplæringen på dette feltet.

Regjeringen arbeider med tiltak på flere områder for at skolene skal

kunne håndtere kunstig intelligens i klasserommene, i vurdering og til eksamen.

FÅR SVAR: – Jeg får inntrykk av at kronikkforfatter Birger Emanuelsen (bildet) misforstår meg med vilje, skriver Tonje Brenna.

Jeg tror mange med meg, lurer på hvordan dette vil påvirke oss i fremtiden. Jeg har ikke alle svarene. Men skolen har alltid tilpasset seg den tiden vi lever i. Skolen vil klare det, også nå. Uten dilemmaer og utfordringer på veien? Nei. Er det likevel mulig? Ja. Skolen står stadig ovenfor dilemmaer knyttet til teknologi, alt fra retteprogrammer, til kunstig intelligens.

Jeg får inntrykk av at kronikkforfatteren misforstår meg med vilje. Emanuelsen velger å se helt bort fra at jeg sier at jeg godt kan forstå skepsisen som Landslaget for norskundervisning og mange lærere føler på.

I VG-saken som handler om mitt møte med Andrea Holm Tanderø ved Elvebakken sier jeg:

«Jeg skjønner at man som faglærer kan bli bekymret. Teknologi som dette er en samfunnsomveltning. Samtidig så er våre lærere alltid i utvikling, alt forandrer seg, så det å være nysgjerrig på hvordan man kan bruke denne teknologien tror jeg er nøkkelen.»

Jeg jobber med en strategi for digital kompetanse og infrastruktur som skal legges frem til våren. Denne ser på mange problemstillinger rundt digitaliseringen av norsk skole, og er et arbeid som startet lenge før ChatGPT begynte å fascinere oss da den kom i desember.

Jeg tror vi er mange som har noe å lære av Andrea, og jeg er en av dem. Ikke fordi jeg ikke har forstått hva ChatGPT er, men fordi jeg er realistisk og åpen for å ta i bruk ny teknologi i skolen – og fordi jeg heier på elever og lærere som prøver seg frem og er kreative for å bruke ny teknologi til å lære i undervisningen