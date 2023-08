BRUK MARKEDET: – Myndighetene og næringslivet bør forenes i en apolitisk kollektiv innsats for å drive positiv endring og bane vei til både grønnere og smartere løsninger, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra ekstremværet Hans’ herjinger i Hønefoss, som er truet av flom flere steder langs Storelva i sentrum.

Vi kan ikke skatte oss ut av klimakrisen

Det grønne skiftet er komplekst, og selv om beskatning kan spille en rolle, er det utilstrekkelig – og i voksende grad upopulært – bare å lene seg på denne tilnærmingen. Markedsincentiver tilbyr derimot en styrkende og økonomisk levedyktig løsning.

RAYMOND ANDREAS STOKKE, forsker ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU og Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN)

I møte med den stadig eskalerende klimakrisen er det klart at det er behov for mer effektive tiltak for å bekjempe de negative effektene av klimagassutslipp.

Selv om skatter og avgifter har vært mye brukte virkemidler i miljøpolitikken, er det ikke nok til å på egen hånd styre oss mot en bærekraftig fremtid.

I stedet må vi rette oppmerksomheten mot å fremme en markedsbasert tilnærming som stimulerer til bruk av for eksempel lavkarbonprodukter, spesielt i byggebransjen. Ved i større grad å omfavne markedsincentiver kan vi bane vei for slike produkter, samt et grønnere og mer bærekraftig samfunn.

Karbonavgifter har vært nyttige for å øke bevisstheten om miljøpåvirkningene av handlingene våre, men å stole utelukkende på denne type skatt for å dempe karbonutslipp har imidlertid sine begrensninger.

Karbonskatter kan være regressive regressivehttps://snl.no/regressiv, belaste både husholdninger og bedrifter med lav inntekt og potensielt hindre sosioøkonomisk fremgang. Dessuten vil det å pålegge skatter uten å tilby gjennomførbare alternativer, ikke nødvendigvis føre til vesentlige atferdsendringer.

I tillegg utgjør det betydelige utfordringer å navigere i det politiske landskapet for å implementere og opprettholde eskalerende skatter.

Som et alternativ til dette tilbyr markedsincentiver en mer effektiv tilnærming som er i tråd med menneskelig atferd og økonomiske prinsipper.

Ved å skape en etterspørsel etter lavkarbonprodukter, spesielt i byggebransjen, driver markedsincentiver innovasjon og fremmer utviklingen av bærekraftige alternativer.

Bedrifter, motivert av økonomiske gevinster, investerer deretter i forskning og utvikling, og stimulerer fremveksten av banebrytende teknologier som for eksempel karbonfangst og lagring.

I stedet for straffetiltak, gjør incentiver som utstrakt bruk av subsidier, sertifikater eller skattefradrag lavkarbonprodukter mer tilgjengelige og økonomisk attraktive for både forbrukere og bedrifter.

Å senke kostnadsbarrieren for å ta i bruk bærekraftige praksiser oppmuntrer til utbredt bruk og akselererer overgangen til en grønnere økonomi.

I dag virker det som om avstanden mellom målsettinger og handling er større enn noen gang – mye på grunn av mangel på kreativitet fra beslutningstagere, hvor løsningen som oftest er skatt, skatt og atter skatt.

Forskning fra Senter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) viser at 75 prosent av de spurte i en undersøkelse fra byggebransjen svarer at de er villige til å betale mer for materialer med lavere klimaavtrykk.

Senteret jobber også med å utvikle rammeverk for et nytt sertifikatmarked som kan dreie bedrifter og sluttbrukere i byggebransjen i en grønnere retning, men for at dette kan skaleres må politikere være åpne for å i større grad implementere praktiske markedsdrevne løsninger i stedet for et drakonisk skattesystem.

Forbrukeradopsjon spiller en avgjørende rolle i utformingen av den nye markedsdynamikken. Når forbrukere motiveres til å velge miljøvennlige byggematerialer, utløser det en kjedereaksjon gjennom hele forsyningskjeden.

Ettersom etterspørselen etter lavkarbonmaterialer øker, vil den grønne sektoren blomstre, skape sysselsettingsmuligheter og stimulere til investeringer i grønn teknologi og infrastruktur. Myndighetene må derfor jobbe hånd i hånd med bedrifter for å utforme incentivprogrammer som er både ambisiøse og realistiske, samt skreddersydd til de unike behovene til ulike bransjer.

Det er i tillegg mer sannsynlig at godt informerte forbrukere tar ansvarlige valg og legger press på bedrifter til å prioritere bærekraft som forsterker virkningen av markedsincentiver.

Det grønne skiftet er komplekst og krever en mangefasettert tilnærming. Selv om beskatning kan spille en rolle, er det utilstrekkelig – og i voksende grad upopulært – bare å lene seg på denne tilnærmingen.

Markedsincentiver derimot, tilbyr en styrkende og økonomisk levedyktig løsning. Eksemplene på dette er mange, i utallige industrier.

Ved å i større grad omfavne incentiver for å fremme eksempelvis lavkarbonprodukter i byggebransjen, kan vi forme en fremtid som er både bærekraftig og innovativ.

Det er på tide at myndigheter og bedrifter forenes i en apolitisk kollektiv innsats for å drive positiv endring og bane vei til både grønnere og smartere løsninger.