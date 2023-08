HASTER: – Norske storbyer har ambisiøse klimamål, og har som mål å være så nær null i utslipp som mulig innen 2030, skriver kronikkforfatterne.

Energikrisen kan løses i byene!

Skal vi klare å nå klimamålene til byene og Norge, må mye av det som i dag bruker fossil energi elektrifiseres. Det krever kraft. Som storbyer har vi et mangfold av lokale kraftressurser som vi kan, og må ta i bruk.



Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

STINA ELLEVSETH OSELAND, klimadirektør i Bergen kommune

KRISTIN DAHLBERG HAUGE, nærings-, miljø- og samferdselsdirektør i Trondheim kommune

JANE NILSEN AALHUS, miljøvernsjef i Stavanger kommune

HEIDI SØRENSEN, klimadirektør i Oslo kommune

Vi har derfor samlet fire råd til myndighetene for hvordan vi sammen raskere kan sikre et energisystem som er rigget for omstillingen fram mot 2030.



Krigen i Ukraina og energikrisen i Europa har preget klima- og energidebatten det siste året. Hvordan Europa og Norge håndterer de neste 2-5 årene, er avgjørende for om vi klarer en rask omstilling til et samfunn uten store klimagassutslipp og med en trygg energiforsyning. Her spiller storbyene en nøkkelrolle.

Norge har gått fra å ha et stort overskudd av kraft til å gå mot et kraftunderskudd, altså mangel på kraft eller strøm. Denne situasjonen krever at kommuner og nasjonale myndigheter tar en tydeligere rolle som energiplanleggere:

Vi må redusere energibruken der vi kan og samtidig sikre et robust og effektivt energisystem som er rigget for klimaomstillingen og elektrifiseringen vi skal gjennom mot 2030.

Omstillingen til byer uten utslipp vil øke energi- og effektbehovet i byene. Det vil kreve en storstilt utbygging og optimalisering av kapasitet i strømnettet - både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Selv om Energikommisjonen gir langsiktige råd for norsk energipolitikk, foreslår de i NOUen Mer av alt – raskere ekstraordinærere tiltak på kort sikt for å kunne nå klimamålene i 2030. Det betyr at vi må handle nå.

KRONIKKFORFATTERE: Stina Ellevseth Oseland, Kristian Dahlberg Hauge, Jane Nilsen Aarhus og Heidi Sørensen.

Energikommisjonen peker på at utbygging av kraft, nettkapasitet, energieffektivisering og digitalisering av strømnettet blir viktig de neste 10-20 årene for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.

For storbyenes del, som har mer ambisiøse klimamål, haster det mer. Vi har som mål å være så nær null i utslipp som mulig innen 2030.

For å sikre en robust energiforsyning i nullutslippsbyene, er vi avhengig av løsninger som kan tas i bruk raskt. Det kan være markeder for kjøp og salg av fleksibilitet, batterier i nett og økt lokal solenergiproduksjon, men også virkemidler for å øke satsingen på energieffektivisering.

Byene må løftes i energipolitikken, og nasjonale myndigheter må legge til rette for at byer og kommuner kan effektivisere, dele og produsere lokal, fornybar energi. Dette er en forutsetning for at byene kan nå sine nullutslippsmål og for at Norge kan bli et lavutslippssamfunn i 2050.

Les også Ikke ny kraft for enhver pris NHO og LO har slått seg sammen og vil ha store mengder ny kraft koste hva det koste vil.

Her er våre fire energiråd til nasjonale myndigheter fra Norges fire største byer:

1. Etablere nasjonale føringer, rammebetingelser og støtte til mer lokal energiproduksjon raskt.

Oslo har store ambisjoner om å satse på lokal solproduksjon. På Oslos tak kan det produseres opp mot 1,5 TWh strøm. Det tilsvarer forbruket til over 35 % av byens husstander. Byene trenger rammebetingelser som gjør det enkelt for innbyggere og næringsliv å etablere sol på tak, for eksempel at næringsbygg med solceller på taket kan dele strømmen de produserer med andre.

2. Innføre nasjonale mål om energieffektivisering, som må vedtas raskt sammen med målrettede tiltak og virkemidler.

Bergen skal redusere energibruken i byggesektoren med 10 % i 2030 sammenliknet med 2018. Byene mangler økonomiske og juridiske virkemidler som setter fart på energieffektiviseringen og reduserer energifattigdom, særlig energikrav til eksisterende bygningsmasse.

3. Endre Energiloven og relevante forskrifter, slik at det blir mulig å dele lokalprodusert strøm og brukerfleksibilitet innenfor nabolag.

Trondheim har testet ulike løsninger for energismarte nabolag, og ser behov for å utvikle rammeverket. Byene erfarer at bedre energiutnyttelse lokalt gir mer kraft til å gjennomføre klimatiltak, og reduserer behovet for å bygge ut energi i sårbare områder.

4. Etablere statlig produsert kommunefordelt energiregnskap.

Stavanger har god oversikt over energiforbruk i egne bygg, men ser behov for en oversikt over energikilder og forbruksmønster innen kommunens grenser. Byene savner et statlig energiregnskap, slik som statlige produserte klimagassregnskap. Dette er viktig for å synliggjøre sammenhengen mellom energibruk og utslippsreduksjoner, og gjør det enklere for byene å planlegge gode energitiltak.

Storbyene og kommunene er klare til å gi nasjonale myndigheter drahjelp. Sammen kan vi sikre et robust energisystem rigget for fremtidens nullutslippssamfunn.

Tar de nasjonale myndighetene imot hjelpen?

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post