Hvorfor er franskmenn så sinte?

OPPTØYER OG KAOS: Demonstranter og politi braket sammen i Nanterre torsdag.

Frankrike herjes igjen og igjen av demonstrasjoner med brennende biler og politi som bruker tåregass. Hvorfor er franskmenn så ofte sinte?

De siste dagene og nettene har rasende franskmenn vært ute i gatene og demonstrert etter at politiet skjøt og drepte den 17 år gamle Nahel i Nanterre, en forstad til Paris.

Det var også der demonstrasjonene og opptøyene startet. Senere har de spredd seg til flere forsteder og byer. Biler og bygninger settes i brann, og politiet svarer med tåregass og arrestasjoner.

Området der Nahel vokste opp, er i likhet med mange andre forsteder preget av fattigdom og håpløshet.

En del av protestene handler om det mange mener er systematisk diskriminering og politiovergrep i disse områdene. 17-åringen var av nordafrikansk opprinnelse.

Nahels mor, Mounia, i demonstrasjonen torsdag.

Tidligere i år høstet Frankrike sterk kritikk i FN for massearrestasjoner, politivold og diskriminering på bakgrunn av rase og religion.

Dette er tredje gang i år at noen blir skutt og drept etter å ha blitt stoppet i trafikkontroll, ifølge France 24. I 2022 var tallet 13, seks ganger flere enn i 2021.

I 2017 fikk Frankrike en ny, streng antiterrorlov. Allerede da protesterte menneskerettighetsforkjempere og organisasjoner mot det de mente ville gi politiet økte fullmakter til å bruke skytevåpen.

Siden loven ble vedtatt har dødelige skudd avfyrt i forbindelse med trafikkontroller økt med 350 prosent. Ifølge Reuters har flertallet av ofrene vært av afrikansk eller arabisk opprinnelse.

Demonstrasjonene etter Nahels død er ikke enestående. Ikke før ebbet de årelange protestene med De gule vestene ut, før demonstrasjoner mot den nye pensjonsreformen tok over tidligere i år. Etter en hard kamp mot fagforeningene, ble loven presset gjennom.

Det endte med demonstrasjoner og opptøyer i flere franske byer.

President Macron ble beskyldt for et manglende demokratisk sinnelag, mens innenriksminister Gérald Darmanin anklaget radikale anarkister for å angripe politiet og biler og bygninger.

President Emmanuel Macron på EU-leder møte i Brussel fredag.

Fransk historie er full av revolusjoner, opptøyer og demonstrasjoner. Mange av dem har utvilsomt gjort både Frankrike og verden til et bedre sted å være.

Masseopprøret og stormingen av Bastillen 14. juli 1789 kom etter langvarige protester. Det førte til at eneveldet ble avskaffet og det ble dannet nasjonalforsamling.

Ikke minst laget de erklæringen om menneskerettigheter, der det fastslås at alle mennesker er født frie og like, og at all myndighet i samfunnet må utgå fra folket.

Det må kunne kalles bra uttelling.

14. juli har siden da vært Frankrikes nasjonaldag.

Studentopprøret i Paris i mai 1968 endte i masseprotester, gatekamper og streiker som varte i ukevis.

Det ble etter hvert et opprør som spredte seg til hele verden, og tok opp i seg blant annet kvinnefrigjøring, seksuell frigjøring og protester mot Vietnamkrigen.

Det var en sosial og kulturell revolusjon, og den endret Frankrike for alltid.

Fra pensjonsreform-protestene i Paris i april.

Franske drabantbyer har i mange år slitt med voldelige protester.

Det er en kruttønne som tidvis eksploderer. Utallige ganger har frustrasjon endt i opptøyer som slås ned. Særlig politisk endring har det ikke blitt.

40.000 politifolk skal være utkommandert for å tøyle protestene etter Nahels død. Mange demonstranter er arrestert.

Sebastian Rochéer er sosiolog, og har skrevet om politimetoder i Frankrike og Europa.

– Når en regjering velger makt, er det alltid fordi deres autoritet er svekket, sa han til France 24 etter pensjonsopprøret.

En gallup referert samme sted viser at 70 prosent av de som svarte mente pensjonsopptøyene var regjeringens ansvar, og 83 prosent trodde protestene ville bli verre.

Det er ikke alltid godt å vite hva som er hva når franskmenn protesterer. De gule vestene var et godt eksempel på en svært bred sammensetning av personer, kampsaker og metoder, som av og til ikke virket som de har mer til felles enn at de ville protestere.

Før president Macron presset gjennom pensjonsloven, ble han advart blant annet av sin egen innenriksminister, og av politiet.

– Presidenten leker med ilden, og dette kan ende i en tragedie: At en demonstrant dør, sa en anonym politikilde til F24.

De gule vestene under en demonstrasjon i Caen i Frankrike i november 2018

– Vi gir ikke etter for vold, var Macrons svar etter opptøyene.

Etter at Nahel ble skutt og drept, har presidenten så langt valgt en annen tilnærming:

Han har betegnet det som skjedde med Nahel som «uforklarlig» og «utilgivelig». Fredag avbrøt han et EU-møte i Brussel for å reise hjem til krisemøter om opptøyene.

Politimannen som skjøt sitter i forvaring, siktet for drap. Foreløpig har det ikke dempet folks raseri.

De protesterer mot det som skjedde med Nahel, men mange er nok misfornøyde med mye mer. Macron blir stadig beskyldt for å være elitenes president, med lite kunnskap om og hensyn til hvordan vanlige folk har det.

Det er ikke sikkert Macron får fred på en stund. Kanskje han ikke fortjener det heller.

