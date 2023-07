HÅNDHILSE-SAKEN: Det er et politisk ansvar å bidra med min stemme i den debatten som mange Oslofolk har engasjert seg i nå, skriver Oslos byrådsleder.

Ta hverandre i hånden og hold

Vi løser ingenting ved å brenne broer eller ved å forlange absolutter fra hverandre.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

RAYMOND JOHANSEN, byrådsleder i Oslo (AP)

Jeg forstår uroen folk føler over at de opplever at etablerte kvinnesyn utfordres. Og jeg forstår sinnet folk føler av å bli fortalt hvordan det er i Norge, etter å ha bodd her hele livet.

Men jeg skal ikke fordømme en rektor på en Osloskole, en 15 år gammel skoleelev eller dennes foreldre basert på en filmsnutt. Det er faktisk ikke riktig av meg å gjøre. Dette er alle oslofolk som må tas vare på. Alle disse følges nå opp på en skikkelig måte fra Utdanningsetaten.

Likevel mener jeg det er et politisk ansvar å bidra med min stemme i den debatten som mange Oslofolk har engasjert seg i nå.

Oslo har over 220 nasjonaliteter og folk fra over hele Norge, med uendelig mange ulike erfaringer. En by med alle verdens religioner, skeive i et uendelig antall farger og fasonger, folk med et vell av ulike interesser, folk med alle mulige former for funksjonsnedsettelser.

Det er dette mangfoldet som gjør Oslo til Oslo.

Les også Håndhilsingssaken: En prinsipiell støtte til Oslo-rektoren Jeg støtter Oslo-rektoren i sak, men ikke i form. Selv om reaksjonen mot håndhilse-nekt kunne vært smidigere, var det…

Dette mangfoldet er et mål i seg selv. Det er et gode, en ressurs, en selvstendig verdi som gjør byen bedre for alle som bor her. Vi har innbyggere med ferdigheter til å møte, respektere og leve sammen med folk som er annerledes enn dem selv. Det gjør oss robust som by, det gir oss styrke i en stadig mer kompleks verden.

Det gir Oslo som by et konkurransefortrinn i en global verden.

Men det går ikke knirkefritt hele tiden. Mangfold kan også skape friksjon, noen ganger konflikt og av og til, dessverre, sterke motsetninger og hat.

Mangfold forplikter. Vi må utvikle verktøy for å håndtere uenigheter. Vi løser ikke den debatten som nå raser med å rope til hverandre.

Vi løser ingenting ved å brenne broer, ved å forlange absolutter fra hverandre. Ved å kåre vinnere og tapere i debatten. Det skaper bare en enda større avgrunn. Det er en oppskrift på mer avstand mellom oss, en oppskrift på konflikt.

Det har vi ikke råd til. Fordi vi fortsatt skal bo i samme by.

Les også Den skumle identitetskrigen Vi kan forferdes over den russiske propagandaens evne til å forvandle et nærstående broderfolk til fremmede fiender som…

Mangfold krever at vi er kompromissløse i forsvar av utsatte grupper. Vi må anerkjenne at mange med innvandrerbakgrunn opplever rasisme. Det er helt reelt at folk ikke blir kalt inn til intervju uansett hvor kvalifisert de er, eller at de hele tiden møter kommentarer om at de er annerledes.

Folk får høre at de nærmest ikke får lov til å føle seg hjemme der de er født og oppvokst, på grunn av den de er. Alt dette er uakseptabelt. Akkurat som det er uakseptabelt at skeive som viser sin kjærlighet ikke er like trygge over hele byen, eller at unge jenter blir kalt «hore» på skoleveien fordi de velger å kle seg som de vil.

Slik skal vi ikke ha det. Alle eier Oslo.

Vi har nok av problemer å løse fra før av i byen vår. Problemer som også fortjener en god debatt – og like mye engasjement.

Problemer som vi må løse sammen. Og som vil bringe oss nærmere sammen når vi løser dem i fellesskap.

Arbeidsplassen er et sted hvor du ikke velger hvem du må sitte ved siden av, eller ha som sjef. Arbeidsplassen er, akkurat som skolen eller barnehagen, steder der vi trenes på toleranse. Vi må jenke oss, lære oss å forholde oss til folk som er annerledes.

Det skjer magi når folk møtes. Vi lærer ikke bare å akseptere hverandre, vi blir ofte også glade i hverandre. Får venner vi aldri trodde vi skulle få, deler erfaringer. Blir klokere.

Da er det et problem at sysselsettingsandelen hos noen grupper med innvandringsbakgrunn er for lav. Det er ikke bare et problem fordi det skaper større økonomisk ulikhet. Det fratar oss også arenaer hvor vi kan lære oss leve sammen. Hvor vi alle kan bli klokere.

Blant annet derfor er det så viktig at flere fullfører videregående skole – ikke minst osloungdom med innvandrerbakgrunn. Alle ungdommer har et brennende ønske om å lykkes. Vi har et felles ansvar for å legge til rette for at de gjør det.

Dette er en politisk utfordring som må løses med politiske virkemidler – ikke konfliktorientert snakk.

“Ta hverandre i hånden og hold”, heter en klassisk arbeidersang. Den handler ikke om kulturkrig og spisse konflikter, men om hvor mye vi kan få til når vi står sammen.

Jeg tror det er et ideal vi har godt av å strekke oss etter – alle sammen.