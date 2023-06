Tegning: Roar Hagen

Håndhilsingssaken: En prinsipiell støtte til Oslo-rektoren

Jeg støtter Oslo-rektoren i sak, men ikke i form. Selv om reaksjonen mot håndhilse-nekt kunne vært smidigere, var det riktig av skolen å ta opp kvinnediskriminerende holdninger.

Når rektoren får så mye urimelig motstand og kritikk, følte jeg et behov for å støtte henne selv om jeg ville valgt en annen reaksjonsform, skriver kronikkforfatteren.

SYLO TARAKU, forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda

Selv om jeg følger nyhetene med et halvt øye nå i sommervarmen, har det ikke vært til å unngå å med seg videoen «alle» snakket om på Facebook.

Ved en skole i Oslo blir elevene ropt frem for å ta imot vitnemålene sine for fullført 10. klasse. Det er skolens rektor som gjør stas på elevene, med foreldre og andre familiemedlemmer som publikum. En av elevene nekter å håndhilse rektoren.

Rektoren insisterer fysisk, men gutten nekter demonstrativt og forlater podiet. Rektoren velger deretter å henvende seg til salen og sier: «Folkens, vi bor i Norge, og vi kan ikke ha det sånn. Foreldre, vi bor i Norge. Dere skal jobbe med norske kvinner, ellers lykkes dere ikke i Norge. Dette må dere ta tak i. Dere foreldre, dere må ta tak i det.»

Hva skal man mene om dette? Min umiddelbare reaksjon var at rektoren kunne valgt en mer smidig tilnærming. Det finnes pedagogiske argumenter for å ta opp grenseoverskridelser der og da, men kanskje ikke være så insisterende overfor eleven og så generaliserende overfor foreldrene.

Ikke minst med tanke på at det var en seremoni. Likevel er ikke formen det viktigste her.

Denne saken reiser to spørsmål: Det ene om forholdet mellom religionsfrihet og likestilling. Det andre om lærernes og rektorenes handlingsrom for å løse verdikonflikter på skolen.

Det er religionsfrihet i Norge, men skolen er ikke verdinøytral. Skolen skal formidle samfunnets grunnleggende verdier. I læreplanen heter det at «Likeverd og likestilling er verdier som er kjempet frem gjennom historien, og som fortsatt må ivaretas og forsterkes.»

Det sies at det var et par andre gutter i tillegg til han som ble filmet og lagt ut på TikTok som også nektet å håndhilse. Jeg kjenner ikke motivene deres, men hvis dette skjedde av religiøse årsaker, er det ikke en kollisjon mellom mainstream-islam og likestillingsverdier, men en kollisjon med en reaksjonær tolkning av islam som sier at menn skal unngå fysisk berøring med kvinner utenfor deres familie.

Tidligere nestleder i SV, Akhtar Chaudhry, skriver i en kommentar i Nettavisen at «det finnes et stort rom som vi muslimer kan utnytte for å tilpasse oss samfunnene vi har valgt å bosette oss i.» Han minner videre at det er «ikke alltid foreldrene som fører ungdommen på ville veier. Ofte skjer det på tross av, og ikke på grunn av foreldrene.»

Han oppfordrer flere enn fotballtrenere, musikklærere, klassekontakter og rektorer om å ta være på våre ungdommer: «Så lenge du mener og ønsker medmennesker vel, er det greit å ta ordet og si fra.»

Ingen kan tvinges til å omfavne samfunnets grunnleggende verdier. Man har «rett» til å melde seg ut og fremmedgjøre seg selv. Til å være annerledes.

Men vi har en fellesskole av en grunn, hvor ulike elever møter hverandre i samme klasserom. Fellesskolen har nettopp som oppgave å fremme noen felles verdier som kan fungere som lim i samfunnet. En del av oppdraget er å si ifra om hvor grensen går.

Å betrakte håndhilsning med en person av motsatt kjønn som en seksualisert handling er ikke bare et verdimessig problem. Det er også et praktisk problem med konsekvenser for både samfunnet og de involverte personene.

Noen grunnleggende normer for kommunikasjon og samhandling bør vi kunne ha i samfunnet vårt. Det bør ikke skapes usikkerhet om man skal strekke ut hånden til noen eller ikke. Dessuten er det ikke så mange jobber i Norge hvor det er akseptabelt med kjønnssegregering.

Skolen bør bidra til å gjøre livet i et flerkulturelt samfunn enklere, ikke vanskeligere. Det innebærer også å gi gode råd til elevene om hva som skal til for å lykkes i Norge, slik rektoren gjorde.

Skolen skal forberede elevene på det samfunnet de skal ut i, også kulturelt, ikke bare lære dem å lese, skrive og regne.

Når det gjelder det andre spørsmålet, om skolens handlingsrom for å håndtere kulturkonflikter lokalt, så står skolene daglig overfor spørsmål om hva som skal være innafor og hva som skal være utafor.

Som i resten av samfunnet, foregår det slike forhandlinger også i skolen. Noen ganger forsøker elever og foreldre å sette egne grenser som ikke samsvarer med lærernes og skolens syn.

Hvordan skolene håndterer slike konflikter varierer, men problemet i sosiale mediers tid er at slike konflikter er ikke lenger forblir lokale. Noen filmer en liten sekvens fra en konflikt og legger ut på sosiale medier og plutselig blir dette en stor sak nasjonalt, uten at vi kjenner konteksten godt nok.

De aktuelle lærere og rektorer kan få både heiarop og hatmeldinger. I verste fall også trusler. Som om ikke motstanden fra enkelte elever og foreldre er nok, må de plutselig takle massiv kritikk fra politikere, antirasistiske organisasjoner, kommentatorer og religiøse aktivister.

Rektoren blir anklaget for alt fra «rasisme» og «islamofobi» til «overgrep». Det er til og med blitt startet en kampanje for å «granske» skolen for diskriminerende praksis.

Dette er uholdbart og vil bare forsterke berøringsangsten i skolen i møte med kultursensitive spørsmål. Problemet i skolen er ikke at lærere og rektorer er alt for tydelige og direkte i slike situasjoner. Snarere tvert imot.

Alt tyder på at det er overforsiktigheten som råder. Hvis noen er tydelige, så er det ikke uvanlig med sterke reaksjoner og press utenfra. Lærere og rektorer har i utgangspunktet myndighet til å ta opp relevante spørsmål med elevene og deres foreldre, men de kan plutselig bli maktesløse når «folkedomstolen» overtar vurderingen av deres arbeid.

Det betyr at lærere og rektorer risikerer å legge hodet på blokka for enhver lille ting som berører kultursensitive spørsmål. Det er åpenbart at reaksjonen denne rektoren får vil ha en nedkjølende effekt.

I utgangspunktet mener jeg at vi bør la skolene håndtere slike verdikonflikter selv. Men når rektoren får så mye urimelig motstand og kritikk, så følte jeg et behov for å støtte henne selv om jeg ville valgt en annen reaksjonsform.

Både rektoren og de aktuelle guttene fortjener å bli godt ivaretatt i lys av den enorme eksponeringen deres vitnemålsseremoni har fått.

Jeg håper rektoren fortsetter å stå opp for likestilling i skolen. Jeg håper også at hun fortsetter å gi gode råd til elever som utdanner seg for å bli voksne medlemmer av det norske samfunnet.