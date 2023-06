REAGERER: Mina Martinsen reagerer på VG-saken om Aleksander som angret etter å ha gjort en kjønnsoperasjon.

Nok en billig overskrift

Vi trenger en presse som deler konstruktive, informative artikler. Ikke nok en billig overskrift om «hvor galt det kan gå».

MINA MARTINSEN, historiestudent og aktivist

17. juni publiserte VG en artikkel om 30 år gamle Aleksander som hadde gjennomgått kjønnsoperasjon og deretter angret. Dette er den siste i en stadig voksende rekke av denne typen overskrifter. Dagbladet har publisert flere artikler om «angrende transpersoner» den siste tiden, det samme har TV2 og NRK.

Det er veldig interessant, og med interessant så mener jeg dårlig presseetikk, at VG publiserer en clickbait-artikkel som presenteres som «nok en transperson som angrer» når den egentlig handler om:

1) En mann som ble henvist til DPS, men ikke fikk den hjelpen han trengte.

2) At det ikke er i nærheten av god nok kapasitet på Rikshospitalet til å ta hånd om transpersoner – og i hvert fall ikke til å ta hånd om personer som Aleksander.

3) At det er ikke nok kompetanse i helsevesenet om psykisk helse og kjønnsinkongruens på generell basis.

Problemet legges frem som et overfokus på kjønn og identitet. Jeg er villig til å argumentere for at Aleksanders oppfatninger og senere valg ikke er et resultat av kjønnsdebatten, men heller et resultat av mangel på god kjønnsdebatt.

I oppveksten fikk Aleksander høre at på grunn av hans utseende og interesser så kunne han «aldri bli en ekte mann eller få seg kjæreste». Han fikk – som mange – innprentet ideen om at hvis man ikke ser ut som eller oppfører seg etter normen, så er man ikke «god nok».

Det virkelige problemet her er et ekstremt snevert syn på, og en mangel på god dialog om, kjønn.

Aleksander forteller om mangel på aksept for den han var, og hans påfølgende søken etter å bli noe annet.

Da han reiste til utlandet for å ta kjønnsoperasjon var det altså ikke med mål om å bli sitt autentiske jeg, men om å bli fri.

Det var et forsøk på å passe inn i et samfunn som mente han var mann på «feil måte».

Hva om Aleksander fra ung alder hadde hatt gode mannlige rollemodeller som brøt med kjønnsnormene? Hva om hans klassekamerater hadde lært om det faktum at kjønn er et spekter, lært at det er flere måter å uttrykke seg selv på, at det ikke finnes én rett standard, og dermed fått en bredere aksept for de som ikke er akkurat som alle andre?

God dialog om kjønn er ekstremt viktig.

Det er ikke farlig å snakke med barn og unge om kjønn, det fører ikke til at «flere blir trans». Jeg vil heller hevde at åpen dialog kan føre til at færre, som ikke trenger det og som kan komme til å angre senere, tar kjønnsoperasjoner.

Så vi bør fortelle den fem år gamle jenta som hater kjoler og er forelsket i hun på den andre avdelingen i barnehagen at: jo, du får

lov til å gå i dress og ha jentekjæreste uten å være en gutt.

Vi bør fortelle han i andre klasse som liker å gå i kjole at det er helt greit.

Vi bør snakke om regnbuefamilier.

Vi bør snakke om kjønnsmangfold.

En slik åpenhet gjør det lettere å finne ut av hvem man er og det minsker samtidig sannsynligheten for at man senere i livet, som resultat av utenforskap, tar valg man angrer på.

En bedre forståelse av kjønn gjør det samtidig lettere å lytte til, tro på og støtte de barna og de voksne som er trans.

«En flink psykolog ville avslørt at jeg trengte hjelp med traumer og PTSD – ikke kjønnsinkongruens,» sier Aleksander.

Dette er historien om en person som ikke fikk den psykiske helsehjelpen han trengte, og som resultat søkte hjelp i forumer på internett og deretter tok en operasjon i utlandet. Det er ikke historien om en transkvinne som angret på at hun tok en kjønnsbekreftende operasjon etter utredning på Rikshospitalet.

Aleksander må få lov til å dele sin historie.

Men at VG lar ham uttale seg på vegne av transpersoner når han gjør det veldig tydelig at han ikke er det selv, er skremmende. At det trykkes saker som dette uten å presentere synspunkter fra transpersoner som er fornøyd med behandlingen de har fått, er skremmende.

Historiene vi velger å fortelle og hvordan vi forteller dem betyr noe.

Å kun fokusere på det negative aspektet i en tid med økende hat er ikke bare ignorant, det er direkte skadelig.

Når avisene gang på gang velger å dele historiene om de ytterst få som angrer på kjønnsoperasjoner (som ifølge Rikshospitalet for øvrig er rundt en prosent), fordi de vet det får mye klikk, fordi de vet det skaper debatt – i en tid og en verden der transpersoners rettigheter stadig innskrenkes, så må de ta ansvar for dette.

Vi trenger en presse som deler konstruktive, informative artikler. Ikke nok en billig overskrift om «hvor galt det kan gå».

Hva med alle gladsakene? Hva med alle de som har fått livet sitt reddet ved å endelig ha muligheten til å leve som sitt autentiske jeg?

Løsningen er ikke å begrense transpersoners tilgang på livsviktig hjelp, men heller økt kompetanse om kjønnsinkongruens og økt støtte til utredning på Rikshospitalet.

Kanskje det da blir kapasitet til at mennesker som Aleksander får mulighet til å snakke med fagpersonell med god kunnskap om kjønnsinkongruens tidlig, og slik finne ut av hva de trenger.