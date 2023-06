Kommentar

Putin presset som aldri før

Per Olav Ødegård Kommentator i VG. Skriver mest om internasjonale forhold.

TALTE TIL FOLKET: En kvinne ser på den TV-overførte talen til Vladimir Putin lørdag morgen. Putin talte om at «forrædere» hadde satt «en kniv i ryggen på vårt folk».

Vladimir Putin tok beslutningen om å gå til krig mot Ukraina. Nå slår det tilbake mot ham selv. Russland står på randen av borgerkrig.

Aldri tidligere har Putin og hans regime vært like truet som nå. De neste timene og dagene kan avgjøre Putins skjebne og Russlands fremtid. Og det kan endre krigens gang i Ukraina.

Dette er også et farlig øyeblikk for Europa. Helt siden Putin tok det katastrofale feilgrepet i februar i fjor, om å starte en fullskala-invasjon av Ukraina, har det vært en uro i vestlige hovedsteder for at krigen kunne føre til et kaotisk sammenbrudd i Russland.

Ingen land har flere atomvåpen enn Russland. Ingen vet hva som kan skje hvis den russiske staten bryter sammen. Og i det autoritære regimet er Putin staten.

TAR KONTROLL: Leiesoldater i Wagner-gruppen i russiske Rostov, nær grensen mot Ukraina. Gruppen skal ha tatt kontroll over viktige militæranlegg.

Vladimir Putins improviserte TV-tale lørdag morgen illustrerte hvor alvorlig krisen er. Han snakket om forræderi og om «en kniv i ryggen på vårt folk».

Putin viser gjerne til historiske paralleller, når han synes det passer inn i eget narrativ. Nå viste han til den russiske revolusjonen i 1917, som fant sted da det russiske keiserdømmet deltok i første verdenskrig.

Mens det pågikk en verdenskrig kjempet russere mot russere. Mens krigen pågår i Ukraina utfordrer Jevgenij Prigozjin, Wagner-gruppens leder, landets militære ledelse direkte.

HARDERE GREP: Medlemmer av den russiske nasjonalgarden patruljerer ved Kreml lørdag morgen. Det er militære kjøretøyer i gatene og innført forsterkede sikkerhetstiltak på grunn av krisen i landet.

Leiesoldatene i Wagner-gruppen er de eneste som har gitt Russland en slags fremgang i krigen det siste året, ved å okkuperte ukrainske Bakhmut etter langvarige og særdeles blodige kamper.

Nå har Prigozjin og hans menn krysset grensen og angivelig tatt kontroll over flere russiske byer og militæranlegg. Prigozjin gir forsvarsledelsen et ultimatum. Kom til meg. Hvis ikke marsjerer vi mot Moskva.

Putin og Prigozjin sto hverandre nær i mange år. Men den frittalende Prigozjins harde kritikk av den russiske militære ledelsen rammer selvsagt også Putin. Det er oppsiktsvekkende at Prigozjin fredag sa at krigen i Ukraina var unødvendig og at Putin var blitt ført bak lyset av forsvarsledelsen.

Prigozjin kaller ikke det han har satt i gang for et militærkupp, men for en «marsj for rettferdighet».

WAGNER-SJEF: Grunnleggeren av Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, i en video lørdag. Det skal være tatt opp fra et militært kommandosenter i Rostov i Russland, nær grensen til Ukraina.

Russland gikk til en folkerettslig ulovlig krig, basert på falske premisser. Økende splittelse og misnøye med krigen har nå ledet til akutt krise og maktkamp.

Det er flere mulige utfall:

Putin kan klare å slå ned opprøret. Enten gjennom forhandlinger, eller ved at Wagner-styrken blir tvunget til overgivelse.

Det kan være begynnelsen på en langvarig og blodig maktkamp. Det er avgjørende for Putins maktposisjon at han beholder de væpnede styrkers lojalitet, ikke minst Nasjonalgarden.

Striden mellom Wagner-gruppen og Kreml vil påvirke den russiske krigføringen i Ukraina, og for Putin på et verst tenkelig tidspunkt. Ukraina har iverksatt en offensiv for å gjenerobre okkupert land. Det som nå skjer kan svekke den russiske slagkraften og russernes kampmoralen ved fronten.

Akkurat nå er usikkerheten størst. Vi står ved et vendepunkt hvor alt er mulig.